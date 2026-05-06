Felcsaptak a lángok a bevásárlóközpontban, többen életüket vesztették

Legalább nyolc ember halt meg egy bevásárlóközpontban keletkezett tűzben a Teherán nyugati részén - jelentette az iráni állami televízió kedden.

A beszámoló szerint a katasztrófában legalább 36-an megsérültek. A tüzet több óra alatt sikerült csak eloltani.

A televízió beszámolója szerint az ügyészség elrendelte a bevásárlóközpont épületének építésében részt vevő egyik cég vezetőjének a letartóztatását. A helyi tűzoltóság közlése szerint az épület burkolata gyúlékony volt, és ez jelentős mértékben hozzájárult a lángok gyors terjedéséhez - írja az MTI.