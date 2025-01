Eláruljuk a tökéletes fésülködés titkát! Ezt a hibát követi el mindenki!

Ha kezelhetetlen és gubancolódásra hajlamos a hajad, a fésülködés egészen biztosan nem tartozik a kedvenc tevékenységeid közé, de lehet, hogy ennek az az oka, hogy egyszerűen csak rosszul csinálod.

A téli hónapokban a szervezetünk fokozott terhelésnek van kitéve, ilyenkor legyengül az immunrendszerünk és több hajszálunk hullik ki, mint nyáron. Normális esetben ez nem tart tovább egy-másfél hónapnál, de tartós hajhullás esetén mindenképpen érdemes elgondolkodnunk, hogy mi állhat a háttérben.

A tartós hajhullás hátterében megannyi ok meghúzódhat: mint a krónikus stressz, hormonok, nem megfelelő táplálkozás, elégtelen alvás, mozgásszegény életmód, immunhiány, egyes gyógyszerek, kezelések, de akár a nem megfelelő hajápolási termékek és hajmosási szokások. De sajnos a haj ritkulása együtt járhat az idő múlásával, valamint olyan hétköznapi szokásokkal is, amikről talán elsőre nem is gondolnánk, hogy elvékonyítják a hajunkat - írja a Life.

Tartós hajhullás okai – ezekre figyelj, ha megóvnád a hajkoronád:

1. Nem táplálkozol egészségesen

Hajad tökéletes tükörképe egészségi állapotodnak. Így nem véletlen, hogy hajkoronád szépségének megőrzéséhez nagyban hozzájárulhatsz az egészséges és kiegyensúlyozott táplálkozással. A helyes étkezés azonban nem kell, hogy bonyolult legyen: csak hagyd abba a dohányzást, egyél vitaminokban gazdag zöldséget, gyümölcsöt és részesítsd előnyben a fehérjedús élelmiszereket: lencse, kelbimbó, brokkoli, tojás, tonhal, máj.

2. Túl gyakran mosol hajat

Bár a hajmosás gyakorisága mindenkinél változó, a túlzott samponozás nem tesz jót a fejbőrödnek és a hajhagymáidnak. A túltisztítással nem csak a szennyeződéseket, de a hidrolipid réteget is eltávolítod, amitől fejbőröd ellenálló képessége gyengül, a hajszálak elvékonyodnak. Amennyiben hajad nem kifejezetten zsíros vagy száraz, heti 2-3 mosás elég lehet. Egyszer-egyszer pedig érdemes száraz samponnal kitolni a hajmosást.

3. Nem ápolod megfelelően a hajad

A kor előrehaladtával hajunk nem termel elég hajkondicionáló lipidet, ezért pótolnunk kell azokat. Gondozzuk úgy őszülő hajunkat, mint egy érzékeny virágot. Heti rendszerességgel kényeztessük tincseinket mély hidratáló hajpakolásokkal, hajmosáskor pedig ne feledkezzünk meg a fejbőr alapos átmasszírozásáról, amitől a a hajas fejbőr vérkeringése felélénkül, a hajhagymák megerősödnek. Száraz haj esetén hetente többször is használjunk hidratáló, tápláló balzsamot.