Telkibánya: egy eldugott kirándulóhely, amit csak kevesen fedeztek fel – Pedig egy valóságos aranybánya

Rengeteg izgalmas látnivalót találhattok a varázslatos Telkibánya vidékén; a kis faluban és a természetben egyaránt. Az Aranyásók útja tanösvény csak rátok vár. Segítünk, hogy semmiről se maradjatok le!
Telkibánya a Zempléni-hegység északi részén, a szlovák határ közelében fekszik. Egykor az egyik legjelentősebb magyarországi nemesfém-bányavidék volt, Nagy Lajos idején bányavárosi rangot is kapott. A bányászat hanyatlása után a település jelentősége csökkent, ma viszont épp ez a nyugodt, érintetlen hangulat az egyik legnagyobb vonzereje.
A település aranygombos elnevezését a legenda szerint onnan kapta, hogy a bányászat fénykorában még a templom tornyának gombját is arannyal vonták be.
Ha kedvelitek a vadregényes tanösvényeket, nagy szerencsétek van, mert Telkibányán is találhattok egyet. A túra egyik legizgalmasabb célpontja egyértelműen az Aranyásók útja tanösvény, amely földtani és bányászattörténeti szempontból is különleges. A tanösvény a Pálháza felé vezető út mellett, a Jégbarlang közeléből indul (a jégbarlang viszont nem látogatható). Az ösvény az egykori bányaterületeken át vezet. A bányamaradványok mellett, információs táblák segítik elképzelni az egykor működő, középkori bányászat működését.
A tanösvénytől nem messze található a Veres-vízi bánya, ahol egy bányaszerencsétlenség során több száz aranyásó vesztette életét. A közelben fakadó vöröses színű forrásról úgy tartják, hogy a bányászok vérét mossa ki a föld – innen ered a Veresvíz elnevezés is.
Telkibánya környéke tele van olyan természeti különlegességekkel, amelyek miatt érdemes idelátogatni egy hétvégi kirándulás alkalmával.
Az egyik legkülönlegesebb képződmény a környéken a 7–8 méter magas, kúp alakú szikla, amelynek tövében egy langyos vizű forrás csordogál. A gejzírkút utóvulkáni működés eredménye, amely még ma is aktív.
Egy erdei ösvény vezet a Királykúthoz, a Zemplén kedvelt túrahelyszínéhez, amelyhez egy romantikus legenda kapcsolódik. A történet szerint itt találkozott Mátyás király Szép Ilonkával, aki mivel később hiába várta vissza a királyt, végül szerelmi bánatában halt meg. Ilonka síremléke ma is a királykúti forrás mellett található.
A közelben fellelhető hétforráshoz is Mátyás király egy legendáját kapcsolják. A hagyomány szerint Mátyás király szomjúságában botjával hét helyen szúrta meg a földet, és mindegyik lyukból víz tört fel. A források közül több ma is működik, és a környék ivóvízellátásában is szerepet játszanak.
A településen belül is több olyan helyszín található, amelyek egy rövid sétával bejárhatók és mindet érdemes megcsodálni.
A Templom-dombon álló református templom a középkori település központjának helyén található. A 14. században itt egy vár is állt, ennek része lehetett a templom.
A templom közelében található temető különlegessége a kopjafák rendszere: a fejfák formája jelzi az elhunyt nemét és életkorát is.
Az egykori porcelángyár épületében működő múzeum bemutatja a település bányászati múltját, a középkori technológiákat, valamint a Zemplén élővilágát és néprajzi emlékeit is.
A középkori ispotály a betegek, zarándokok és rászorulók ellátására szolgált. A feltárt és helyreállított kápolna ma is látogatható, és fontos emléke a bányaváros egykori életének.
Talán még nem hallottatok Telkibányáról, hiszen nem tartozik a legismertebb kirándulóhelyek közé, de épp ez az egyik legnagyobb előnye: itt csak ti, a természet és a történelem találkozik. Egyetlen nap alatt bejárható, mégis tele van változatos látnivalókkal, amelyeket nem érdemes kihagyni!
Nézd meg milyen csodás helyszínekkel vár még Magyarország a tavaszi túraszezonban:
Kattints még több tavaszi kirándulásötletért:
