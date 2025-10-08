Az utóbbi időben mindenki a rozmaringos hajöblítőre esküszik. Nem véletlenül: serkenti a vérkeringést, beindítja a hajhagymákat, ráadásul természetes. De miközben a rozmaring a rivaldafényben tündököl, a szegfűszeg csendben araszol a trón felé – egyre többen állítják, hogy bizony jobban teljesít a hajhullás enyhítésében mint a rozmaring, ráadásul számos más jótékony hatással bír.

Hajhullás? Ez a fűszer hatásosabb, mint a rozmaring

Fotó: DUSAN ZIDAR / Shutterstock

Rozmaringgal és szegfűszeggel a hajhullás ellem

Nem csak süteménybe való

A szegfűszeg régóta ismert természetes gyulladáscsökkentő és fertőtlenítő hatásáról. De ami igazán izgalmas: a fejbőrrel is csodát művelhet. Tele van eugenollal, ami segíthet a hajhullás mögött álló gyulladások enyhítésében, miközben serkenti a fejbőr vérkeringését. Az eredmény? Jobb tápanyagellátás a hajhagymáknak, erősebb hajszálak, gyorsabb növekedés.

Ha tehát ritkuló hajjal küzdesz, vagy csak szeretnéd, ha újra élettel teli lenne a frizurád, érdemes egy próbát tenni vele.

Így készítsd el otthon a hajöblítőt

A szegfűszeges hajöblítő elkészítése nem igényel különösebb tudást vagy eszközt. Így csináld:

Hozzávalók:

2 csésze víz

1–2 evőkanál egész szegfűszeg

Elkészítés

Forrald fel a vizet, majd add hozzá a szegfűszeget.

Főzd kis lángon kb. 10 percig.

Hagyd teljesen kihűlni, majd szűrd le.

Töltsd egy flakonba vagy spray-palackba – és kész is.

Bors tipp: hajmosás után öblítsd le ezzel a hajad, vagy permetezd a hajtövekre. Ne öblítsd le vízzel! Hetente 1–2 alkalom bőven elég.

Jobb, mint a rozmaring?

Attól függ, mit keresel. A rozmaring főleg a vérkeringést serkenti. A szegfűszeg viszont komplexebben hat: nemcsak élénkít, hanem nyugtat, fertőtlenít, tisztít is. Ha a hajhullás mögött irritált, zsíros vagy korpás fejbőr áll, akkor nagyobb eséllyel segít a szegfűszeg.

Nem kell örökre búcsút inteni a rozmaringnak, de érdemes váltogatni. Sokaknál épp a szegfűszeg hozta meg az első látványos javulást.

Mire figyelj?

Csak kihűlt állapotban használd.

Először próbáld ki egy kisebb bőrfelületen (pl. könyökhajlatban).

Ha viszketést, bőrpírt tapasztalsz, hagyd abba a használatot.

Ne ess túlzásba: heti 1–2 alkalom elég.

Megéri kipróbálni a hajadon?

Nem ígérünk varázslatot, de ha természetes, olcsó és könnyen elérhető megoldást keresel hajhullás vagy fejbőrproblémák ellen, a szegfűszeg remek választás lehet.