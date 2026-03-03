Rossz hír az autósoknak: tovább emelkedik holnaptól az üzemanyag ára

Mint ahogy azt előre jelezték, holnaptól intenzíven emelkedik az üzemanyag ára. A gázolaj átlagára 600 forint felé is emelkedhet literenként.

Emelkedik az üzemanyag ára. (Képünk illusztráció) / Fotó: Unsplash.com

Intenzíven emelkedik az üzemanyag ára

Jobb lesz még ma feltankolni, ugyanis szerdától a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5, a gázolajé bruttó 9 forinttal emelkedik majd. Mindez annak köszönhető, hogy a Brent olaj jegyzésára 80 dollár (26 520 forint) felett van hordónként, a forint árfolyama pedig közelít a 330-hoz a dollárral szemben - közölte a Holtankoljak.hu.

Aki ma még betér egy benzinkútra, várhatóan 565 forintos átlagáron tankolhat egy liter 95-ös benzint, míg gázolajat átlagosan 594 forintért literenként.