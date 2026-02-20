Sok nő küzd ezzel a problémával – A kozmetikus szerint így szabadulhatsz meg az erős arcszőrzettől

Bár még manapság is sokan tabuként kezelik a női arcszőrzetet, ez egy teljesen általános jelenég. Azonban van olyan, amikor a kelleténél feltűnőbb, erősebb szőrszálak jelennek meg az ajkak felett és az állon, ez pedig rendkívül kellemetlen lehet. Cikkünkben ezért Lévay Szintia kozmetikust, kérdeztük, aki felfedte a bosszantó jelenség hátterében húzódó okokat és azt, hogy mit tehetsz ellene.

A női arcszőrzet sokak életét keseríti meg

Fotó: Shutterstock

A női arcszőrzet témakörét még mindig sokan tabuként kezelik, pedig nagyon gyakori jelenség.

Vannak olyan készítmények, amiket a kozmetikus szerint jobb elkerülni.

Tartós vagy hirtelen erősödő szőrnövekedés esetén érdemes orvoshoz fordulni.

Zavaró női arcszőrzet: miért alakul ki, és mit tehetünk ellene?

Sok nő tapasztalja, hogy erősebb, sötétebb szőrszálak jelennek meg az állán vagy a felső ajak felett. Hogyan látod kozmetikusként, mennyire gyakori a női arcszőrzet jelensége, és mi áll leggyakrabban a háttérben?

Ez egy gyakran előforduló jelenség, még ha sokan tabuként is kezelik. A háttérben leggyakrabban hormonális változások állnak – például pubertás, várandósság, menopauza vagy PCOS. Bizonyos esetekben genetikai hajlam is szerepet játszhat benne. Fontos hangsúlyozni, hogy ez nem ritka vagy „rendellenes” jelenség, ugyanakkor tartós vagy hirtelen erősödő szőrnövekedés esetén érdemes orvoshoz fordulni.

Milyen szőrtelenítési megoldásokat ajánlasz ezekre a területekre? Kérlek, beszélj a leggyakoribb módszerekről.

A leggyakoribb kozmetikai megoldás a gyantázás, amely gyors, hatékony és több hétre sima bőrt eredményez. A csipeszelés nagyobb területen időigényes és kevésbé hatékony, ezért ezt a módszert inkább a gyantázás utáni korrigálásra használjuk. A szőrtelenítő krémek fájdalommentes alternatívát kínálnak, ugyanakkor erős kémiai vegyületeket tartalmaznak, amik irritációt és akut bőrreakciót okozhatnak. Ezek használatát egyáltalán nem ajánlom! A tartósabb megoldások közé tartozik a lézeres szőrtelenítés és az IPL-kezelés, amelyek kúraszerű alkalmazás mellett jelentősen csökkentik a szőrnövekedést.