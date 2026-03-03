„Hála istennek már minden rendben” – Ez tartja fiatalon Lukács Sándort

Lukács Sándor Kossuth- és Jászai Mari-díjas, Prima Primissima díjas színész, kiváló művész, költő, aki több, mint ötven éve a Vígszínház társulatának oszlopos tagja, január 18-án újabb elismerésben részesült. A magyar kultúra napja alkalmából rendezett ünnepségen, Szatmárcsekén ő vehette át a Kölcsey-emlékplakettet S. Varga Páltól, a díjat alapító Kölcsey Társaság elnökétől. Lukács Sándor azonban nem csak szakmai elismerésekkel büszkélkedhet, a rengeteg díj mellett azt is elmondhatja magáról, hogy boldog nagypapa.

Lukács Sándor rengeteg szakmai elismeréssel büszkélkedhet (Fotó: Canon Hu./Bors)

Így tartja fiatalon magát Lukács Sándor

Sándort élete egyik legfontosabb szerepéről kérdeztük: milyen nagyszülőnek lenni, és azt is elárulta, hogy mi a fiatalságának titka.

Nagyon kellemesek a nagyszülős éveim, mert eleve tündéri unokám van, sokat vagyunk együtt, tulajdonképpen fiatalodok vele

– kezdte a színész.

A művész arra is kitért, hogy miért nem fogja erőltetni unokájának a színészi pályát.

Azt szeretném, hogy természetesen alakuljon ki nála, az érdeklődési körének megfelelően, hogy milyen pályán kíván majd később létezni. Ezt ő döntse el, én semmilyen befolyással nem leszek rá, kialakul majd szépen

– folytatta Sándor.

Lukács Sándor tisztázta a helyzetet az állapotával kapcsolatban

Bár nemrégen arról lehetett olvasni, hogy színművészt szívproblémával kellett műteni, ő maga elmondta a Borsnak, hogy ez nem igaz. Lukács Sándor operációjára ugyanis soha nem került sor.