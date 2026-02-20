Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Erős női arcszőrzetű lány csipeszeli az állát.

Sok nő küzd ezzel a problémával – A kozmetikus szerint így szabadulhatsz meg az erős arcszőrzettől

szépség
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 20. 07:45
szőrtelenítéskozmetikai kezelésarcszőrzetinterjú
Reggel készülődtél a tükör előtt, és észrevettél néhány nemkívánatos vendéget? Hidd el, nem vagy egyedül, ugyanis a női arcszőrzet nagyon sokaknak keseríti meg az életét. De vajon mi okozhatja, és mit tehetsz ellene? Kozmetikus fedi fel a legjobb praktikákat!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Bár még manapság is sokan tabuként kezelik a női arcszőrzetet, ez egy teljesen általános jelenég. Azonban van olyan, amikor a kelleténél feltűnőbb, erősebb szőrszálak jelennek meg az ajkak felett és az állon, ez pedig rendkívül kellemetlen lehet. Cikkünkben ezért Lévay Szintia kozmetikust, kérdeztük, aki felfedte a bosszantó jelenség hátterében húzódó okokat és azt, hogy mit tehetsz ellene.

Középkorú nő csipesszel szedi az álláról a szőrszálat, mert erős a női arcszőrzete.
A női arcszőrzet sokak életét keseríti meg
Fotó: Shutterstock 
  • A női arcszőrzet témakörét még mindig sokan tabuként kezelik, pedig nagyon gyakori jelenség.
  • Vannak olyan készítmények, amiket a kozmetikus szerint jobb elkerülni.
  • Tartós vagy hirtelen erősödő szőrnövekedés esetén érdemes orvoshoz fordulni.

Zavaró női arcszőrzet: miért alakul ki, és mit tehetünk ellene?

Sok nő tapasztalja, hogy erősebb, sötétebb szőrszálak jelennek meg az állán vagy a felső ajak felett. Hogyan látod kozmetikusként, mennyire gyakori a női arcszőrzet jelensége, és mi áll leggyakrabban a háttérben?

Ez egy gyakran előforduló jelenség, még ha sokan tabuként is kezelik. A háttérben leggyakrabban hormonális változások állnak – például pubertás, várandósság, menopauza vagy PCOS. Bizonyos esetekben genetikai hajlam is szerepet játszhat benne. Fontos hangsúlyozni, hogy ez nem ritka vagy „rendellenes” jelenség, ugyanakkor tartós vagy hirtelen erősödő szőrnövekedés esetén érdemes orvoshoz fordulni.

Milyen szőrtelenítési megoldásokat ajánlasz ezekre a területekre? Kérlek, beszélj a leggyakoribb módszerekről.

A leggyakoribb kozmetikai megoldás a gyantázás, amely gyors, hatékony és több hétre sima bőrt eredményez. A csipeszelés nagyobb területen időigényes és kevésbé hatékony, ezért ezt a módszert inkább a gyantázás utáni korrigálásra használjuk. A szőrtelenítő krémek fájdalommentes alternatívát kínálnak, ugyanakkor erős kémiai vegyületeket tartalmaznak, amik irritációt és akut bőrreakciót okozhatnak. Ezek használatát egyáltalán nem ajánlom! A tartósabb megoldások közé tartozik a lézeres szőrtelenítés és az IPL-kezelés, amelyek kúraszerű alkalmazás mellett jelentősen csökkentik a szőrnövekedést.

Női arcszőrzet eltávolítása kozmetikai szalonban lézerrel.
A kozmetikai szalonok a problémára manapság már tartós megoldásokat is kínálnak
Fotó: Shutterstock 

Az előző kérdéshez kapcsolódóan szerinted kinek melyik lehet ideális?

A megfelelő szőrtelenítési módszer kiválasztása mindig egyéni adottságoktól függ: bőrtípustól, szőrszálvastagságtól, fájdalomtűrő képességtől és attól is, ki milyen gyakorisággal szeretne foglalkozni a problémával. Aki hosszú távú megoldást keres, és sötétebb szőrszálakkal rendelkezik, annak lézeres vagy IPL-kezelést javasolnék.

Viszont gyantaszalon tulajdonosként természetesen a gyantázást részesítem előnyben! Gyors, látványos és hosszan tartó eredményt biztosít. Rendszeres alkalmazása esetén a szőrszálak gyengébbé és ritkábbá válnak. Megfelelő technikával és utóápolással bármelyik bőrtípuson biztonságosan alkalmazható.

Sokan otthon próbálják kezelni a problémát. Mely módszerek biztonságosak otthoni körülmények között, és mikor érdemes inkább szakemberhez fordulni?

Otthoni körülmények között a csipeszelés alkalmazható a legbiztonságosabban. Szakemberhez kell fordulni, ha IPL vagy lézeres kezelésen gondolkozunk. Szerintem fontos a gyantázást is szakemberre bízni, mert egyszerűnek tűnik, de komoly károkat okozhat. A nem megfelelő hőmérsékletű gyanta égési sérülést eredményezhet, míg a rossz technikával történő letépés hámsérülést, bevérzést, hosszú távon pedig bőrkárosodást okozhat. Gyakori szövődmény a szőrtüszőgyulladás, a benőtt szőr, valamint a pigmentfoltok kialakulása is, különösen az arcon.

Van különbség a tüneti kezelés és a tartós megoldások között? 

A tüneti kezelések – pl. a csipeszelés – a már kinőtt szálakat távolítják el, de a szőrnövekedésre nincsenek hatással. A lézeres és IPL-kezelések a szőrszál pigmentjén keresztül hőenergiát juttatnak a szőrtüsző növekedési központjába, amely ismételt kezelések mellett tartós szőrzetcsökkenést eredményez. Fontos azonban tudni, hogy hormonális eredetű probléma esetén további kezelésekre is szükség lehet. A végeredmény mindig az egyéni adottságoktól és a háttérben álló okoktól függ.

Az alábbi videóból többet is megtudhatsz a témával kapcsolatban:

