Ewan McGregor durván szétcsúszott: bemászott a vécébe a skót színész

30 éve került mozikba a Trainspotting, amelynek címét valóban csak a folytatás világította meg egyértelműen a nézők számára. Ewan McGregor filmje a korszak igazi kultfilmje lett, miközben a mai napig az egyik leghitelesebb mozgókép a kábítószeresek mindennapjairól.
1 A film alapjául Irvine Welsh 1993-as, azonos című regénye szolgált. Welsh 2002-ben írta meg a folytatást Pornó címmel, amely több motívumával inspirálta a T2 Trainspotting alkotóit, még ha a film cselekménye nem is közvetlen adaptáció. A trilógia harmadik kötete a Skagboys, amely a szereplők előéletét meséli el.
2 Irvine Welsh mindkét filmben feltűnik Mikey Forrester, a díler szerepében. Az első részben ő adja el Rentonnak az ópiumkúpokat, a másodikban pedig ő veszi meg Begbie-től és fiától a lopott televíziót.
3 A „Trainspotting” szó jelentése: vonatfigyelés. A cím eredetére a T2-ben kapunk konkrét vizuális utalást: egy korábban kivágott jelenetben a fiatal szereplők egy vasúti roncstelepen találkoznak egy részeg hajléktalannal, aki megkérdezi tőlük, hogy „vonatokat figyelni jöttek-e”. A címet a legtöbb országban meghagyták eredeti formájában.
4 A legendás filmzene összeállításában komoly szerepe volt David Bowie-nak, aki nagy rajongója volt Boyle korábbi filmjének, a Sekély sírhantnak. Bowie segített abban, hogy több előadó – köztük Iggy Pop és Lou Reed – kedvező feltételekkel adja dalaikat a produkcióhoz. A T2-ben tisztelgésként Bowie-lemezek is feltűnnek Renton szobájában.
5 A híres „Válaszd az életet!” monológ eredetileg a film közepén hangzott volna el. Boyle és a forgatókönyvíró, John Hodge azonban úgy döntöttek, előrehozzák, hogy azonnal erős indítást adjanak a filmnek.
6 Begbie bajuszát a Liverpool legendás futballistája, Ian Rush arcszőrzete ihlette. A figurát alakító Robert Carlyle egy interjúban úgy fogalmazott: Begbie dühét részben elfojtott identitásválság táplálja.
7 A fiatal Dianét alakító Kelly Macdonald számára ez volt az első filmszerep. Egy Glasgow utcáin osztogatott szórólap alapján jelentkezett a válogatásra, és máig megőrizte azt a bizonyos papírt.
8 Spud megformálója, Ewen Bremner korábban a regény színpadi adaptációjában magát Rentont játszotta.
9 A film alacsony költségvetésből készült (kb. 1,5 millió fontból), amit Boyle kreatívan fordított előnyére. Sok jelenetet kevés ismétléssel rögzítettek, a dinamikus, zaklatott vágás pedig részben technikai, részben tudatos stilisztikai döntés volt.
10 A képi világ egyik inspirációja Francis Bacon festészete volt. Boyle szerint Bacon munkái egyszerre realisztikusak és torzítottak – éppúgy, mint a film drogos hallucinációi.
11 A hírhedt „Skócia legrosszabb vécéje” jelenet valójában nem volt gusztustalan: a látványt csokoládéval és más, nem büdös anyagokkal teremtették meg. Sokak szerint Ewan McGregor Trainspotting-jeleneteinek legdurvábbika ez a rész.
12 A szereplők erős skót akcentusa az amerikai forgalmazóknak kihívást jelentett. Az USA-ban bizonyos jelenetekhez feliratot használtak, illetve a marketing során igyekeztek enyhíteni a nyelvi akadályokat, de teljes újraszinkronizálás nem történt.
13 Az ikonikus, narancssárga plakáton az összes főszereplő látható, kivéve Kevin McKidd (Tommy), aki a fotózás idején épp nem állt rendelkezésre.
14 A film 1996. február 23-án debütált az Egyesült Királyságban, Magyarországon 1996. október 3-án mutatták be. Oscar-jelölést kapott (legjobb adaptált forgatókönyv), és világszerte több mint 70 millió dollárt termelt, hatalmas siker egy ennyire kis költségvetésű produkciótól.
15 A folytatás ötlete már a kilencvenes évek végén felmerült, de végül csak 2017-ben valósult meg. Ennek egyik oka az volt, hogy Ewan McGregor és Danny Boyle kapcsolata megromlott, miután Boyle A part főszerepét McGregor helyett Leonardo DiCaprio-nak adta. A két alkotó évekig nem beszélt egymással, mielőtt kibékültek volna a T2 forgatására.
