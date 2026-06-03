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Biztosan a nagy Ő van melletted? Ebből a személyiségtesztből azonnal kiderül

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors önismeret
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 03. 16:45
szerelemszemélyiségtesztteszt
Talán még nem találtad meg az igazit, de az is lehet, hogy nem a megfelelő ember mellé sodort az élet. Ha kíváncsi vagy arra, hogy milyen társ illik hozzád valójában, akkor derítsd ki ebből az egyszerű személyiségtesztből! Az eredmény meglepő lehet!
Lévaffy Luna
A szerző cikkei

A legtöbben hatalmas meggyőződéssel állítjuk, hogy pontosan tudjuk, mit keresünk a szerelemben. Persze mindannyian képesek vagyunk megfogalmazni azokat az alapdolgokat, amelyekre egy kapcsolatban vágyunk, azonban bizonyos esetekben az, amiről azt hisszük, hogy szeretnénk, nem mindig egyezik azzal, amit valójában akarunk. Ezért ezzel a rövid személyiségteszttel felfedheted azt, ami a szíved mélyén lakozik.

A személyiségteszt a szerelmet és a párkapcsolatot helyezi fókuszba.
A személyiségtesztből kiderül, hogy a megfelelő partnert választottad-e!
Fotó: Shutterstock
  • A személyiségteszttel nagyobb önismeretre tehetsz szert.
  • Most kiderítheted, hogy a megfelelő ember mellett kötöttél-e ki.
  • Ha szingli vagy, akkor érdemes a kiértékelés alapján keresned a nagy Ő-t.

Vajon ő az igazi? Ebből a tűpontos személyiségtesztből pillanatokon belül kiderül

Akár párkapcsolatban élsz, akár ismerkedős időszakban vagy éppen, és a nagy Ő-t keresed, ezzel a személyiségteszttel könnyedén feltárhatod, hogy milyen partner illik hozzád. Vajon a tökéletes társ van melletted, vagy a megfelelő emberrel ismerkedsz? Válaszolj őszintén a kérdésekre, és derítsd ki!

  1. Mivel töltöd legszívesebben a szabadidődet?
    A) Aktív programmal
    B) Meghitt családi vagy baráti programmal
    C) A hobbimnak hódolok
     
  2. Mit tartasz a legfontosabbnak egy párkapcsolatban?
    A) A közös célokat és jövőképet
    B) Az őszinteséget és a bizalmat
    C) A kölcsönös tiszteletet
     
  3. Hogyan viselkedsz egy vita során?
    A) Megpróbálom higgadtan megbeszélni a problémát
    B) Megpróbálom megérteni a másik nézőpontját
    C) Előbb visszahúzódom, és csak később reagálok
     
  4. Melyik randiprogramot választanád?
    A) Egy spontán kiruccanást 
    B) Egy romantikus vacsorát 
    C) Egy kávézást vagy brunchot
     
  5. Mit vársz el a partneredtől egy nehezebb időszakban?
    A) Azt, hogy motiváljon
    B) Azt, hogy hallgasson meg, és forduljon hozzám megértéssel
    C) Azt, hogy adjon teret
     
  6. Hogyan jellemeznéd az ideális közös jövőt?
    A) Rengeteg emlékezetes élmény
    B) Stabil, szeretetteljes párkapcsolat
    C) Kiegyensúlyozott párkapcsolat, amiben a függetlenség is helyet kap
     
  7. Mitől érzed magad igazán szeretve?
    A) Ha a partnerem támogat a céljaim megvalósításában
    B) Ha a partnerem lesi minden kívánságomat
    C) Ha a partnerem úgy fogad el, ahogy vagyok
A személyiségteszt alapján boldog pár.
A személyiségteszttel nagyobb önismeretre tehetsz szert.
Fotó: Shutterstock

Kiértékelés:

Többségében A válasz: társ, aki a kalandban is partner

Te egy olyan személy vagy, aki folyamatosan keresi az újdonságot, ezért nagyon fontos számodra, hogy a partnered is nyitott legyen az élményszerzésre. Ezért olyan társ passzol hozzád, aki lelkes, szabadszellemű és nem fél kilépni a komfortzónájából, miközben egymást inspirálva fejlődhettek. Amennyiben a jelenlegi kedvesed örömmel vesz részt a kalandokban, és támogat a céljaid elérésében, nagy eséllyel a megfelelő ember van melletted.

Többségében B válaszok: társ, aki az érzelmi szövetségesed

Mivel számodra a lelki kapcsolódás élvez prioritást, olyan társra van szükséged, aki figyelmességgel és szeretettel halmoz el. Szerinted bizalom nélkül egy kapcsolat mit sem ér, ezért ha a párod mindig őszinte veled és gondoskodik rólad, valószínűleg a legjobb helyen vagy.

Többségében C válaszok: társ, aki egyenrangú félként kezel

Szereted a szabadságot, amit egy párkapcsolat kedvéért sem vagy hajlandó feladni. Ennek fényében olyan partner illik hozzád, aki elfogadja és tiszteletben tartja a határaidat, miközben egyenrangú félként tekint rád. Amennyiben a jelenlegi kapcsolatodban önmagadat adhatod, jó eséllyel az igazi mellett tetted le a voksodat.

Az alábbi videó megtekintésével megismerheted azokat a készségeket, amelyek elengedhetetlenek egy egészséges párkapcsolathoz:

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