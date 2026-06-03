Egy héttel a világbajnokság előtt elszabadult a pokol a helyszínen

Napokkal a labdarúgó-világbajnokság kezdete előtt elszabadult a pokol Mexikóvárosban – ahol a torna nyitómérkőzését rendezik majd. A helyi tanársztrájk annyira elfajult, hogy a futballsztárokat ábrázoló szobrokat meztelenre vetkőztették és gyújtogatni kezdtek. Sőt, a tömeg azzal fenyegetőzött, a mérkőzések ideje alatt folytatják a tüntetést, ha nem történik előrelépés az ügyükben. A foci-vb 2026. június 11-én veszi kezdetét.

Foci-vb 2026: Tüntetés a nyitómeccs helyszínén

Fotó: NurPhoto

Foci-vb 2026: Tüntetés a nyitómeccs helyszínén

A világbajnokság játékosait ábrázoló szobrokat Mexikóváros egyik híres sugárútján állítottak fel, éppen ott, ahol a helyi tanárok fizetésemelést követeltek és az új nyugdíjtörvény ellen tüntettek. Erre egy nappal azután került sor, hogy a sztrájkoló tömeget a rohamrendőrök egyszer már feloszlatták. A Daily Star a helyi beszámolókra hivatkozva azt írja:

öt tüntető megsérült, köztük egy tanár elvesztette az egyik szemét.

A mexikói hatóságok viszont tagadják, hogy gumilövedékeket vagy könnygázt használtak volna a tömeg feloszlatására.

Levetkőztették a futballsztárokat ábrázoló szobrokat

Fotó: NurPhoto

Ha nincs megoldás, akkor nem fog gurulni a labda

– tett ígéretet a sztrájkoló tömeg arra: ha nem történik előrelépés a követeléseikben, akkor a világbajnokság ideje alatt is tüntetéseket fognak szervezni, amivel megzavarják a mérkőzéseket.