Jön a villogó féklámpa az új autókba júliustól: ezt mondta róla a közlekedési szakértő

Meglepő változás jön az utakon: 2026 júliusától kötelezővé válik az úgynevezett adaptív féklámpa az új autókon. Az újítás kapcsán némi bizonytalanság felmerülhet az autósokban és persze a többi közlekedőben. Azt még nem tudni, hogy meg fogunk-e őrülni ettől az újítástól, vagy pedig életmentőnek tartjuk majd.

Az új kocsikon a hátsó lámpák nem csupán világítani fognak, hanem intenzív villogásba kezdenek, így figyelmeztetve a mögöttes forgalmat a hirtelen lassulásra. Ez az adaptív féklámpa funkciója.

Fotó: 123RF

Az utóbbi években temérdek biztonsági extrát tett kötelezővé az Európai Unió az autógyártók számára. Csak hogy néhány ilyet említsünk: kötelező például a sávtartó, a vészfékasszisztens, a sebességasszisztens (ez figyelmeztet, ha túlléped a megengedett sebességet), sőt, a feketedoboz, vagy más néven eseményrögzítő is.

Hogyan működik az adaptív féklámpa?

A jelenlegi szabályozások szerint a féklámpák folyamatos fénnyel éghetnek, amint a sofőr a pedálra lép. Az (EU) 2019/2144 rendelet értelmében azonban az idei év nyarától forgalomba helyezett új autótípusoknál ez gyökeresen megváltozik:

Jellemzően 50 km/óra feletti tempónál, ha az elektronika hirtelen, intenzív lassulást érzékel, a féklámpák másodpercenként többször is felvillannak. Megállás után: Amint az autó teljesen megállt a vészfékezést követően, a rendszer automatikusan aktiválja a vészvillogót, miközben a féklámpa visszavált folyamatos világításra.

A szabályozás körül rengeteg a kérdés, amelyekről Pausz Ferenc közlekedésbiztonsági szakértőt kérdeztük. Bár az uniós szintű bevezetés fix dátumhoz kötött, a szakértő rávilágított, hogy ennek az újításnak a hazai gyakorlatba való átültetése nem egyszerű folyamat.

A gépjárművek felszereltségére, a világítás színére, fényerősségére és elhelyezésére szigorú szabályok léteznek. Ha ezen változtatni akarunk, ahhoz a közlekedési szabályokat is át kell írni

– magyarázta Pausz Ferenc, hozzátéve: "a modern autókban már ma is léteznek hasonló rendszerek, amelyek vészhelyzetben villognak, de eddig ez nem volt kötelező előírás."