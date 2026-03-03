Puskás a Puskásban: a legenda meseszép dédunokája beragyogta a BL-döntőre készülő arénát – Videó

Budapesten, azon belül is a dédnagyapjáról elnevezett Puskás Arénában járt Ane Puskás, Puskás Ferenc dédunokája. A látogatás apropóját az adta, hogy a Kispest/Honvéd és a Real Madrid, illetve az Aranycsapat néven emlegetett magyar válogatott egykori világsztárjáról elnevezett stadionban rendezik majd a 2026-os BL-döntőt.

Tavalyelőtt Ane Puskás adta át a legszebb gólért járó Puskás-díjat a FIFA londoni gáláján

Fotó: PA Images

Az Öcsi bácsi lánya, Anikó és baszk férje, Jesus Damborena mérnök leszármazottjaként a spanyolországi Valenciában élő Ane Puskás a 2019-ben átadott új nemzeti futballstadion lelátóin készült videomontázst posztolt magáról az Instagramon.

Ane Puskás a dédnagyapjáról: Történelmet írt

Puskás Ferenc dédunokája vagyok. Történelmet írt a futballban. Ma a nevét viselő stadionban vagyok, ahol Bajnokok Ligája-döntőt fognak játszani. Az élet csodálatosan kapcsolja össze a generációkat

– kommentálta a felvételeit Ane.

A Puskás-dédunoka gyakran képviseli a családot a magyar és nemzetközi rendezvényeken, volt már a dédnagyapjáról elnevezett, a szezon legszebb góljáért járó Puskás-díj átadója is a 2024-es londoni FIFA-gálán.

A Puskás Arénában idén május 30-án rendezik a 2025/26-os Bajnokok Ligája döntőjét. A stadion otthont adott már – megannyi zenei koncert mellett – olyan csúcseseményeknek, mint például a 2020-as európai Szuperkupa-mérkőzés (Bayern München-Sevilla 2-1); a 2020-as Európa-bajnokság három csoportmeccse és egy nyolcaddöntője (a koronavírus-járvány miatt 2021-ben); és az Európa-liga 2023-as döntője (Sevilla-AS Roma 1-1, tizenegyesekkel 4-1).