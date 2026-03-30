Borzasztó: álmában gyilkolta meg feleségét egy budapesti férfi

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 30. 10:19
A nő ultimátumot adott a férfinak, miután lebukott. A férfi válasza gyilkosság volt, ezért emberölés vádjával néz szembe.

Emberölés miatt emeltek vádat egy budapesti férfi ellen, aki egy 13 centiméter hosszú késsel halálra szúrta feleségét. Az eset azután történt, hogy a férfi lebukott, hogy házaságkötésük alatt több millió forintos tartozást hozott létre. A nő ultimátumot adott, amire a férfi gyilkossággal válaszolt. 

A Pest Vármegyei Főügyészség emberölés bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki feleségét halálra szúrta. A Pest Vármegyei Főügyészség azt közölte hétfőn az MTI-vel, hogy a bűnügy vádlottja, egy budapesti férfi és a sértett 2022 telén ismerkedtek meg, majd összeköltöztek és a nő fóti házában éltek. A rossz vagyoni helyzetben lévő vádlott elhitette a sértettel, hogy jól menő vállalkozó, és egy svájci bankszámlán jelentős megtakarításokkal rendelkezik.

A tájékoztatás szerint 2023 októbere és 2024 augusztusa között a férfi a sértett fiától jelentős haszonnal járó üzleti befektetésre hivatkozva részletekben több millió forintot kért, tudva azt, hogy nem lesz képes visszafizetni a kölcsönt. A vádlott 2024 januárjában a sértett barátnőjétől is több millió forintot csalt ki magas hozamú, rövid távú üzleti befektetés ígéretével. A férfi 2024 decemberében bevallotta a sértettnek, hogy házasságkötésük után több millió forintot kért kölcsön. A sértett ultimátumot adott a vádlottnak, hogy pár héten belül fizesse vissza a pénzt.

A közlemény szerint 2025 januárjában egy este a vádlott és felesége között vita alakult ki a pénz miatt, majd a férfi egy közel 13 centiméteres késsel az ágyban fekvő sértettet több mint tíz alkalommal megszúrta. A nő a helyszínen meghalt. A vádlott a cselekmény után elhagyta az ingatlant, majd másnap feladta magát a rendőrségen. A Pest Vármegyei Főügyészség a férfit emberölés bűntettével és két rendbeli minősített csalás bűntettével vádolja, vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozza. A vádlott bűnösségéről a Budapest Környéki Törvényszék dönt majd - áll az MTI-n közzétett közleményben.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
