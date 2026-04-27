Elítéltek egy férfit állatkínzás miatt - nincsenek szavak arra, amit a kutyával tett

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 27. 11:05
Azután ölte meg az állatot, hogy az megölte a baromfiját. Állatkínzás miatt kell börtönbe mennie.

Állatkínzás miatt ítéltek el egy abonyi férfit, aki még tavaly azután bántalmazott brutálisan egy kutyát, hogy az állat az egyik baromfiját elragadta. A férfi olyan súlyos sérüléseket okozott az állatnak, hogy az életét már nem lehetett megmenteni. 

Letöltendő szabadságvesztésre ítéltek egy férfit állatkínzás miatt

Minősített állatkínzás bűntette miatt emelt vádat a Ceglédi Járási Ügyészség egy férfi ellen, aki olyan kegyetlenül bántalmazott egy kutyát, hogy az elpusztult - közölte a Pest Vármegyei Főügyészség hétfőn az MTI-vel.

A közlemény szerint az abonyi férfi 2025 decemberében elkapott egy kutyát, amely elragadta a baromfiját; az állatot a hátsó lábainál megragadta és többször a beton villanyoszlopnak verte, majd eldobta. A fájdalomtól eszméletlen állatot ezután többször megtaposta, majd ismét a beton villanyoszlophoz csapta. A kutya több olyan súlyos töréses sérülést szenvedett el, amely miatt az életét már nem lehetett megmenteni.

A Ceglédi Járási Ügyészség a férfit minősített állatkínzás bűntettével vádolja, és vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását indítványozza - áll az MTI-n közzétett közleményben.

 

