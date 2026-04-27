Újabb álhír a Guardian-től: Orbán Viktor nem utazik az Egyesült Államokba hosszabb időre

Újabb fake news a Guardian-től. Orbán Viktor nem utazik az Egyesült Államokba hosszabb időre. Korábbi szokásainak megfelelően megnézi a labdarúgó világbajnokság döntőjét. Minden ettől eltérő híresztelés valótlan és alaptalan - közölte az MTI-vel a Kormányzati Tájékoztatási Központ.