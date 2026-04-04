A hajnövesztő trükkök világa lassan tényleg olyan, mint a randizás 35 fölött: sok próbálkozás, kevés eredmény, és a legtöbb ajánlásról mindig kiderül, hogy tényleg túl szép, hogy igaz legyen.

3 hajnövesztő trükk, amitől rekord gyorsaságra kapcsolnak majd a hajhagymáid

Fotó: Sofia Zhuravetc / Shutterstock

Az Inversion Method egyszerű trükk, amit minden nap bevethetsz.

Az olajos kezeléssel gyorsabban nő és meg is erősödik a hajad.

A rizsvizes öblítés egy régi, de hatékony szépségpraktika.

Hajnövesztő trükkök, amik tényleg beválnak

Ha neked is eleged van már abból, hogy a hajad minden nap csak fáradtabbnak, élettelenebbnek tűnik, mint hosszabbnak, akkor jó helyen jársz; mert van 3 hajnövesztő praktika a tarsolyunkban, amiket nem a fodrásznál vagy szalonokban tudsz bevetni, hanem otthon.

Most megmutatjuk azokat a hajnövesztő módszereket, amik valóban a segítségedre lehetnek, amikkel tényleg változást tapasztalhatsz, és amik mögött némi tudományos magyarázat is áll. Ráadásul nem kell hozzájuk se drága szérumokat vásárolnod, se a hold állását figyelned, se gurulós bőröndnyi hajvitamint kapkodnod magadba minden nap.

Inversion Method

Most valószínűleg arra gondolsz, hogy ez megint csak valami béna TikTok-hülyeség – és egy kicsit igazad is van, – de ez a trend tényleg működik.

A módszer lényege, hogy minden nap 4-5 percig előrehajtod a fejedet, és közben átmasszírozod a fejbőrödet – valamilyen általad preferált – hajolajjal.

(De ne ess túlzásba az alkalmazással. Elég, ha egy hétig csinálod, aztán megpihensz.)

Ez a hajnövesztési trükk épp annyira hatásos, mint amennyire egyszerűnek tűnik. A magyarázata pedig még ennél is logikusabb: a fejjellefelé-állapot fokozza a vérkeringést a fejedben, aminek köszönhetően több oxigén és tápanyag jut a hajhagymáidhoz. Ez pedig – nem meglepő módon – azt eredményezi, hogy a hajad gyorsabb növekedésbe kezd.

Csodaszer, amit a nagymamád is ismert – csak nem így használta

Masszírozd az olajat a fejbőrödbe heti 1 alkalommal

Fotó: Krakenimages.com / Shutterstock

A ricinusolajat már a nagymamáink is titkos fegyverként emlegették, csak ők főleg a gyomorpanaszok kezelésére használták a csodaszert, pedig a hajra kenve tényleg aranyat ér. Mivel a ricinusolaj tele van:

E-vitaminnal

omega-zsírsavakkal

és természetes gyulladáscsökkentőkkel,

nemcsak gyorsabb hajnövekedést eredményeznek, de vastagabb, fényesebb, erősebb hajszálakat is.

Egyszerűen masszírozd a ricinusolajat a fejbőrödbe heti 1 alkalommal, majd tekerd be meleg törölközővel, és hagyd hatni legalább 1-2 órán át. (A profibbak egész éjszaka a fejükön hagyják.) Ha levetted moss hajat a szokásos módon. Figyelj, hogy jól kitisztuljon a hajad és a fejbőröd is.

Vigyázz, mert könnyen ráfüggsz erre a varázsszerre!