KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Zita névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Az aranygombos Telkibánya temetője.

Telkibánya: egy eldugott kirándulóhely, amit csak kevesen fedeztek fel – Pedig egy valóságos aranybánya

kirándulás
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 27. 11:15
belföldi utazásprogramötletTelkibányaZempléni-hegység
Kirándulnátok egyet a hétvégén, de nem kedvelitek a tömeget? Akkor most figyeljetek, mert van egy hely a Zemplénben, amelyet alig ismernek a túrázók, de tele van rejtett kincsekkel. Mutatjuk Telkibánya csodáit!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Rengeteg izgalmas látnivalót találhattok a varázslatos Telkibánya vidékén; a kis faluban és a természetben egyaránt. Az Aranyásók útja tanösvény csak rátok vár. Segítünk, hogy semmiről se maradjatok le!

Aranygombos Telkibánya: a titkos zempléni kirándulóhely / Fotó: Bohanek Miklós
Telkibánya: a tökéletes célpont egy tavaszi kiránduláshoz

Telkibánya a Zempléni-hegység északi részén, a szlovák határ közelében fekszik. Egykor az egyik legjelentősebb magyarországi nemesfém-bányavidék volt, Nagy Lajos idején bányavárosi rangot is kapott. A bányászat hanyatlása után a település jelentősége csökkent, ma viszont épp ez a nyugodt, érintetlen hangulat az egyik legnagyobb vonzereje.

Az aranygombos Telkibánya

A település aranygombos elnevezését a legenda szerint onnan kapta, hogy a bányászat fénykorában még a templom tornyának gombját is arannyal vonták be.

Az Aranyásók útja tanösvény

Ha kedvelitek a vadregényes tanösvényeket, nagy szerencsétek van, mert Telkibányán is találhattok egyet. A túra egyik legizgalmasabb célpontja egyértelműen az Aranyásók útja tanösvény, amely földtani és bányászattörténeti szempontból is különleges. A tanösvény a Pálháza felé vezető út mellett, a Jégbarlang közeléből indul (a jégbarlang viszont nem látogatható). Az ösvény az egykori bányaterületeken át vezet. A bányamaradványok mellett, információs táblák segítik elképzelni az egykor működő, középkori bányászat működését.

A Veres-vízi bánya forrása

A tanösvénytől nem messze található a Veres-vízi bánya, ahol egy bányaszerencsétlenség során több száz aranyásó vesztette életét. A közelben fakadó vöröses színű forrásról úgy tartják, hogy a bányászok vérét mossa ki a föld – innen ered a Veresvíz elnevezés is.

Telkibánya természeti kincsei

Telkibánya környéke tele van olyan természeti különlegességekkel, amelyek miatt érdemes idelátogatni egy hétvégi kirándulás alkalmával.

Ósvavölgyi-gejzírkút

Az egyik legkülönlegesebb képződmény a környéken a 7–8 méter magas, kúp alakú szikla, amelynek tövében egy langyos vizű forrás csordogál. A gejzírkút utóvulkáni működés eredménye, amely még ma is aktív.

Királykúti kirándulás

Egy erdei ösvény vezet a Királykúthoz, a Zemplén kedvelt túrahelyszínéhez, amelyhez egy romantikus legenda kapcsolódik. A történet szerint itt találkozott Mátyás király Szép Ilonkával, aki mivel később hiába várta vissza a királyt, végül szerelmi bánatában halt meg. Ilonka síremléke ma is a királykúti forrás mellett található.

Mátyás király kútja Telkibánya közelében.
A történetet Vörösmarty Mihály is versbe foglalta: [...] Hasztalan vár; Vértes belsejében, Nyugszik a vad hűs forrás tövében.. / Fotó: Bohanek Miklós

Hétforrás

A közelben fellelhető hétforráshoz is Mátyás király egy legendáját kapcsolják. A hagyomány szerint Mátyás király szomjúságában botjával hét helyen szúrta meg a földet, és mindegyik lyukból víz tört fel. A források közül több ma is működik, és a környék ivóvízellátásában is szerepet játszanak.

Telkibánya látnivalói

A településen belül is több olyan helyszín található, amelyek egy rövid sétával bejárhatók és mindet érdemes megcsodálni.

A telkibányai templom

A Templom-dombon álló református templom a középkori település központjának helyén található. A 14. században itt egy vár is állt, ennek része lehetett a templom.

Telkibányai kopjafás temető

A templom közelében található temető különlegessége a kopjafák rendszere: a fejfák formája jelzi az elhunyt nemét és életkorát is.

Telkibányai Helytörténeti Múzeum

Az egykori porcelángyár épületében működő múzeum bemutatja a település bányászati múltját, a középkori technológiákat, valamint a Zemplén élővilágát és néprajzi emlékeit is.

Alexandrai Szent Katalin-ispotály és kápolna

A középkori ispotály a betegek, zarándokok és rászorulók ellátására szolgált. A feltárt és helyreállított kápolna ma is látogatható, és fontos emléke a bányaváros egykori életének.

Talán még nem hallottatok Telkibányáról, hiszen nem tartozik a legismertebb kirándulóhelyek közé, de épp ez az egyik legnagyobb előnye: itt csak ti, a természet és a történelem találkozik. Egyetlen nap alatt bejárható, mégis tele van változatos látnivalókkal, amelyeket nem érdemes kihagyni!

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
