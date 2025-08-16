UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Menopauza alatt sem kell le mondanod a ragyogó bőrről – Így tartsd kézben a változást

2025. augusztus 16.
Néhány tudatos lépéssel te is felveheted a harcot a hormonális változásokkal szemben és visszanyerheted bőröd szépségét. A menopauza ugyanis nem jelent egyet a nőiesség elvesztésével, csupán egy új életszakasz kezdetét. Lássuk, hogyan lehetsz újra magabiztos és sugárzó!
Szinte minden nő, aki a menopauza szakaszához ér, felteszi magának a kérdést, hogy mégis mi történik a bőrével, hiszen a bőrszárazság, a pattanások és a ráncok is mind-mind előfordulhatnak ebben az időszakban.

menopauza, középkorú nő, bőrápolás
Így leszel menopauza alatt is magabiztos és sugárzó. 
Fotó: Eva-Katalin /  GettyImages

A perimenopauza és a menopauza időszaka, ami gyökeres változásokhoz vezet

A perimenopauza a menopauzát megelőző időszak, amely a nők életében a termékenység végét jelenti és változatos tünetekkel járhat a hormonális ingadozások miatt. A menopauza kezdete utáni 12 hónap pedig számos öregedéssel kapcsolatos problémához vezet..

Amikor az ösztrogénszint csökken, kevesebb kollagén, elasztin, hialuronsav és ceramid is termelődik, ami szárazságot, ráncosodást és megereszkedést okoz

 – mondta Dr. Mona Gohara bőrgyógyász a Women’s Health-nek.

Az menopauza alatti 5 leggyakoribb bőrprobléma

  • Hormonális pattanások

Ezek az aknék az állkapocs vonalán jellenek meg, amit a hialuronsav és a ceramidok szintjének csökkenése okoz. A legnagyobb kihívás, hogy anélkül tüntesd el őket, hogy a bőröd további kiszáradását okoznád. A szakértő ezért azt tanácsolja, hogy a pórustisztító hatóanyagokat hidratáló összetevőkkel kombináld.

  • Finom ráncok

A legtöbb nő esetében a finom ráncok a perimenopauza alatt, a kollagénvesztés következtében kezdenek el megjelenni. Azonban annak érdekében, hogy megőrizd bőröd simaságát, érdemes fényvédő krémet használnod.

menopauza, bőr, bőrápolás, idősödő nő
A legtöbb nő esetében a finom ráncok a perimenopauza alatta kezdenek megjelenni.
Fotó: Tetiana  Melnyk /  GettyImages
  • Hajhullás

Bár a haj és a bőr két különböző dolog, egészségük szorosan összefügg egymással. A menopauza alatt pedig a hajhullás jelenti az egyik legnagyobb problémát, amit körülbelül a nők fele tapasztal. Ennek hátterében a pattanásokhoz hasonlóan az ösztrogén csökkenése áll.

A további hajhullás megelőzése érdekében ne alkalmazz túlzottan szőkítőt, és ne használj túl forró eszközöket

 – vélekedett a témával kapcsolatban Dr. Gohara, valamint kiemelte a vény nélkül kapható gyógyszerek hatékonyságát.

  • Bőrszárazság

A menopauza kezdetével a bőr felső réteget nehezebben tartja magában a nedvességet, ezért nem árt, ha többszörös tisztítást alkalmazol az arcodon. Válassz olyan hidratálókat, amelyek vizet visznek a bőrbe.

  • Bőrfeszesség csökkenése

A kollagén és a zsírvesztés miatt a bőr elkezd megereszkedni a nyak és az állkapocs környékén, melynek ellensúlyozására a retinol és a fényvédő kitűnő választás lehet.

Az alábbi videóból többet is megtudhatsz a menopauzáról:

