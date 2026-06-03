Milliókat szerzett a csaló, még a barátnője lakását is felhasználta

A 44 éves férfi sorra tett közzé ingatlan- és albérlethirdetéseket az interneten, csakhogy a meghirdetett lakásokhoz és nyaralókhoz a gyanú szerint semmi köze sem volt. Közösségi oldalakon balatoni szállásokat kínált, az érdeklődők pedig előre utalták a foglaláshoz szükséges összeget. Többen csak a helyszínre érkezve szembesültek azzal, hogy a megadott címen nincs lefoglalt szállásuk, és a pénzük is eltűnt.

Még a barátnője lakását is meghirdette a csaló.

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A nyomozás szerint a férfi még a saját párját sem kímélte, amikor pénzhez akart jutni. Többször is meghirdette barátnője lakását albérletként, miközben ott éltek együtt.

Amikor a nő nem tartózkodott otthon, a férfi állítólag körbevezette az érdeklődőket az ingatlanban, szükség esetén szerződést is kötött velük, majd átvette a kauciót. Az albérlők később szembesültek azzal, hogy a lakást valójában nem adhatta ki.

Főleg albérleteket, nyári szálláshelyeket hirdetett, de néhanapján informatikai eszközöket is kínált, persze minden esetben addig volt elérhető, míg pénzhez nem jutott. A budapesti férfi 2023 és 2024 között 4 millió forintot csalt ki áldozataitól – írja a rendőrség.

A Debreceni Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán 25 rendbeli csalás és 13 rendbeli hamis magánokirat felhasználása miatt hallgatták ki gyanúsítottként. A nyomozók lezárták az eljárást, és az iratokat megküldték az ügyészségre.