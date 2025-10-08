Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 08. 11:15
Hullik a hajad? Azt gondoltad, a rozmaring a hajhullás egyetlen természetes ellenszere? Akkor kapaszkodj meg: van egy másik fűszer a konyhádban, ami nemcsak illatos, hanem igazi hajerősítő csodaszer lehet.
Kelemen Dorina
A szerző cikkei

Az utóbbi időben mindenki a rozmaringos hajöblítőre esküszik. Nem véletlenül: serkenti a vérkeringést, beindítja a hajhagymákat, ráadásul természetes. De miközben a rozmaring a rivaldafényben tündököl, a szegfűszeg csendben araszol a trón felé – egyre többen állítják, hogy bizony jobban teljesít a hajhullás enyhítésében mint a rozmaring, ráadásul számos más jótékony hatással bír.

A képen szegfűszeg látató ami hajhullás esetén hatásosabb lehet mint a rozmaring.
Hajhullás? Ez a fűszer hatásosabb, mint a rozmaring
Fotó: DUSAN ZIDAR /  Shutterstock 

Rozmaringgal és szegfűszeggel a hajhullás ellem

Nem csak süteménybe való

A szegfűszeg régóta ismert természetes gyulladáscsökkentő és fertőtlenítő hatásáról. De ami igazán izgalmas: a fejbőrrel is csodát művelhet. Tele van eugenollal, ami segíthet a hajhullás mögött álló gyulladások enyhítésében, miközben serkenti a fejbőr vérkeringését. Az eredmény? Jobb tápanyagellátás a hajhagymáknak, erősebb hajszálak, gyorsabb növekedés.

Ha tehát ritkuló hajjal küzdesz, vagy csak szeretnéd, ha újra élettel teli lenne a frizurád, érdemes egy próbát tenni vele.

Így készítsd el otthon a hajöblítőt

A szegfűszeges hajöblítő elkészítése nem igényel különösebb tudást vagy eszközt. Így csináld:

Hozzávalók:

  • 2 csésze víz
  • 1–2 evőkanál egész szegfűszeg

Elkészítés

Forrald fel a vizet, majd add hozzá a szegfűszeget.

Főzd kis lángon kb. 10 percig.

Hagyd teljesen kihűlni, majd szűrd le.

Töltsd egy flakonba vagy spray-palackba – és kész is.

Bors tipp: hajmosás után öblítsd le ezzel a hajad, vagy permetezd a hajtövekre. Ne öblítsd le vízzel! Hetente 1–2 alkalom bőven elég.

Jobb, mint a rozmaring?

Attól függ, mit keresel. A rozmaring főleg a vérkeringést serkenti. A szegfűszeg viszont komplexebben hat: nemcsak élénkít, hanem nyugtat, fertőtlenít, tisztít is. Ha a hajhullás mögött irritált, zsíros vagy korpás fejbőr áll, akkor nagyobb eséllyel segít a szegfűszeg.

Nem kell örökre búcsút inteni a rozmaringnak, de érdemes váltogatni. Sokaknál épp a szegfűszeg hozta meg az első látványos javulást.

Mire figyelj?

  • Csak kihűlt állapotban használd.
  • Először próbáld ki egy kisebb bőrfelületen (pl. könyökhajlatban).
  • Ha viszketést, bőrpírt tapasztalsz, hagyd abba a használatot.
  • Ne ess túlzásba: heti 1–2 alkalom elég.

Megéri kipróbálni a hajadon?

Nem ígérünk varázslatot, de ha természetes, olcsó és könnyen elérhető megoldást keresel hajhullás vagy fejbőrproblémák ellen, a szegfűszeg remek választás lehet.

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel. 

Nézd meg az alábbi videót:

@adrimondta A szegfűszeg egy rendkívül sokoldalú fűszer, amely nemcsak az ételek ízesítésére alkalmas, hanem számos jótékony hatással is bír a szervezet számára. Íme 10 előnye: 1. Fájdalomcsillapító hatás • A szegfűszegben található eugenol természetes fájdalomcsillapítóként működik. • Fogfájás esetén rágjunk el egy szegfűszeget, nekem ez bevált!!! 2. Antibakteriális tulajdonságok • Képes elpusztítani a káros baktériumokat és segít a fertőzések leküzdésében. • Torokfájás esetén szegfűszeges tea fogyasztása enyhítheti a tüneteket. 3. Emésztést segítő hatás • Javítja az emésztést és csökkenti a puffadást. • Egy csésze szegfűszeg tea étkezés után segíthet a gyomorproblémákon. 4. Immunerősítő • Antioxidáns tartalma révén támogatja az immunrendszert. • Ősszel és télen rendszeresen fogyasztva segíthet a megfázás megelőzésében. 5. Vércukorszint szabályozása • Segíthet a vércukorszint egyensúlyban tartásában. • érdemes az étrendbe iktatni. 6. Májvédő hatás • Segíti a máj méregtelenítését és csökkenti a gyulladást. • A szegfűszego# kis mennyiségben fogyasztva támogatja a májfunkciókat. 7. Szájhigiénia javítása • Antibakteriális hatása miatt friss leheletet biztosít. • Rágjunk el egy szegfűszeget a kellemetlen lehelet ellen. >>> ez bevált!! 8. Ízületi fájdalmak csökkentése • Gyulladáscsökkentő hatása miatt enyhítheti az ízületi panaszokat. • Szegfűszegolajjal végzett masszázs csökkentheti az ízületi fájdalmat. Allergiára figyelve! 9. Stresszcsökkentő és relaxáló hatás • Az aromaterápiában nyugtató hatású. • Szegfűszeges illóolajat párologtatva csökkenthető a stressz. 10. Légúti betegségek kezelése • Enyhíti a köhögést és a torokfájást. • Egy kis mézben elkevert őrölt szegfűszeg segíthet a torokfájás ellen. #szegfűszeg #egészség #adrimondta #immunerősítés #fájdalomcsillapítás #emésztés #stresszoldás #szájhigiénia #antioxidáns #természetesmegoldás ♬ カフェでボサノバを聴く休日 - ya-su

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

