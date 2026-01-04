Több haj maradt a fésűben, mint kellene? Ez a házi hajhullás elleni elixír lehet a megoldás

Veled is megesett már, hogy hajmosás után rémülten néztél a lefolyóra és azt számolgattad, vajon marad-e még valami a fejeden a hét végére? Nyugi, nem vagy egyedül, velünk is megesett már, hogy néhány fésülködés felért egy kisebb szívrohammal. Ha próbáltál már mindent, de semmi sem használt, akkor jól figyelj, mert hoztunk egy olyan hajhullás elleni elixírt, amelynek érdemes adnod egy esélyt!

Több haj maradt a fésűben, mint kellene? Egy hajhullás elleni házi elixír lehet a megoldás.

Fotó: ShotPrime Studio / Shutterstock

Felejtsd el a drága ampullákat és pakolásokat: két hozzávalóból tökéletes hajhullás elleni elixír készíthető.

Az egyik legfőbb hozzávaló az almalé és egy elengedhetetlen, gyógyhatású fűszernövény.

Az elkészítés gyors és egyszerű, a folyamatot lépésről lépésre elsajátíthatod.

Hajhullás elleni házi elixír: így állítsd meg a hajvesztést belülről

Csalánteás öblítés, rozmaring, drága ampullák: hajhullás ellen bármit próbálhatsz külsőleg; ha belülről nem táplálod a hajhagymáidat, ne várj csodát. A hajunk olyan, mint a szobanövény: hiába fényesítjük a leveleit, ha a gyökere nem kap elég tápanyagot, el fog hervadni.

Miért jobb egy hajhullás elleni elixír, mint a megszokott kapszulák vagy tabletták?

A válasz pofonegyszerű, egy kicsit olyan, mint a nagyi házi szörpje: a folyékony állagnak köszönhetően a hatóanyagok sokkal gyorsabban és hatékonyabban szívódnak fel a szervezetben. Nem kell várni, amíg a tabletta széthullik a gyomorban; a szirupban lévő vitaminok és ásványi anyagok szinte azonnal munkához látnak. Ráadásul – lássuk be – sokkal barátságosabb reggelente legurítani egy finom, gyümölcsös kortyot, mint hatalmas, nehezen nyelhető bogyókkal küszködni. Következzen hát a várva várt recept!

Hozzávalók, amelyekre szükséged lesz:

100%-os almalé

gyömbér

2 befőttesüveg

Így készítsd el:

A gyömbért hámozd és mosd meg, majd darabold fel kis kockákra. Tedd a gyömbérdarabokat egy edénybe és öntsd fel almalével. Annyi gyümölcslevet adj hozzá, hogy turmixolás közben viszonylag híg állagot kapj. Ne szűrd le, a rostok fontosak, bennük van a vitamin, amire a hajad szomjazik! Ha kész vagy, öntsd át befőttesüvegekbe a keveréket.

Tárolás: hűtőben, lezárt üvegekben kb. 1-1,5 hétig eláll.