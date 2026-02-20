Sok nő küzd ezzel a problémával – A kozmetikus szerint így szabadulhatsz meg az erős arcszőrzettől

Bár még manapság is sokan tabuként kezelik a női arcszőrzetet, ez egy teljesen általános jelenég. Azonban van olyan, amikor a kelleténél feltűnőbb, erősebb szőrszálak jelennek meg az ajkak felett és az állon, ez pedig rendkívül kellemetlen lehet. Cikkünkben ezért Lévay Szintia kozmetikust, kérdeztük, aki felfedte a bosszantó jelenség hátterében húzódó okokat és azt, hogy mit tehetsz ellene.
Ez egy gyakran előforduló jelenség, még ha sokan tabuként is kezelik. A háttérben leggyakrabban hormonális változások állnak – például pubertás, várandósság, menopauza vagy PCOS. Bizonyos esetekben genetikai hajlam is szerepet játszhat benne. Fontos hangsúlyozni, hogy ez nem ritka vagy „rendellenes” jelenség, ugyanakkor tartós vagy hirtelen erősödő szőrnövekedés esetén érdemes orvoshoz fordulni.
A leggyakoribb kozmetikai megoldás a gyantázás, amely gyors, hatékony és több hétre sima bőrt eredményez. A csipeszelés nagyobb területen időigényes és kevésbé hatékony, ezért ezt a módszert inkább a gyantázás utáni korrigálásra használjuk. A szőrtelenítő krémek fájdalommentes alternatívát kínálnak, ugyanakkor erős kémiai vegyületeket tartalmaznak, amik irritációt és akut bőrreakciót okozhatnak. Ezek használatát egyáltalán nem ajánlom! A tartósabb megoldások közé tartozik a lézeres szőrtelenítés és az IPL-kezelés, amelyek kúraszerű alkalmazás mellett jelentősen csökkentik a szőrnövekedést.
A megfelelő szőrtelenítési módszer kiválasztása mindig egyéni adottságoktól függ: bőrtípustól, szőrszálvastagságtól, fájdalomtűrő képességtől és attól is, ki milyen gyakorisággal szeretne foglalkozni a problémával. Aki hosszú távú megoldást keres, és sötétebb szőrszálakkal rendelkezik, annak lézeres vagy IPL-kezelést javasolnék.
Viszont gyantaszalon tulajdonosként természetesen a gyantázást részesítem előnyben! Gyors, látványos és hosszan tartó eredményt biztosít. Rendszeres alkalmazása esetén a szőrszálak gyengébbé és ritkábbá válnak. Megfelelő technikával és utóápolással bármelyik bőrtípuson biztonságosan alkalmazható.
Otthoni körülmények között a csipeszelés alkalmazható a legbiztonságosabban. Szakemberhez kell fordulni, ha IPL vagy lézeres kezelésen gondolkozunk. Szerintem fontos a gyantázást is szakemberre bízni, mert egyszerűnek tűnik, de komoly károkat okozhat. A nem megfelelő hőmérsékletű gyanta égési sérülést eredményezhet, míg a rossz technikával történő letépés hámsérülést, bevérzést, hosszú távon pedig bőrkárosodást okozhat. Gyakori szövődmény a szőrtüszőgyulladás, a benőtt szőr, valamint a pigmentfoltok kialakulása is, különösen az arcon.
A tüneti kezelések – pl. a csipeszelés – a már kinőtt szálakat távolítják el, de a szőrnövekedésre nincsenek hatással. A lézeres és IPL-kezelések a szőrszál pigmentjén keresztül hőenergiát juttatnak a szőrtüsző növekedési központjába, amely ismételt kezelések mellett tartós szőrzetcsökkenést eredményez. Fontos azonban tudni, hogy hormonális eredetű probléma esetén további kezelésekre is szükség lehet. A végeredmény mindig az egyéni adottságoktól és a háttérben álló okoktól függ.
