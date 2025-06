/Van rajtad műszempilla? Ha ezt tapasztalod, azonnal menj orvoshoz, meg is vakulhatsz!

Fotó: Alona Siniehina

Mit tehetsz, hogy ne a műszempillád legyen az utolsó dolog, amit látsz?

Ne ijedj meg: nem kell lemondanod a műszempilla viseléséről – csak tudatosnak és körültekintőnek kell lenned.

1. Válassz profi szakembert!

Kerüld az olcsó, „garázsban” működő szolgáltatókat. Egy jól képzett szakember nemcsak szép munkát végez, de betartja a higiéniai előírásokat is.

Fotó: Parilov / Shutterstock

2. Kérdezd meg, mit használnak!

Ragaszkodj hipoallergén, formaldehidmentes ragasztóhoz – a szem egészsége nem alku tárgya.

3. Tarts szüneteket!

Ne hordd folyamatosan! A természetes szempilláidnak is regenerálódásra van szüksége.

4. Figyeld a tested jelzéseit!

Piros, ég, viszket vagy könnyezik a szemed? Azonnal vedd le/vetesd le a pillákat és fordulj szemorvoshoz!

5. Ne osztozz másokkal!

Még a nővéreddel, barátnőddel sem – a fertőzések könnyen terjednek az eszközökön keresztül.

Maradhat a műszempilla, csak ne túl vakmerően! A műszempilla valóban sokat adhat az önbizalmunkhoz – de ahogy a tűsarkú is fájhat, ha nem jól hordjuk, úgy a pillák is okozhatnak problémát, ha nem figyelünk oda. A kulcs a tudatosság. Ahogyan odafigyelsz a bőrödre sminkelés után, a hajadra a hajvasalás után, vagy akár a táplálkozásodra, ugyanúgy érdemes gondoskodnod a szemed egészségéről is!