Kaktusz nőtt az arcodon? Így lesz selymes a szakállad napi 5 perc alatt

Mi, férfiak hajlamosak vagyunk elkövetni azt a hibát, hogy a szakállunkat csak úgy hagyjuk burjánzani, mint a gazt a kert végében. Ha túlságosan sok problémát okoz, nekifogunk és lenyírjuk az egészet. Pedig a sármos külsőhöz karbantartásra van szükség, így mi sem kerülhetjül el a pipereszereket, hacsak nem akarunk két lábon járó kaktuszként funkcionálni. Mutatjuk a tökéletes szakállápolási rutint.
A híres csehszlovák író, Bohumil Hrabal szerint az igazi közép-európai férfi mindig spicces, és van egy diszkrét fekália szaga, de azok az idők már rég elmúltak. Manapság minél illatosabb és, ápoltabb egy férfi, annál jobb esélyei vannak a nőknél. Ezért sem mindegy, hogy az erősebbik nem milyen szakállápolási rutint követ. Sokan túlbonyolítják, pedig a tökéletes arcápolási rituáléhoz mindössze három alapvető fegyverre lesz szükséged, amikkel végre rendet vághatsz az arcodon burjánzó dzsungelben.
A Men's Health magain cikke szerint sokan ugyanazt a sampont használják az arcukra és a hajukra is, amivel csak az a probléma, hogy az arc pH-értéke teljesen más, mint a fejbőré, emiatt a szakáll szárazzá és sérülékennyé válhat. Ha nem akarsz sivatagi kóró hatású arcszőrzetet, érdemesebb kifejezetten erre a célra kifejlesztett szakáll sampont használni.
A sűrű bozót alatt megrekednek az elhalt hámsejtek, amik elzárják a pórusokat, ami viszketéshez és szakállkorpához vezethet. Heti kétszer érdemes arcradírral alaposan átdörzsölni a szőrszálak alatti területet, hogy az arcbőr újra levegőhöz jusson. Ez a folyamat ráadásul serkenti a vérkeringést is, ami segít, hogy a szakáll dúsabb és egészségesebb legyen, és hogy a viselője kevésbé hasonlítson egy bolhás kutyára, aki állandóan vakarózik. A radírozás eltávolítja a szennyeződéseket is a tüszők mellől, így a szőrszálak is akadálytalanul tudnak növekedni.
A mosás és radírozás után következik a finálé: dolgozzunk el pár csepp szakállolajat a tenyerünkben és masszírozzuk a szőrszálak közé. Ez a varázsszer selymes tapintásúvá varázsolja a szőrszálakat ad. A mértékletes, de rendszeres hidratálást a szakállad és az arcbőröd is meg fogja hálálni, te pedig végre elfelejtheted a szúrós, igénytelen megjelenést.
Ha mindezt hajlandó vagy megtenni önmagadért, akkor gratulálok, egy igazi, XXI. századi férfi vagy!
Az alábbi videóból még többet tudhatsz meg a szakállápolásról:
