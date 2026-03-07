Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Tamás névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Jön a villogó féklámpa az új autókba júliustól: ezt mondta róla a közlekedési szakértő

vészvillogó
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 07. 12:30
féklámpabalesetekmegelőzésautósok
Egy újításnak nemsokára minden új autóban ott kell lennie. Viszont felmerülhet a kérdés: az adaptív féklámpa akár kihívásokat is okozhat a sofőrök számára? Utánajártunk, pontosan hogyan működik majd az új fékberendezési rendszer.

Meglepő változás jön az utakon: 2026 júliusától kötelezővé válik az úgynevezett adaptív féklámpa az új autókon. Az újítás kapcsán némi bizonytalanság felmerülhet az autósokban és persze a többi közlekedőben. Azt még nem tudni, hogy meg fogunk-e őrülni ettől az újítástól, vagy pedig életmentőnek tartjuk majd.

adaptív féklámpa
Az új kocsikon a hátsó lámpák nem csupán világítani fognak, hanem intenzív villogásba kezdenek, így figyelmeztetve a mögöttes forgalmat a hirtelen lassulásra. Ez az adaptív féklámpa funkciója.
Fotó: 123RF

Az utóbbi években temérdek biztonsági extrát tett kötelezővé az Európai Unió az autógyártók számára. Csak hogy néhány ilyet említsünk: kötelező például a sávtartó, a vészfékasszisztens, a sebességasszisztens (ez figyelmeztet, ha túlléped a megengedett sebességet), sőt, a feketedoboz, vagy más néven eseményrögzítő is.

Hogyan működik az adaptív féklámpa?

A jelenlegi szabályozások szerint a féklámpák folyamatos fénnyel éghetnek, amint a sofőr a pedálra lép. Az (EU) 2019/2144 rendelet értelmében azonban az idei év nyarától forgalomba helyezett új autótípusoknál ez gyökeresen megváltozik: 

  • Vészfékezéskor: Jellemzően 50 km/óra feletti tempónál, ha az elektronika hirtelen, intenzív lassulást érzékel, a féklámpák másodpercenként többször is felvillannak. 
  • Megállás után: Amint az autó teljesen megállt a vészfékezést követően, a rendszer automatikusan aktiválja a vészvillogót, miközben a féklámpa visszavált folyamatos világításra. 

A szabályozás körül rengeteg a kérdés, amelyekről Pausz Ferenc közlekedésbiztonsági szakértőt kérdeztük. Bár az uniós szintű bevezetés fix dátumhoz kötött, a szakértő rávilágított, hogy ennek az újításnak a hazai gyakorlatba való átültetése nem egyszerű folyamat. 

A gépjárművek felszereltségére, a világítás színére, fényerősségére és elhelyezésére szigorú szabályok léteznek. Ha ezen változtatni akarunk, ahhoz a közlekedési szabályokat is át kell írni

– magyarázta Pausz Ferenc, hozzátéve: "a modern autókban már ma is léteznek hasonló rendszerek, amelyek vészhelyzetben villognak, de eddig ez nem volt kötelező előírás."

Arra a felvetésre, hogy okozhat-e zavart az utakon a villogó és a hagyományos féklámpás autók keveredése, a szakértő óvatosan fogalmazott. Mivel a funkció csak extrém lassulásnál lép működésbe, valószínűleg nem fogjuk minden piros lámpánál egy diszkóban érezni magunkat, de azért a sofőröknek meg kell tanulniuk dekódolni majd az új jelzést. 

Mit kell tudniuk még az autósoknak a rendelet kapcsán? 

Annak érdekében, hogy tiszta legyen a kép az új szabályozással kapcsolatban, érdemes rögzíteni a legfontosabb tudnivalókat: 

  • Mikor lép életbe? 2026. július 7. után típusjóváhagyást kapó járműveknél.
  • Ki kell cserélnem a lámpát a régi autómon? Nem. A szabályozás nem visszamenőleges hatályú, utólagos átalakítás nem szükséges.
  • Minden fékezésnél villogni fog? Nem, csak intenzív vészfékezés esetén (kb. 50 km/h felett).
  • Milyen járműveket érint? Személyautókat és 3,5 tonna alatti kisteherautókat.

Bár az újítás megosztó lehet, a statisztikák szerint a ráfutásos balesetek többsége ezzel megelőzhető lenne. Az adaptív féklámpa tehát ezen a problémán hivatott javítani, még ha az utakon való teljes elterjedése a lassú flottacsere miatt évekig is eltart majd. 

Ez az intézkedés az Európai Unió átfogó közlekedésbiztonsági csomagjának része, amelynek célja, hogy hosszú távon drasztikusan csökkenjen a halálos közúti balesetek száma.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu