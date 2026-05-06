Súlyos vád merült fel ellene: holtan találták a Reszkessetek, betörők! ikonikus házának egykori tulajdonosát

A minap érkezett a hír, hogy holtan találták a klasszikus karácsonyi vígjáték, a Reszkessetek, betörők! című vígjáték ikonikus házának egykori tulajdonosát. A haláleset mindössze pár nappal azután történt, hogy a férfit a rendőrség illegális, gyermekpornográfiát ábrázoló tartalom birtoklásával vádolta meg.

Holtan találták a Reszkessetek, betörők! házának korábbi tulajdonosát

A hírek szerint a 79 éves John Abendshien volt a tulajdonosa annak az ingatlannak, ahol 1989-ben a Reszkessetek, betörők! című filmet forgatták. Az épület a Chicago melletti Winnetka településen található, idén januárban pedig 5,5 millió dollárért adták el. A férfi ezt követően a Lake Forest nevű településre költözött, ahol új otthont vásárolt, itt került sor idén áprilisban arra a rendőrségi akcióra is, melynek során a hatóságok több névtelen bejelentés alapján jártak el: a gyanú szerint ugyanis Abendshien a számítógépén tiltott tartalmakat tárolt.

A férfit az első tárgyalás után, április 17-én, meghatározott feltételek mellett szabadlábra helyezték, majd pontosan öt nappal később megtalálták a holttestét a Derwen Mawr erdős területen. A Lake megyei halottkém előzetes jelentése alapján a halál oka fulladás volt, a körülmények alapján pedig feltehetően öngyilkosság történt - írja a Paraméter.

Former 'Home Alone' house owner John Abendshien found dead days after child porn arrest https://t.co/XMy5IozmRo pic.twitter.com/4RvJcCVxcn — New York Post (@nypost) April 24, 2026

