Tragédia Shakira közelgő koncertjén: elhunyt az egyik stábtag

Rettenetes tragédia történt: egy férfi életét vesztette, amikor Shakira hatalmas Copacabana-i koncertjének színpadát építették Brazíliában. A népszerű énekesnő május 2-án, szombaton Rio de Janeiróban adott volna fellépést egy hatalmas ingyenes koncert keretében.

Tragédia rázta meg Shakira közelgő koncertjét, egy ember életét vesztette

Koncertje Lady Gaga és Madonna fellépéseit követte volna, akik rendre 2,5 millió, illetve 1,6 millió rajongót vonzottak. A tűzoltóságot riasztották, amikor egy technikus súlyos sérüléseket szenvedett a lábain egy emelőrendszerben, majd a férfit kórházba szállították.

Sajnos a technikus a kórházban elhunyt

– erősítette meg a koncert szervezője, a Bonus Track egy nyilatkozatban.

A stáb több hete dolgozott a show összeállításán, amelyre több mint egymillió látogató érkezhetett volna. Egy szemtanú elmondta, hogy az emberek hirtelen „a semmiből” elkezdtek futni, és látták, hogy a szerkezet a földön fekszik.

Az emberek azt mondták, hogy egy férfi beszorult alá. Az emberek odarohantak, hogy kihúzzák

– idézi a Metro a helyi lakos, Antonio Marcos Ferreira dos Santos szavait.