Telkibánya: egy eldugott kirándulóhely, amit csak kevesen fedeztek fel – Pedig egy valóságos aranybánya

Rengeteg izgalmas látnivalót találhattok a varázslatos Telkibánya vidékén; a kis faluban és a természetben egyaránt. Az Aranyásók útja tanösvény csak rátok vár. Segítünk, hogy semmiről se maradjatok le!

Aranygombos Telkibánya: a titkos zempléni kirándulóhely / Fotó: Bohanek Miklós

Telkibánya története.

Az Aranyásók útja tanösvény.

Telkibánya látnivalói.

Telkibánya: a tökéletes célpont egy tavaszi kiránduláshoz

Telkibánya a Zempléni-hegység északi részén, a szlovák határ közelében fekszik. Egykor az egyik legjelentősebb magyarországi nemesfém-bányavidék volt, Nagy Lajos idején bányavárosi rangot is kapott. A bányászat hanyatlása után a település jelentősége csökkent, ma viszont épp ez a nyugodt, érintetlen hangulat az egyik legnagyobb vonzereje.

Az aranygombos Telkibánya A település aranygombos elnevezését a legenda szerint onnan kapta, hogy a bányászat fénykorában még a templom tornyának gombját is arannyal vonták be.

Az Aranyásók útja tanösvény

Ha kedvelitek a vadregényes tanösvényeket, nagy szerencsétek van, mert Telkibányán is találhattok egyet. A túra egyik legizgalmasabb célpontja egyértelműen az Aranyásók útja tanösvény, amely földtani és bányászattörténeti szempontból is különleges. A tanösvény a Pálháza felé vezető út mellett, a Jégbarlang közeléből indul (a jégbarlang viszont nem látogatható). Az ösvény az egykori bányaterületeken át vezet. A bányamaradványok mellett, információs táblák segítik elképzelni az egykor működő, középkori bányászat működését.

A Veres-vízi bánya forrása

A tanösvénytől nem messze található a Veres-vízi bánya, ahol egy bányaszerencsétlenség során több száz aranyásó vesztette életét. A közelben fakadó vöröses színű forrásról úgy tartják, hogy a bányászok vérét mossa ki a föld – innen ered a Veresvíz elnevezés is.

Telkibánya természeti kincsei

Telkibánya környéke tele van olyan természeti különlegességekkel, amelyek miatt érdemes idelátogatni egy hétvégi kirándulás alkalmával.

Ósvavölgyi-gejzírkút

Az egyik legkülönlegesebb képződmény a környéken a 7–8 méter magas, kúp alakú szikla, amelynek tövében egy langyos vizű forrás csordogál. A gejzírkút utóvulkáni működés eredménye, amely még ma is aktív.