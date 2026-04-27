Tragédia Shakira közelgő koncertjén: elhunyt az egyik stábtag

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 27. 10:58
Egy ember életét vesztette. Megrázó részletek derültek ki a Shakira koncertjén történt tragédiáról.

Rettenetes tragédia történt: egy férfi életét vesztette, amikor Shakira hatalmas Copacabana-i koncertjének színpadát építették Brazíliában. A népszerű énekesnő május 2-án, szombaton Rio de Janeiróban adott volna fellépést egy hatalmas ingyenes koncert keretében.

Shakira Fotó: C Flanigan/imageSPACE /MediaPunch

Koncertje Lady Gaga és Madonna fellépéseit követte volna, akik rendre 2,5 millió, illetve 1,6 millió rajongót vonzottak. A tűzoltóságot riasztották, amikor egy technikus súlyos sérüléseket szenvedett a lábain egy emelőrendszerben, majd a férfit kórházba szállították.

Sajnos a technikus a kórházban elhunyt

– erősítette meg a koncert szervezője, a Bonus Track egy nyilatkozatban.

A stáb több hete dolgozott a show összeállításán, amelyre több mint egymillió látogató érkezhetett volna. Egy szemtanú elmondta, hogy az emberek hirtelen „a semmiből” elkezdtek futni, és látták, hogy a szerkezet a földön fekszik.

Az emberek azt mondták, hogy egy férfi beszorult alá. Az emberek odarohantak, hogy kihúzzák

– idézi a Metro a helyi lakos, Antonio Marcos Ferreira dos Santos szavait.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
