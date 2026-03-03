Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Kornélia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Puskás a Puskásban: a legenda meseszép dédunokája beragyogta a BL-döntőre készülő arénát – Videó

puskás aréna
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 03. 11:30
bajnokok ligájapuskás ferencdöntő
Közeleg a Bajnokok Ligája idei budapesti fináléja. Ane Puskás büszke a dédnagyapja nevét viselő stadionra.
LL
A szerző cikkei

Budapesten, azon belül is a dédnagyapjáról elnevezett Puskás Arénában járt Ane Puskás, Puskás Ferenc dédunokája. A látogatás apropóját az adta, hogy a Kispest/Honvéd és a Real Madrid, illetve az Aranycsapat néven emlegetett magyar válogatott egykori világsztárjáról elnevezett stadionban rendezik majd a 2026-os BL-döntőt.

Ane Puskás adta át a legszebb gólért járó Puskás-díjat a FIFA 2024-es londoni gáláján
Tavalyelőtt Ane Puskás adta át a legszebb gólért járó Puskás-díjat a FIFA londoni gáláján
Fotó: PA Images

Az Öcsi bácsi lánya, Anikó és baszk férje, Jesus Damborena mérnök leszármazottjaként a spanyolországi Valenciában élő Ane Puskás a 2019-ben átadott új nemzeti futballstadion lelátóin készült videomontázst posztolt magáról az Instagramon.

Ane Puskás a dédnagyapjáról: Történelmet írt

Puskás Ferenc dédunokája vagyok.

Történelmet írt a futballban.

Ma a nevét viselő stadionban vagyok, ahol Bajnokok Ligája-döntőt fognak játszani.

Az élet csodálatosan kapcsolja össze a generációkat

– kommentálta a felvételeit Ane.

A Puskás-dédunoka gyakran képviseli a családot a magyar és nemzetközi rendezvényeken, volt már a dédnagyapjáról elnevezett, a szezon legszebb góljáért járó Puskás-díj átadója is a 2024-es londoni FIFA-gálán.

A Puskás Arénában idén május 30-án rendezik a 2025/26-os Bajnokok Ligája döntőjét. A stadion otthont adott már – megannyi zenei koncert mellett – olyan csúcseseményeknek, mint például a 2020-as európai Szuperkupa-mérkőzés (Bayern München-Sevilla 2-1); a 2020-as Európa-bajnokság három csoportmeccse és egy nyolcaddöntője (a koronavírus-járvány miatt 2021-ben); és az Európa-liga 2023-as döntője (Sevilla-AS Roma 1-1, tizenegyesekkel 4-1).

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu