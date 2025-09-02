3 jel, amikor a pattanások komoly betegséget jelezhetnek

A 12-24 éves korosztály döntő többségének a bőrén kialakulnak pattanások, amit szakkifejezéssel aknénak neveznek. A pattanások azonban valójában bármely életkorban megjelenhetnek, így nemritkán a 20-30 éves felnőtteknél, sőt akár az idősebb korosztálynál is előfordulhatnak. Az akne kezelésében kulcsfontosságú, hogy megfigyeljük a kialakulásuk körülményeit.

A pattanások leggyakrabban két komolyabb bőrbetegséggel hozhatók összefüggésbe.

Amikor a pattanások valójában más betegséget jelezhetnek

Dr. Gibran Shaikh, a New York-i Mount Sinai bőrgyógyásza szerint van néhány intő jel, amely alapján jó eséllyel felismerhető, hogy a pattanások csak a tinédzserkor kellemetlen velejárói, vagy komolyabb betegséget jeleznek.

Íme 3 jel, hogy nem aknéd van, hanem valami súlyosabb

Dr. Shaikh szerint a pattanásos megbetegedések a leggyakrabban két komolyabb bőrbetegséggel hozhatók összefüggésbe. Az egyik a bakteriális folliculitis, amely a szőrtüszők bakteriális gyulladása és apró, pattanásszerű göböket okoz. A másik ilyen betegség a hidradenitis suppurativa (HS). Ez egy bőrredőkben fellépő krónikus bőrgyulladás, amely fájdalmas cisztákkal és hegesedéssel jár együtt – írja a gq.com. A szakorvos szerint mindkettő felismerésében segíthetnek az alábbi megfigyelések:

csak bizonyos testtájékokon jelennek meg pattanások: ha az akne inkább az arcon, mellkason és háton fordul elő, akkor érdemes HS-re gyanakodni;

nincsenek mitesszerek: az akne tipikus velejárója a komedó, vagyis a mitesszer. Ezek fekete, vagy fehér végződéseikről jól felismerhetők, miközben a HS inkább fájdalmas csomókkal és cisztákkal jár, amelyek mélyen a bőr felszíne alatt alakulnak ki;

összefüggő hegesedés: a klasszikus pattanások utáni aknés hegek jellemzően elkülönülnek egymástól, míg a HS-nél a kiújuló ciszták idővel láncot alkotnak és összekapcsolódnak. Ez a jelenség úgynevezett sipolyjáratok kialakulásához vezethet, amelyekből jellemzően genny és vér fakadhat.

Fontos, hogy ezekre a jelekre idősebb korban is érdemes figyelni, nem beszélve a tinédzserkorról, amikor egyébként is jellemző a pattanások kialakulása. Dr. Nicole Lee, az Epoch Dermatology főorvosa kifejezetten kiemelte, hogy sokan hajlamosak önmagukat diagnosztizálni az interneten fellelhető információk alapján, de ez szerinte veszélyes gyakorlat:

Sokan saját magukat diagnosztizálják, és az ebből fakadó helytelen kezelés végül csak ront a helyzetükön.



(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)

