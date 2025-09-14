5+1 szépségtipp, amitől a szempilla hosszabb és dúsabb lesz, mint valaha 

Van olyan nő, aki ne vágyna óriási, csillogó őzike szemekre? De sajnos a hosszú, rebegtetésre termett szempilla nem adatik meg mindenkinek genetikailag. Viszont van, amit megtehetünk annak érdekében, hogy dúsabbra és hosszabbra nőjenek a pilláink.

Ezektől a trükköktől hosszabb és dúsabb lesz a szempilla

Fotó: New Africa / Shutterstock

Ez az 5+1 szépségtipp a hosszú szempilla titka

1. Csak gyengéden

Biztosan észrevetted már, hogy a szempillák igen érzékenyek. Könnyen kihullanak és megritkulnak, főleg, ha nem figyelünk rájuk eléggé. Ezért nagyon fontos, hogy kerüljük a szem dörzsölését, ne használjunk nehezen eltávolítható szempillaspirálokat, vízálló sminkeket a szemnél – csak ha kifejezetten fontos (például nyaraláson).

2. Mindig tisztítsd meg alaposan a szempilláidat

Ennél nincs fontosabb lépés, ha tényleg hosszabb szempillákra vágysz. Tudjuk, hogy vannak olyan napok, amikor hazaérkezés után úgy érezzük, hogy tényleg semmi másra nincs energiánk, mint elterülni az ágyon, de akkor is vegyél egy utolsó mély lélegzetet, és ha nem is viszed végig a többlépéses esti arcápolást, legalább egy lemosóval távolítsd el a sminket a szemeidről (is). Mert ha valami igazán árt a pilláidnak, akkor az a sminkben alvás. A fentmaradt sminkréteggel sokkal könnyebben kihullanak az esti forgolódás közben, de még a szőrtüszőket is irritálják a maradványok. Ez egyenes út a ritka, letöredezett pillákhoz. Próbálj meg minden este egy alapos tisztítást végezni!

De ami még fontosabb, hogy olyan sminklemosót válasszunk, ami kíméletesen, de hatékonyan távolítja el a szemfestéket. Egy olajos lemosó vagy olajos micellás víz lehet erre a legjobb megoldás, mert úgy oldja le a sminket, hogy nem igényel erős nyomást, dörzsölést.

3. Tápláld a pilláidat is, ne csak a hajadat

Ricinusolaj: nemcsak a hajadat, a szempilláidat is hidratálja és táplálja

Fotó: Alexander Ruiz Acevedo / Shutterstock

A ricinusolaj óriási sztár a szépségiparban. Tudtad, hogy nem csak hajápoló csodaszerként működik? Ugyanúgy serkentheti a pilláid növekedését, mint a hajadét.

De hidratálja és táplálja is a pilláidat, így a dúsító effekttel is bír. Ha például sokat spirálozol vagy szempilla-göndörítőt használsz, segíthet heti párszor egy kis ricinusolajos borogatás.