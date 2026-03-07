Jön a villogó féklámpa az új autókba júliustól: ezt mondta róla a közlekedési szakértő

Meglepő változás jön az utakon: 2026 júliusától kötelezővé válik az úgynevezett adaptív féklámpa az új autókon. Az újítás kapcsán némi bizonytalanság felmerülhet az autósokban és persze a többi közlekedőben. Azt még nem tudni, hogy meg fogunk-e őrülni ettől az újítástól, vagy pedig életmentőnek tartjuk majd.
Az utóbbi években temérdek biztonsági extrát tett kötelezővé az Európai Unió az autógyártók számára. Csak hogy néhány ilyet említsünk: kötelező például a sávtartó, a vészfékasszisztens, a sebességasszisztens (ez figyelmeztet, ha túlléped a megengedett sebességet), sőt, a feketedoboz, vagy más néven eseményrögzítő is.
A jelenlegi szabályozások szerint a féklámpák folyamatos fénnyel éghetnek, amint a sofőr a pedálra lép. Az (EU) 2019/2144 rendelet értelmében azonban az idei év nyarától forgalomba helyezett új autótípusoknál ez gyökeresen megváltozik:
A szabályozás körül rengeteg a kérdés, amelyekről Pausz Ferenc közlekedésbiztonsági szakértőt kérdeztük. Bár az uniós szintű bevezetés fix dátumhoz kötött, a szakértő rávilágított, hogy ennek az újításnak a hazai gyakorlatba való átültetése nem egyszerű folyamat.
A gépjárművek felszereltségére, a világítás színére, fényerősségére és elhelyezésére szigorú szabályok léteznek. Ha ezen változtatni akarunk, ahhoz a közlekedési szabályokat is át kell írni
– magyarázta Pausz Ferenc, hozzátéve: "a modern autókban már ma is léteznek hasonló rendszerek, amelyek vészhelyzetben villognak, de eddig ez nem volt kötelező előírás."
Arra a felvetésre, hogy okozhat-e zavart az utakon a villogó és a hagyományos féklámpás autók keveredése, a szakértő óvatosan fogalmazott. Mivel a funkció csak extrém lassulásnál lép működésbe, valószínűleg nem fogjuk minden piros lámpánál egy diszkóban érezni magunkat, de azért a sofőröknek meg kell tanulniuk dekódolni majd az új jelzést.
Annak érdekében, hogy tiszta legyen a kép az új szabályozással kapcsolatban, érdemes rögzíteni a legfontosabb tudnivalókat:
Bár az újítás megosztó lehet, a statisztikák szerint a ráfutásos balesetek többsége ezzel megelőzhető lenne. Az adaptív féklámpa tehát ezen a problémán hivatott javítani, még ha az utakon való teljes elterjedése a lassú flottacsere miatt évekig is eltart majd.
Ez az intézkedés az Európai Unió átfogó közlekedésbiztonsági csomagjának része, amelynek célja, hogy hosszú távon drasztikusan csökkenjen a halálos közúti balesetek száma.
