A hadifogságból mesélt a háború szörnyűségeiről egy magyar férfi

Orbán Viktorhoz, illetve Szijjártó Péterhez szeretnék fordulni, azzal a kérelemmel, hogy menekítsenek ki innen, mert orosz hadifogságba kerültem
– mondja a videóban az ukrán–magyar kettős állampolgárságú férfi.
Román Albert arról is beszélt, hogy az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij emberrablói vitték el akarata ellenére a frontra – írja az Origo.
A Magyar Nemzet írja, hogy a férfi elmondta, hogy a toborzóiroda emberei elrabolták, aztán a frontra szállították, ahol megsérült. Nem kapott segítséget, hiába kérte a hatóságokat.
Az ukrán hatóságok hiába kértem, könyörögtem, nem segítettek rajtam, nem küldtek evakuációt
– emelte ki a férfi. Hozzátette: az orosz katonák segítettek rajta, akik ellátták a sebeit, és jelenleg is fogva tartják. A férfi a videó utolsó mondatában Orbán Viktor miniszterelnökhöz fordulva azt kérte, hogy vigyék haza Magyarországra.
Több drámai felvétel is igazolja, hogy kegyetlenül hurcolják a frontra az embereket Ukrajnában. A toborzótisztek szó szerint vadásznak a férfiakra az ukrán települések utcáin. Senkit és semmit nem kímélnek, ütik-verik áldozataikat.
A jogellenes és erőszakos eljárásoknak pedig már magyar halálos áldozatai is vannak. A beregszászi magyar férfit, Sebestyén Józsefet erőszakkal sorozták be, és a toborzótisztek által elszenvedett bántalmazások következtében halt meg még a nyár folyamán – írja a lap.
Egy nyilvánosságra került videó szerint az ukrán emberrablók kínozták és trágár szavakkal illették a kárpátaljai magyar férfit.
2026 februárjában újabb magyar áldozatot követelt az ukrán kényszersorozás. Rebán Zsoltot, a 41 éves, súlyosan szívbeteg férfit orvosi felmentése ellenére hurcolták el a kiképzésre, január 18-án vesztette életét. A fiatalembert annak ellenére vitték el, hogy igazolni tudta: gyermekkora óta súlyos szívbetegségben szenved.
A toborzók azonban ezzel nem foglalkoztak, arra hivatkoztak, hogy bár a diagnózisok alapján alkalmatlan volt a frontszolgálatra, a kíméletlen kiképzésen részt kellett vennie. A súlyos szívbeteg férfi szervezete néhány nap után összeomlott, az életét már nem tudták megmenteni.
A sor azonban, ahogy azt az alábbi videó is bizonyítja, folytatódni fog, egészen addig, ameddig a háborút nem sikerül lezárni.
Nemrég a Magyar Nemzetnek adott interjújában Ferenc Viktória, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselője szintén arról beszélt, hogy érezhetően növekszik a feszültség a kárpátaljai magyarok körében. – Tavaly nyáron Sebestyén József halálhíre járta be a sajtót: a beszámolók szerint a toborzás során olyan testi sérülések érték, amelyekbe később belehalt. Idén januárban pedig Rebán Zsolt tragédiája rázta meg a közösséget, akit súlyos szívbetegsége ellenére vittek el katonai kiképzésre, noha hivatalos orvosi dokumentumok igazolták, hogy nem alkalmas szolgálatra. Ő is életét vesztette – emelte ki a lapnak a képviselő.
Ferenc Viktória szerint ez a két eset mára jelképpé vált: annak a fájdalmas valóságnak a szimbólumává, hogy a háborúban sokszor az emberi méltóság és az egyéni sorsok háttérbe szorulnak a katonai szempontok mögött. Két olyan emberről beszélünk, akik ma is élhetnének családjuk körében.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.