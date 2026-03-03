„Hála istennek már minden rendben” – Ez tartja fiatalon Lukács Sándort

Lukács Sándor Kossuth- és Jászai Mari-díjas, Prima Primissima díjas színész, kiváló művész, költő, aki több, mint ötven éve a Vígszínház társulatának oszlopos tagja, január 18-án újabb elismerésben részesült. A magyar kultúra napja alkalmából rendezett ünnepségen, Szatmárcsekén ő vehette át a Kölcsey-emlékplakettet S. Varga Páltól, a díjat alapító Kölcsey Társaság elnökétől. Lukács Sándor azonban nem csak szakmai elismerésekkel büszkélkedhet, a rengeteg díj mellett azt is elmondhatja magáról, hogy boldog nagypapa.
Sándort élete egyik legfontosabb szerepéről kérdeztük: milyen nagyszülőnek lenni, és azt is elárulta, hogy mi a fiatalságának titka.
Nagyon kellemesek a nagyszülős éveim, mert eleve tündéri unokám van, sokat vagyunk együtt, tulajdonképpen fiatalodok vele
– kezdte a színész.
A művész arra is kitért, hogy miért nem fogja erőltetni unokájának a színészi pályát.
Azt szeretném, hogy természetesen alakuljon ki nála, az érdeklődési körének megfelelően, hogy milyen pályán kíván majd később létezni. Ezt ő döntse el, én semmilyen befolyással nem leszek rá, kialakul majd szépen
– folytatta Sándor.
Bár nemrégen arról lehetett olvasni, hogy színművészt szívproblémával kellett műteni, ő maga elmondta a Borsnak, hogy ez nem igaz. Lukács Sándor operációjára ugyanis soha nem került sor.
Nem volt szívműtétem, épp az, hogy elkerültem. Volt egy szívritmus zavarom, amit szerencsére gyógyszerekkel rendbe tudtak hozni, azóta hála istennek már minden rendben van.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.