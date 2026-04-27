Ekcémás a gyereked? Sokkoló, de ez a szokás tovább súlyosbíthatja a tüneteket

A számonkérések, a felelések és dolgozatok, a szocializáció, a közösségi média – és még sorolhatnánk – mind növelik a stressz-szintet. Az érzelmek hullámzása azonban nagyon negatív következményekkel járhat – különösen a gyerekek esetében –, hiszen különböző fizikai tüneteket idézhet elő, sőt még betegségekhez is vezethet. Ezért górcső alá vesszük az ekcéma lelki okait, amelyekkel lehet, hogy a te gyermeked is küzd.
Az atópiás ekcéma egy krónikus állapot, amelyet a testen jelentkező viszkető, piros foltok jeleznek, és egyaránt érintheti a gyermekeket és a felnőtteket, azonban nem fertőző. Ez a megbetegedés az atópiára hajlamos embereknél fordul elő, azaz azoknál, akik túlérzékenyek a környezeti hatásokra.
A stressz a test érzelmi és/vagy fizikai reakciója, amely egy adott szituáció (trauma, dolgozat) okozta feszültségből fakad. Többségében olyan helyzet idézi elő, amelyet az egyén veszélyként érzékel, és amihez alkalmazkodnia kell. Ha ez az állapot hosszabb ideig fennáll, érdemes orvoshoz fordulni.
A szakértők egyöntetűen azt állítják, hogy maga a stressz nem válthat ki ekcémát, azonban minél több pszichológiai stresszt él át valaki, annál jobban súlyosbodhatnak az ekcéma tünetei, azaz fellángolásokhoz vezethet. Emellett más tényezők is növelhetik a kellemetlenséget, mint az irritáló anyagok, az allergiák, a mikrobák és az erős érzelmek.
Minél többet vakarod a kiütéseket, annál rosszabb lesz a helyzet.
Az ekcéma fellángolásai egyértelműen negatív hatással vannak az egyénre, melynek következtében jött létre a pszichodermatológia, amely a pszichológiai és a bőrgyógyászati gyulladások közti kapcsolatot helyezi fókuszba. Hiszen csak gondoljunk bele, milyen szégyenérzetet válthat ki egy gyermekből, ha az osztálytársai kinézik vagy kicsúfolják a kiütései miatt, aminek eredményeként nagyfokú stresszt él át. Másrészről a stressz vakarózást idézhet elő, meghosszabbíthatja a vakarózás időtartamát, illetve hozzájárulhat az ekcéma nagyobb mértékű terjedéséhez. Ez egy ördögi kör, amiből sajnos nagyon nehéz kiszállni.
Ennek következtében érdemes elbeszélgetned a gyermekeddel arról, hogy milyen érzések kavarognak benne az ekcémával kapcsolatban, illetve hogy bántják-e az óvodában, iskolában. Emellett manapság számos technika létezik, amellyel oldható a feszültség, például egy kis testmozgással vagy szakember segítségével.
A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltató tanácsát az egészségi állapotoddal kapcsolatos kérdéseidben.
