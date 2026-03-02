Ewan McGregor durván szétcsúszott: bemászott a vécébe a skót színész

30 éve került mozikba a Trainspotting, amelynek címét valóban csak a folytatás világította meg egyértelműen a nézők számára. Ewan McGregor filmje a korszak igazi kultfilmje lett, miközben a mai napig az egyik leghitelesebb mozgókép a kábítószeresek mindennapjairól.

Ewan McGregor brutális alakítást nyújt Fotó: KPA/ Northfoto

Ewan McGregor drogos szétcsúszása filmtörténelem lett

1 A film alapjául Irvine Welsh 1993-as, azonos című regénye szolgált. Welsh 2002-ben írta meg a folytatást Pornó címmel, amely több motívumával inspirálta a T2 Trainspotting alkotóit, még ha a film cselekménye nem is közvetlen adaptáció. A trilógia harmadik kötete a Skagboys, amely a szereplők előéletét meséli el.

2 Irvine Welsh mindkét filmben feltűnik Mikey Forrester, a díler szerepében. Az első részben ő adja el Rentonnak az ópiumkúpokat, a másodikban pedig ő veszi meg Begbie-től és fiától a lopott televíziót.

3 A „Trainspotting” szó jelentése: vonatfigyelés. A cím eredetére a T2-ben kapunk konkrét vizuális utalást: egy korábban kivágott jelenetben a fiatal szereplők egy vasúti roncstelepen találkoznak egy részeg hajléktalannal, aki megkérdezi tőlük, hogy „vonatokat figyelni jöttek-e”. A címet a legtöbb országban meghagyták eredeti formájában.

Nyers filmet készített Danny Boyle Fotó: HIP/ Northfoto

4 A legendás filmzene összeállításában komoly szerepe volt David Bowie-nak, aki nagy rajongója volt Boyle korábbi filmjének, a Sekély sírhantnak. Bowie segített abban, hogy több előadó – köztük Iggy Pop és Lou Reed – kedvező feltételekkel adja dalaikat a produkcióhoz. A T2-ben tisztelgésként Bowie-lemezek is feltűnnek Renton szobájában.

5 A híres „Válaszd az életet!” monológ eredetileg a film közepén hangzott volna el. Boyle és a forgatókönyvíró, John Hodge azonban úgy döntöttek, előrehozzák, hogy azonnal erős indítást adjanak a filmnek.

6 Begbie bajuszát a Liverpool legendás futballistája, Ian Rush arcszőrzete ihlette. A figurát alakító Robert Carlyle egy interjúban úgy fogalmazott: Begbie dühét részben elfojtott identitásválság táplálja.

7 A fiatal Dianét alakító Kelly Macdonald számára ez volt az első filmszerep. Egy Glasgow utcáin osztogatott szórólap alapján jelentkezett a válogatásra, és máig megőrizte azt a bizonyos papírt.