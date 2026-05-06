A fiatal nő először teljesen ártalmatlannak gondolta a vécében tapasztalt tüneteit, de egy orvosi telefonhívás az egész életét megváltoztatta.

Minden egy egyszerű tünettel kezdődött.

A tüneteket még az orvos sem vette komolyan

A 27 éves Bronwyn Tagg nem sokkal fia születése után vette észre, hogy vérzik a vécézés után. Amikor ezt jelezte háziorvosának, azt mondták neki, valószínűleg aranyér áll a háttérben a természetes szülés után. A tünetek azonban nem múltak el. Gyakori hasmenés jelentkezett nála, majd 2024 elején erős hasi fájdalmak kezdődtek, amelyek olykor annyira súlyosak voltak, hogy megmozdulni sem tudott.

Bronwyn korábban petefészekcisztákkal is küzdött, ezért először azt gondolta, ismét ez okozza a panaszokat. Egy ultrahang valóban kimutatott egy cisztát a bal petefészkén, de a daganatos vizsgálatok negatívak lettek. Később nőgyógyászhoz került, aki endometriózis gyanújával MRI-vizsgálatot kért. Ez azonban egy 4 centiméteres elváltozást mutatott ki a végbelében. A fiatal anyát sürgősen, kéthetes rákszűrési útra irányították, majd 2025 májusában vastagbéltükrözést végeztek, amely során eltávolították a teljes cisztát.

Két héttel később, bevásárlás közben kapta azt a telefonhívást, ami mindent megváltoztatott.

Furcsa dolgokat láttam a WC-ben, aztán az orvos hívása teljesen sokkolt.

Azt mondták, menjek be másnap az eredményekért és vigyek magammal valakit. Azonnal tudtam, hogy rossz hírek jönnek

– emlékezett vissza. A rendelőben közölték vele: az eltávolított ciszta rákos volt.



Az egész találkozó teljesen kiesett. Nem tudtam kérdezni semmit, a férjem sírt mellettem, én pedig csak ürességet éreztem

– mondta.

A diagnózis után Bronwyn úgy döntött, hogy műtéten esik át: eltávolították a végbele egy részét és sztómát kapott. Hat héttel később újabb rossz hír érkezett: a 12 eltávolított nyirokcsomóból háromban rákos sejteket találtak, így a betegséget harmadik stádiumúként sorolták be. Ennek következtében kemoterápiára volt szüksége, amely komoly megterhelést jelentett számára – fizikai és lelki szinten egyaránt.

A kemoterápia mentálisan még nehezebb volt, mint fizikailag

– mondta.