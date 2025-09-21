Mester stylist árulta el a titkot: így lesz tartós és szép a műszempilla

A műszempilla az utóbbi években még közkedveltebb lett, mint korábban. Főleg, mióta lehetőség van precízebb, természetesebb hosszabbításokra is. Nem csoda, hiszen kényelmes alternatíva, nem mosódik el vagy folyik le az arcról, mint egy szempillaspirál, és rengeteg időt spórol meg a nőknek minden nap.
De ahogyan minden szépségápolási praktikának és terméknek, ennek is megvannak a maga szabályai, és csak abban az esetben számíthatunk szép és tartós műszempillákra, ha ezeket mind betartjuk.
Hogy mik ezek a szabályok és tippek, arról Sulics Evelint, az Iconic Lash Salon kozmetikusát, műszempilla mester stylistját és volume specialistáját kérdeztük.
Evelin szerint, az igazán szép és tartós műszempillák egy alapos vendégkonzultációval, majd arcanalízissel kezdődnek. Ez azért fontos, mert egy jó szakember rengeteg dolgot tud és lát, amit egy vendég nem feltétlenül.
A különböző görbületű pilláknak köszönhetően lehetőség van bizonyos apróbb hibák finom korrigálására, miközben kiemeljük a vendég természetes szépségét.
Persze ez nem azt jelenti, hogy a vendégnek nem lehetnek saját kívánságai és elképzelései arról, hogy milyen dús, rövid vagy hosszú szempillasort szeretnének-e. De:
„A végső forma és stílus azonban a stylist szakértelme alapján kerül meghatározásra, hiszen fontos szempont a szemforma, a természetes pillák állapota és a személyes stílus is. Legyen az természetes, kifinomult vagy éppen látványos, drámai megjelenés" – magyarázza a szakértő, majd hozzáteszi:
„A szakember részéről nagyon fontos, hogy a természetes pilláknak megfelelő, hosszúságú és vékonyságú műszempillákat helyezzünk fel. Legyen szó 1 vagy 6D szettről."
Tehát több esztétikai és a szempillák állapotával, egészségével kapcsolatos szempont is van, ami befolyásolja a műszempilla típusának kiválasztását. Ha egy szakember nem elég körültekintő, nem vizsgálja meg ezeket a szempontokat, az a pillák tartósságának és megjelenésének is ronthatja a minőségét.
Rengeteg termék és módszer létezik már. Egyes termékeknél akár 48 órát is várni kell, mire teljesen megszilárdul a szempilla. De például egy UV technikával készült szettnél nincs száradási idő. Az egyből megköt.
Evelin saját módszerét is elárulta, amelyben a legfontosabb szempont a színvonal és az egészség, ezért is használ olyan termékeket, amelyek nemcsak kimagasló minőségükről ismertek, de hipoallergének is. Egy ilyen szettnél:
Elegendő, ha az első 3 órában különösen odafigyelsz az ápolásra: kerüld a vizet és a párát! Ne dörzsöld a szemedet, így elkerülheted a frissen felhelyezett pillák sérülését.
A szempilla stylist szerint, bár egy szakember könnyen képes felismerni a rossz minőségű anyagokat – „merev, olcsó hatású és nehezen lehet vele dolgozni" – vendégként már nem olyan egyszerű a dolog:
„Vendégként már nehezebb, ilyenkor az applikáció után érezhető jelek vannak, nehéz, bök, szúr, kellemetlen érzés."
Ezekből a jelekből már sejthető, hogy az adott szakember nem minőségi termékkel dolgozott.
Még egy fontos tanács, amit Evelin megjegyzett a szakember kiválasztása kapcsán:
„Ha pilláshoz megyünk fontos, hogy megnézzük a szakember munkáit, tájékozódjunk, hogy a ragasztó biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező és orvosi minősítésű legyen."
Sulics Evelin összegyűjtötte a tippeket, amikkel a legtöbbet hozhatsz ki egy jól felhelyezett műszempillából.
A tartós szempilla titka tehát 3 alapkövön nyugszik:
Ha betartod a mester stylist javaslatait, a műszempillád valóban tartós és esztétikus maradhat a következő időpontodig.
