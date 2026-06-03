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Egy héttel a világbajnokság előtt elszabadult a pokol a helyszínen

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors foci vb 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 03. 17:05
Mexikóvárostüntetés
Levetkőztették a sztárokat ábrázoló szobrokat, és gyújtogatni kezdtek. A foci-vb 2026. június 11-én kezdődik.
B.
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Napokkal a labdarúgó-világbajnokság kezdete előtt elszabadult a pokol Mexikóvárosban – ahol a torna nyitómérkőzését rendezik majd. A helyi tanársztrájk annyira elfajult, hogy a futballsztárokat ábrázoló szobrokat meztelenre vetkőztették és gyújtogatni kezdtek. Sőt, a tömeg azzal fenyegetőzött, a mérkőzések ideje alatt folytatják a tüntetést, ha nem történik előrelépés az ügyükben. A foci-vb 2026. június 11-én veszi kezdetét.

Foci-vb 2026: tüntetés a helyszínen
Foci-vb 2026: Tüntetés a nyitómeccs helyszínén
Fotó: NurPhoto

Foci-vb 2026: Tüntetés a nyitómeccs helyszínén

A világbajnokság játékosait ábrázoló szobrokat Mexikóváros egyik híres sugárútján állítottak fel, éppen ott, ahol a helyi tanárok fizetésemelést követeltek és az új nyugdíjtörvény ellen tüntettek. Erre egy nappal azután került sor, hogy a sztrájkoló tömeget a rohamrendőrök egyszer már feloszlatták. A Daily Star a helyi beszámolókra hivatkozva azt írja:

öt tüntető megsérült, köztük egy tanár elvesztette az egyik szemét. 

A mexikói hatóságok viszont tagadják, hogy gumilövedékeket vagy könnygázt használtak volna a tömeg feloszlatására.

Members Of The CNTE Topple World Cup Sculptures In Mexico
Levetkőztették a futballsztárokat ábrázoló szobrokat
Fotó: NurPhoto

Ha nincs megoldás, akkor nem fog gurulni a labda

– tett ígéretet a sztrájkoló tömeg arra: ha nem történik előrelépés a követeléseikben, akkor a világbajnokság ideje alatt is tüntetéseket fognak szervezni, amivel megzavarják a mérkőzéseket.

 

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