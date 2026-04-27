Tragédia Shakira közelgő koncertjén: elhunyt az egyik stábtag

Rettenetes tragédia történt: egy férfi életét vesztette, amikor Shakira hatalmas Copacabana-i koncertjének színpadát építették Brazíliában. A népszerű énekesnő május 2-án, szombaton Rio de Janeiróban adott volna fellépést egy hatalmas ingyenes koncert keretében.
Koncertje Lady Gaga és Madonna fellépéseit követte volna, akik rendre 2,5 millió, illetve 1,6 millió rajongót vonzottak. A tűzoltóságot riasztották, amikor egy technikus súlyos sérüléseket szenvedett a lábain egy emelőrendszerben, majd a férfit kórházba szállították.
Sajnos a technikus a kórházban elhunyt
– erősítette meg a koncert szervezője, a Bonus Track egy nyilatkozatban.
A stáb több hete dolgozott a show összeállításán, amelyre több mint egymillió látogató érkezhetett volna. Egy szemtanú elmondta, hogy az emberek hirtelen „a semmiből” elkezdtek futni, és látták, hogy a szerkezet a földön fekszik.
Az emberek azt mondták, hogy egy férfi beszorult alá. Az emberek odarohantak, hogy kihúzzák
– idézi a Metro a helyi lakos, Antonio Marcos Ferreira dos Santos szavait.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.