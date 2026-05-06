Történelemérettségi 2026: mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat!

Folytatódik a megmérettetés a végzős középiskolások számára. A magyar és a matematika után május 6-án, 9 órakor a történelem írásbeli érettségi kerül sorra. Az Oktatási Hivatal közlése szerint történelemből középszinten 71 504, emelt szinten pedig 8273 tanuló érettségizik a mai napon - írja az Eduline, ahol ezt követően összegyűjtötték a legfontosabb tudnivalókat. Mutatjuk!
Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint a történelemérettségi közép- és emelt szinten egyaránt két részből áll. Középszinten a vizsgázók összesen 180 percet kapnak a teljes feladatsor megoldására.
Az első rész rövid feladatokból áll, a második részben pedig esszéket kell írni. Az esszéfeladatoknál négy megadott téma közül kettőt kell kiválasztani: egy rövid esszét az egyetemes történelemből, valamint egy hosszabb esszét a magyar történelem témaköréből.
Fontos szabály, hogy a két választott esszé különböző korszakokra vonatkozzon: az egyik az ókortól 1849-ig tartó időszakot, a másik pedig az 1849 utáni korszakot dolgozza fel.
Az elvárt terjedelem középszinten:
Érdemes figyelni a terjedelemre, mert a jelentős eltérés pontlevonással járhat.
Emelt szinten a vizsgázók 240 percet kapnak, vagyis egy órával több idő áll rendelkezésre.
A vizsga első része itt is rövid, egyszerűbb feladatokból áll, amelyek megoldására 100 perc jut. A második rész az esszéírásról szól, erre összesen 140 perc áll rendelkezésre.
A hat megadott esszétéma közül három feladatot kell kiválasztani:
Az elvárt terjedelem emelt szinten:
Az Oktatási Hivatal adatai alapján 2025-ben összesen 71 961 diák tett középszintű történelemérettségit (rendes vagy előrehozott formában). A vizsgázók túlnyomó többsége sikeresen teljesítette a követelményeket, és sokan kifejezetten jó eredményt értek el.
Az emelt szintű szóbeliket idén június 3-10. között, a középszintű szóbeli vizsgákat pedig június 15. és július 1. között kell lebonyolítania az iskoláknak.
A szóbeli középszinten történelemből 15, míg emelt szinten 20 perces, minden esetben 1-1- tételt kell szóban kifejteni, amivel 50 pontot lehet szerezni. Fontos, hogy az atlaszt a szóbelin is lehet használni, ezt az iskola biztosítja az érettségizők számára.
