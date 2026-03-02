Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Lujza névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ewan McGregor durván szétcsúszott: bemászott a vécébe a skót színész

ewan mcgregor
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 02. 11:25
címdanny boylerentonirvine welsht2jelenetTrainspotting
1996-ban letarolta a világot, és máig kultikus státusznak örvend Danny Boyle rendezése. Az évforduló alkalmából összegyűjtöttünk egy nagy adag kevésbé ismert érdekességet az Ewan McGregor nevével fémjlezett filmről.
Bors
A szerző cikkei

30 éve került mozikba a Trainspotting, amelynek címét valóban csak a folytatás világította meg egyértelműen a nézők számára. Ewan McGregor filmje a korszak igazi kultfilmje lett, miközben a mai napig az egyik leghitelesebb mozgókép a kábítószeresek mindennapjairól. 

'Ewan McGregor, Trainspotting' Movie Stills
Ewan McGregor brutális alakítást nyújt Fotó: KPA/ Northfoto

Ewan McGregor drogos szétcsúszása filmtörténelem lett

1 A film alapjául Irvine Welsh 1993-as, azonos című regénye szolgált. Welsh 2002-ben írta meg a folytatást Pornó címmel, amely több motívumával inspirálta a T2 Trainspotting alkotóit, még ha a film cselekménye nem is közvetlen adaptáció. A trilógia harmadik kötete a Skagboys, amely a szereplők előéletét meséli el.

2 Irvine Welsh mindkét filmben feltűnik Mikey Forrester, a díler szerepében. Az első részben ő adja el Rentonnak az ópiumkúpokat, a másodikban pedig ő veszi meg Begbie-től és fiától a lopott televíziót.

3 A „Trainspotting” szó jelentése: vonatfigyelés. A cím eredetére a T2-ben kapunk konkrét vizuális utalást: egy korábban kivágott jelenetben a fiatal szereplők egy vasúti roncstelepen találkoznak egy részeg hajléktalannal, aki megkérdezi tőlük, hogy „vonatokat figyelni jöttek-e”. A címet a legtöbb országban meghagyták eredeti formájában.

TRAINSPOTTING - NEUE HELDEN
Nyers filmet készített Danny Boyle Fotó: HIP/ Northfoto

4 A legendás filmzene összeállításában komoly szerepe volt David Bowie-nak, aki nagy rajongója volt Boyle korábbi filmjének, a Sekély sírhantnak. Bowie segített abban, hogy több előadó – köztük Iggy Pop és Lou Reed – kedvező feltételekkel adja dalaikat a produkcióhoz. A T2-ben tisztelgésként Bowie-lemezek is feltűnnek Renton szobájában.

5 A híres „Válaszd az életet!” monológ eredetileg a film közepén hangzott volna el. Boyle és a forgatókönyvíró, John Hodge azonban úgy döntöttek, előrehozzák, hogy azonnal erős indítást adjanak a filmnek.

6 Begbie bajuszát a Liverpool legendás futballistája, Ian Rush arcszőrzete ihlette. A figurát alakító Robert Carlyle egy interjúban úgy fogalmazott: Begbie dühét részben elfojtott identitásválság táplálja.

7 A fiatal Dianét alakító Kelly Macdonald számára ez volt az első filmszerep. Egy Glasgow utcáin osztogatott szórólap alapján jelentkezett a válogatásra, és máig megőrizte azt a bizonyos papírt.

1996 - Trainspotting - Movie Set
Focista ihlette Robert Carlyle bajuszát Fotó: ZUMA Press

8 Spud megformálója, Ewen Bremner korábban a regény színpadi adaptációjában magát Rentont játszotta.

9 A film alacsony költségvetésből készült (kb. 1,5 millió fontból), amit Boyle kreatívan fordított előnyére. Sok jelenetet kevés ismétléssel rögzítettek, a dinamikus, zaklatott vágás pedig részben technikai, részben tudatos stilisztikai döntés volt.

10 A képi világ egyik inspirációja Francis Bacon festészete volt. Boyle szerint Bacon munkái egyszerre realisztikusak és torzítottak – éppúgy, mint a film drogos hallucinációi.

11 A hírhedt „Skócia legrosszabb vécéje” jelenet valójában nem volt gusztustalan: a látványt csokoládéval és más, nem büdös anyagokkal teremtették meg. Sokak szerint Ewan McGregor Trainspotting-jeleneteinek legdurvábbika ez a rész.

12 A szereplők erős skót akcentusa az amerikai forgalmazóknak kihívást jelentett. Az USA-ban bizonyos jelenetekhez feliratot használtak, illetve a marketing során igyekeztek enyhíteni a nyelvi akadályokat, de teljes újraszinkronizálás nem történt.

13 Az ikonikus, narancssárga plakáton az összes főszereplő látható, kivéve Kevin McKidd (Tommy), aki a fotózás idején épp nem állt rendelkezésre.

14 A film 1996. február 23-án debütált az Egyesült Királyságban, Magyarországon 1996. október 3-án mutatták be. Oscar-jelölést kapott (legjobb adaptált forgatókönyv), és világszerte több mint 70 millió dollárt termelt, hatalmas siker egy ennyire kis költségvetésű produkciótól.

15 A folytatás ötlete már a kilencvenes évek végén felmerült, de végül csak 2017-ben valósult meg. Ennek egyik oka az volt, hogy Ewan McGregor és Danny Boyle kapcsolata megromlott, miután Boyle A part főszerepét McGregor helyett Leonardo DiCaprio-nak adta. A két alkotó évekig nem beszélt egymással, mielőtt kibékültek volna a T2 forgatására.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu