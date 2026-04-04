3 hajnövesztő trükk, amitől rekord gyorsaságra kapcsolnak majd a hajhagymáid

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 04. 21:35
Te is hiába vársz a csodára? Ezekkel a hajnövesztő trükkökkel garantáltan beindul majd a hajnövekedés. 
A hajnövesztő trükkök világa lassan tényleg olyan, mint a randizás 35 fölött: sok próbálkozás, kevés eredmény, és a legtöbb ajánlásról mindig kiderül, hogy tényleg túl szép, hogy igaz legyen.

  • Az Inversion Method egyszerű trükk, amit minden nap bevethetsz.
  • Az olajos kezeléssel gyorsabban nő és meg is erősödik a hajad.
  • A rizsvizes öblítés egy régi, de hatékony szépségpraktika.

Hajnövesztő trükkök, amik tényleg beválnak

Ha neked is eleged van már abból, hogy a hajad minden nap csak fáradtabbnak, élettelenebbnek tűnik, mint hosszabbnak, akkor jó helyen jársz; mert van 3 hajnövesztő praktika a tarsolyunkban, amiket nem a fodrásznál vagy szalonokban tudsz bevetni, hanem otthon.

Most megmutatjuk azokat a hajnövesztő módszereket, amik valóban a segítségedre lehetnek, amikkel tényleg változást tapasztalhatsz, és amik mögött némi tudományos magyarázat is áll. Ráadásul nem kell hozzájuk se drága szérumokat vásárolnod, se a hold állását figyelned, se gurulós bőröndnyi hajvitamint kapkodnod magadba minden nap. 

Inversion Method 

Most valószínűleg arra gondolsz, hogy ez megint csak valami béna TikTok-hülyeség – és egy kicsit igazad is van, – de ez a trend tényleg működik. 

A módszer lényege, hogy minden nap 4-5 percig előrehajtod a fejedet, és közben átmasszírozod a fejbőrödet – valamilyen általad preferált – hajolajjal. 

(De ne ess túlzásba az alkalmazással. Elég, ha egy hétig csinálod, aztán megpihensz.) 

Ez a hajnövesztési trükk épp annyira hatásos, mint amennyire egyszerűnek tűnik. A magyarázata pedig még ennél is logikusabb: a fejjellefelé-állapot fokozza a vérkeringést a fejedben, aminek köszönhetően több oxigén és tápanyag jut a hajhagymáidhoz. Ez pedig – nem meglepő módon – azt eredményezi, hogy a hajad gyorsabb növekedésbe kezd. 

Csodaszer, amit a nagymamád is ismert – csak nem így használta

Masszírozd az olajat a fejbőrödbe heti 1 alkalommal
A ricinusolajat már a nagymamáink is titkos fegyverként emlegették, csak ők főleg a gyomorpanaszok kezelésére használták a csodaszert, pedig a hajra kenve tényleg aranyat ér. Mivel a ricinusolaj tele van:

  • E-vitaminnal
  • omega-zsírsavakkal
  • és természetes gyulladáscsökkentőkkel, 

nemcsak gyorsabb hajnövekedést eredményeznek, de vastagabb, fényesebb, erősebb hajszálakat is. 

Egyszerűen masszírozd a ricinusolajat a fejbőrödbe heti 1 alkalommal, majd tekerd be meleg törölközővel, és hagyd hatni legalább 1-2 órán át. (A profibbak egész éjszaka a fejükön hagyják.) Ha levetted moss hajat a szokásos módon. Figyelj, hogy jól kitisztuljon a hajad és a fejbőröd is. 

Vigyázz, mert könnyen ráfüggsz erre a varázsszerre! 

A koreai hajápolás trükkje

Talán megdöbbensz, de ez nem más, mint a rizs. Pontosabban a rizsvizes hajöblítés, ami egy régi ázsiai szépségpraktika, amit visszahozott a köztudatba a koreai szépségápolási láz. 

A rizsvíz bővelkedik:

  • aminosavakban
  • B-vitaminokban
  • antioxidánsokban is, 

amik segítik a haj regenerálódását, sőt serkentik a növekedést is. 

A recept ennyi: áztass 1 bögre rizst 2 bögre vízbe. Hagyd állni 24 órán át. Szűrd le, és a megmaradt rizsvízzel mosd át a hajadat a hajmosás után. Mintha csak egy extra hajkondicionálót használnál.

Bármelyik hajnövesztő trükköt is próbálod ki, ne várj csodát másnapra. A haj lassú jószág, de ha heti egy-kétszer beiktatod valamelyik hajnövesztő módszert, – és közben nem stresszeled túl magad (és reméljük nem teszed, mert a stressz hajhullást okoz), – akkor pár hét alatt tényleg látni fogod a változást. 

Szóval hajolj előre, olajozz, öblíts rizsvízzel – és legyél te a bizonyíték, hogy nem minden hajnövesztést ígérő csodaszer kamu.

Így növeszd a hajad természetes módon rizsvízzel otthon:

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
