Boráros Gábor nem kötötte be rendesen kislányát, elszabadult a pokol az oldalán: "Micsoda kultúrbarbár!"

Boráros Gábor párjának hirtelen kellett alkalmazkodnia az új „anyaszerephez” Jákli Mónika halála után. A barna szépséget rengeteg támadás érte, miszerint nem léphet Zora édesanyja helyébe. Dóra nemrég megtörte a csendet és tisztázta: nem Zora édesanyja, hanem csupán barátja szeretne lenni.
A napokban felröppent pletykák szerint Jákli Mónika exe, Boráros Gábor újabb gyermeket szeretne jelenlegi élettársától. A hírekre azóta a ketrecharcos és párja is reagáltak.
„Gábor már beszélt erről. Én viszont még nem érzem magam készen, hiszen ez az egész helyzet még nagyon új nekem. Meglátjuk, mit hoz a jövő” - árulta el Dóra.
A bunyós is megszólalt az állítólagos terhességet illetően. Az édesapa úgy tűnik, mostanra besokallt a találgatásoktól:
Minden kamuhírrel kereskedő félnótás törölje le homlokáról, amit magukra spricceltek...Dóra NEM terhes (még)
– írta Boráros Gábor Instagram-oldalán.
Dóra korábban elárulta, hogy az elmúlt hónapokban szorosabb kapcsolat alakult ki közte és Boráros között, hiszen ez a nehéz időszak közelebb hozta őket egymáshoz. Bár a ketrecharcosról sokan nem gondolnák, de a fiatal nőt épp a lelke érintette meg, vagyis az, hogy Gábor mennyire tud szeretni, illetve az, hogy a zord külső mögött milyen érző szív rejtőzik. Közös gyermekük egyelőre nincs, bár Boráros Gábor már említette Dórának, hogy szeretne majd – írta meg korábban a Bors.
Nemrég az MMA harcos újabb közös fotót osztott meg kislányával és párjával, ahol láthatóan mindhárman boldogak.
Boráros Gábor Jákli Mónika halála óta igyekszik a legjobb édesapaként helyt állni kislánya életében. Korábban azt nyilatkozta, nem szeretné, ha gyermeke megismerné korábbi énjét, amelyet gyakran botrányok tarkítottak. Az MMA bajnok minden erejével azon dolgozik, hogy Zora biztonságban nőjön fel, egy olyan családban, ahol feltétel nélkül szeretik.
Ő sem lehet azonban tökéletes, néhány héttel ezelőtt összetűzésbe keveredett a hatóságokkal. Boráros Gábort korábban eltiltották a vezetéstől, miután egy igazoltatás során elvégzett drogteszt kábítószert mutatott ki a szervezetében. Ezután a sportoló jogosítvány nélkül vezetett, emiatt pedig eljárást is indított ellene a rendőrség.
A vezetéstől eltiltott édesapa tegnap több fotót is megosztott közösségi oldalán kislányával és párjával, köztük egy videót is, ahol a kis Zora az autó hátsó ülésén táncol. Hogy megelőzze a kritikákat, Boráros Gábor egyből üzent a követőknek:
Csak, hogy tiszta legyen a sok bal****sz*pónak is, ezért ezt is ideírom, hogy miközben a szátokba**** apátok, jobb ha tudjátok a videó készítése közben nem én vezetek, és Zora is be van kötve hátul. Ez persze nem mindenkinek szól, csak azoknak a ****háziknak, akik úgy tesznek, mintha nem látnák
– írta Boráros, aki ezzel azonnal kivívta követői haragját.
Voltak, akik a kislány biztonságát féltve kötöttek bele Boráros Gáborba: „Oké, be van kötve, de hogy? Kedves Gábor, nem így kell használni a biztonsági övet, baromi nagy felelőtlenség. Ez hogy fogná meg szegényt egy ütközés során” – tették fel a kérdést.
Azt írja, hogy a videó készítése közben nem ő vezet. Akkor, ahogy látom, ő nincs is ott, mert elég üresnek tűnik a másik ülés. Másrészt az a valaki, aki vezet, ugyanúgy veszélyezteti a kislányt, telibe őt videózza vezetés közben úgy, hogy még a biztonsági övet sem használja rendesen
– érkezett egy másik komment.
Mások pedig a stílust nehezményezték: „Micsoda kultúrbarbár. Ha már gyerek van beszéljen normálisan” – írta egy másik követő.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.