Több haj maradt a fésűben, mint kellene? Ez a házi hajhullás elleni elixír lehet a megoldás

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 04. 16:15
A hűvös idő vagy egy stresszesebb időszak beköszöntével a hajunk az első, amely benyújtja a számlát. Vajon tényleg csak a drága pakolások segíthetnek, vagy létezik egy olyan hajhullás elleni elixír, amely belülről teszi rendbe az elgyengülő szálakat? Íme a válasz!
Bakk Lucia
A szerző cikkei

Veled is megesett már, hogy hajmosás után rémülten néztél a lefolyóra és azt számolgattad, vajon marad-e még valami a fejeden a hét végére? Nyugi, nem vagy egyedül, velünk is megesett már, hogy néhány fésülködés felért egy kisebb szívrohammal. Ha próbáltál már mindent, de semmi sem használt, akkor jól figyelj, mert hoztunk egy olyan hajhullás elleni elixírt, amelynek érdemes adnod egy esélyt!

Hajhullás elleni elixírt még nem próbáló nő aggódva húz ki egy hajcsomót egy fésűből
Több haj maradt a fésűben, mint kellene? Egy hajhullás elleni házi elixír lehet a megoldás.
Fotó: ShotPrime Studio /  Shutterstock 
  • Felejtsd el a drága ampullákat és pakolásokat: két hozzávalóból tökéletes hajhullás elleni elixír készíthető.
  • Az egyik legfőbb hozzávaló az almalé és egy elengedhetetlen, gyógyhatású fűszernövény.
  • Az elkészítés gyors és egyszerű, a folyamatot lépésről lépésre elsajátíthatod.

Hajhullás elleni házi elixír: így állítsd meg a hajvesztést belülről 

Csalánteás öblítés, rozmaring, drága ampullák: hajhullás ellen bármit próbálhatsz külsőleg; ha belülről nem táplálod a hajhagymáidat, ne várj csodát. A hajunk olyan, mint a szobanövény: hiába fényesítjük a leveleit, ha a gyökere nem kap elég tápanyagot, el fog hervadni.

Miért jobb egy hajhullás elleni elixír, mint a megszokott kapszulák vagy tabletták?

A válasz pofonegyszerű, egy kicsit olyan, mint a nagyi házi szörpje: a folyékony állagnak köszönhetően a hatóanyagok sokkal gyorsabban és hatékonyabban szívódnak fel a szervezetben. Nem kell várni, amíg a tabletta széthullik a gyomorban; a szirupban lévő vitaminok és ásványi anyagok szinte azonnal munkához látnak. Ráadásul – lássuk be – sokkal barátságosabb reggelente legurítani egy finom, gyümölcsös kortyot, mint hatalmas, nehezen nyelhető bogyókkal küszködni. Következzen hát a várva várt recept!

Hozzávalók, amelyekre szükséged lesz:

Így készítsd el:

  1. A gyömbért hámozd és mosd meg, majd darabold fel kis kockákra.  
  2. Tedd a gyömbérdarabokat egy edénybe és öntsd fel almalével.
  3. Annyi gyümölcslevet adj hozzá, hogy turmixolás közben viszonylag híg állagot kapj.  
  4. Ne szűrd le, a rostok fontosak, bennük van a vitamin, amire a hajad szomjazik!
  5. Ha kész vagy, öntsd át befőttesüvegekbe a keveréket.

Tárolás: hűtőben, lezárt üvegekben kb. 1-1,5 hétig eláll.

Fogyasztás: napi 1 shot (4-5 cl) nem éhgyomorra.

Hígítás: ha erős az íze, hígítsd kamillateával.

Szeletelt gyömbér fa deszkán
A gyömbér rendkívül jótékony hatású: erősíti az immunrendszert, kiváló emésztés-segítő, hányinger-csillapító, erőteljes gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító, és még a hajhulláson is segít.
Fotó: Luis Echeverri Urrea /  Shutterstock 

Türelem hajat terem!

Vannak reklámok, amelyekben egy hölgy bevesz valamit, majd másnapra olyan sörénye lesz, mint egy oroszlánnak. Ezeket a felvételeket felejtsük el! A hajunk lassan nő, kell neki legalább 2-3 hónap, mire az eredményt a tükörben is látjuk.

Amire még érdemes figyelni

Az elixír nem mindenható. Ha közben napi három órát alszol és csak pizzán élsz, nehéz dolga lesz. Figyelj oda a megfelelő vízfogyasztásra és arra is, hogy ne kínozd a hajad túl forró hajszárítóval vagy szoros gumikkal. A hajhullás elleni szirup egy remek szövetséges, de a győzelemhez te is kellesz!

Szeresd a hajad, adj neki időt a megújulásra, és ne feledd: egy kis plusz támogatás belülről néha többet ér, mint tíz különböző pakolás kívülről. 

Próbáld ki az alábbi gyömbéres hajmaszkot is:

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

