Súlyos vád merült fel ellene: holtan találták a Reszkessetek, betörők! ikonikus házának egykori tulajdonosát

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 06. 07:45
Pár nappal azután, hogy megvádolták, vesztette életét.
A minap érkezett a hír, hogy holtan találták a klasszikus karácsonyi vígjáték, a Reszkessetek, betörők! című vígjáték ikonikus házának egykori tulajdonosát. A haláleset mindössze pár nappal azután történt, hogy a férfit a rendőrség illegális, gyermekpornográfiát ábrázoló tartalom birtoklásával vádolta meg.

Holtan találták a Reszkessetek, betörők! házának korábbi tulajdonosát / Fotó: Forrás: Airbnb

A hírek szerint a 79 éves John Abendshien volt a tulajdonosa annak az ingatlannak, ahol 1989-ben a Reszkessetek, betörők! című filmet forgatták. Az épület a Chicago melletti Winnetka településen található, idén januárban pedig 5,5 millió dollárért adták el. A férfi ezt követően a Lake Forest nevű településre költözött, ahol új otthont vásárolt, itt került sor idén áprilisban arra a rendőrségi akcióra is, melynek során a hatóságok több névtelen bejelentés alapján jártak el: a gyanú szerint ugyanis Abendshien a számítógépén tiltott tartalmakat tárolt.

A férfit az első tárgyalás után, április 17-én, meghatározott feltételek mellett szabadlábra helyezték, majd pontosan öt nappal később megtalálták a holttestét a Derwen Mawr erdős területen. A Lake megyei halottkém előzetes jelentése alapján a halál oka fulladás volt, a körülmények alapján pedig feltehetően öngyilkosság történt - írja a Paraméter.

Van segítség! Ha úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot, akár mobiltelefonról is! 


 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
