Szenzációs felfedezés: Amerikában talált római lelet írhatja át a világ történelmét

Egy különös régészeti lelet újra kinyitotta a vitát arról, hogy valójában kik fedezték fel az Újvilágot. Bár a történelemkönyvek szerint Kolumbusz Kristóf érkezett meg először Amerikába 1492-ben, egy Mexikóban talált római tárgy egészen más lehetőséget vet fel.

Nem Kolumbusz Kristóf volt az első hajós, aki Amerikában járt?

Ki volt először Amerikában?

A Tecaxic-Calixtlahuaca-fejként ismert apró terrakotta szobor egy szakállas férfit ábrázol, és még 1933-ban került elő egy lezárt, prehispán sírból. A sír több érintetlen réteg alatt helyezkedett el, ami arra utal, hogy a temetkezést hosszú ideig nem bolygatták meg.

A szakértők szerint a tárgy arcvonásai, szakállformája és kidolgozása inkább az ókori mediterrán világra hasonlít, mintsem a mezoamerikai kultúrákra. A német régész, Bernard Andreae az 1960-as években úgy nyilatkozott, hogy a lelet „kétségtelenül római”, és stílusát a Severus-dinasztia idejére, azaz körülbelül Kr. u. 200 körülire datálta.

A termolumineszcens vizsgálat – amely a kerámiák korát a felhevítéskor kibocsátott fény alapján határozza meg – szintén azt sugallta, hogy a tárgy az európai érintkezés előtti időből származik. A sírt a 15. század végére datálták, nem sokkal Hernán Cortés megérkezése előtt, ami tovább növeli a rejtélyt: hogyan kerülhetett egy római tárgy egy ilyen temetkezésbe? Egyes kutatók szerint ez akár azt is jelentheti, hogy a rómaiak több mint ezer évvel Kolumbusz előtt eljutottak Amerikába. Mások azonban óvatosságra intenek, hangsúlyozva, hogy rendkívüli állításokhoz rendkívül erős bizonyítékok szükségesek.

Sokan úgy vélik, a tárgy később kerülhetett a sírba, például a korai európai felfedezések idején, amikor különböző tárgyak kerültek át más kontinensekre kereskedelem vagy véletlen sodródás révén. Felmerült az is, hogy akár régészeti csalásról lehet szó, mivel az 1933-as feltárás dokumentációja nem teljes, és a beszámolók szerint az ásatást vezető régész nem volt mindig jelen. A lelet hitelességét támogatók azonban kiemelik: a tárgy egy lezárt sírból került elő, több érintetlen réteg alól, ami megnehezíti annak magyarázatát, hogy később helyezték volna oda.