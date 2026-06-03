„Szégyelld magad!” – Aljas húzással tiporta sárba a beteg Katalint Meghan Markle

Újabb gátlástalan lépéssel borítja a bilit Meghan Markle. Miközben Katalin hercegné a rákbetegséggel küzd, Sussex hercegnéje nyíltan jutalmazza azokat, akik a sárba tiporják a királyi családot. Meghan most egy luxusajándékcsomaggal kedveskedett az internet egyik legkártékonyabb provokátorának, aki rendszeresen gyomorforgató stílusban gyalázza Vilmost és Katalint.

Meghan Markle újra kiverte a biztosítékot a királyi család rajongóinál, miután luxusajándékkal hálálta meg a legdurvább internetes trollok hűségét Fotó: PA / Northfoto

A The Notorious JTB néven futó, John Tyronként ismert amerikai influenszer büszkén mutatta meg a közösségi oldalán a hercegnétől kapott exkluzív csomagot.

A hercegné ajándékot küldött nekem. Ez nem szerepelt a 2026-os bakancslistámon. Wow

– áradozott az illető, aki korábban gerinctelennek nevezte a trónörökös párt. A csomagban ráadásul egy Meghan által, saját kezűleg írt üzenet is lapult.

Lehullt az álarc: Meghan Markle maga diktálja a gyűlöletet?

A botrány azonnal lángra lobbantotta az internetet. Meghan évekig azt hazudta, hogy nem is követi a közösségi médiát, most viszont kiderült, hogy nagyon is képben van azzal, kik mocskolják a családját. A felháborodott kommentelők szerint Harry felesége ezzel nyíltan elismerte, hogy támogatja a cybermocsok terjesztését.

Az X-en valóságos össztűz zúdult a hercegnére, a rajongók nem fogták vissza magukat:

Szégyelld magad, Meghan, ennél visszataszítóbb már nem is lehetsz!

– írta egy dühös kommentelő.

Ez a nő egy igazi álszent! Előadásokat tart a netes zaklatás veszélyeiről, közben meg személyesen küldözget ajándékokat egy olyan trollnak, aki kegyetlenül bántalmazza és zaklatja Katalint

– akadt ki egy másik királyi rajongó.

Meghan Markle ezzel a húzásával valószínűleg az utolsó hidat is felégette maga mögött Nagy-Britanniában. Miközben a palota Katalin gyógyulásáért imádkozik, Kaliforniából csak a rideg, számító bosszúhadjárat árad – írja az Express.