5+1 szépségtipp, amitől a szempilla hosszabb és dúsabb lesz, mint valaha 

Van olyan nő, aki ne vágyna óriási, csillogó őzike szemekre? De sajnos a hosszú, rebegtetésre termett szempilla nem adatik meg mindenkinek genetikailag. Viszont van, amit megtehetünk annak érdekében, hogy dúsabbra és hosszabbra nőjenek a pilláink.
Biztosan észrevetted már, hogy a szempillák igen érzékenyek. Könnyen kihullanak és megritkulnak, főleg, ha nem figyelünk rájuk eléggé. Ezért nagyon fontos, hogy kerüljük a szem dörzsölését, ne használjunk nehezen eltávolítható szempillaspirálokat, vízálló sminkeket a szemnél – csak ha kifejezetten fontos (például nyaraláson).
Ennél nincs fontosabb lépés, ha tényleg hosszabb szempillákra vágysz. Tudjuk, hogy vannak olyan napok, amikor hazaérkezés után úgy érezzük, hogy tényleg semmi másra nincs energiánk, mint elterülni az ágyon, de akkor is vegyél egy utolsó mély lélegzetet, és ha nem is viszed végig a többlépéses esti arcápolást, legalább egy lemosóval távolítsd el a sminket a szemeidről (is). Mert ha valami igazán árt a pilláidnak, akkor az a sminkben alvás. A fentmaradt sminkréteggel sokkal könnyebben kihullanak az esti forgolódás közben, de még a szőrtüszőket is irritálják a maradványok. Ez egyenes út a ritka, letöredezett pillákhoz. Próbálj meg minden este egy alapos tisztítást végezni!
De ami még fontosabb, hogy olyan sminklemosót válasszunk, ami kíméletesen, de hatékonyan távolítja el a szemfestéket. Egy olajos lemosó vagy olajos micellás víz lehet erre a legjobb megoldás, mert úgy oldja le a sminket, hogy nem igényel erős nyomást, dörzsölést.
A ricinusolaj óriási sztár a szépségiparban. Tudtad, hogy nem csak hajápoló csodaszerként működik? Ugyanúgy serkentheti a pilláid növekedését, mint a hajadét.
De hidratálja és táplálja is a pilláidat, így a dúsító effekttel is bír. Ha például sokat spirálozol vagy szempilla-göndörítőt használsz, segíthet heti párszor egy kis ricinusolajos borogatás.
Ha beszerzel egy apró szempillafésűt, és az esti arcápolási rutinod után, – miután minden sminket alaposan eltávolítottál a szemedről – fésüld át a pilláidat. Így elkerülöd, hogy kócosak, csomósak legyenek, ezzel csökkentve a hullás és ritkulás esélyét.
Ha használsz olajos ápolást, akkor a szempillafésűvel oszlasd el rajta azt is.
Egyaránt jót tehet a bőrödnek és a szempilláidnak, ha néha tartasz egy kis szünetet a mindennapos pingálásból. Nem kell nagy áldozatokat hozni, csak ha épp szabadságon vagy otthon, vagy egy laza, otthonülős hétvégét tartasz, jusson eszedbe, hogy jót fog tenni a szempilláidnak egy kis szusszanás, ami alatt a szálak regenerálódhatnak.
A zöld tea is ismert csodaszer, és nemcsak belülről táplálhat, de külsőleg is alkalmazhatod, mert tele van:
amik mind támogatják a pilláid növekedését és hidratálnak is.
Áztass egy vattapamacsot zöld teába, és gyengéden törölgesd, nyomogasd meg vele a pilláidat (csukott szemmel!).
