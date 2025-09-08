Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Alapozót sminkecsettel az arcára kenő fiatal nő

Itt a legnagyobb sminkbaki megoldása: így válaszd ki a bőrtónusodhoz tökéletesen passzoló alapozót

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 08. 18:15
A flakonban tökéletesnek tűnik, a kézfejeden is rendben van, az arcodon a drogériás tükörben szintén jól mutat. Aztán hazamész, és úgy mutat az újonnan vett alapozó az arcodon, mintha egy sárga festékvödör borult volna rád – vagy a bohócsminked bázisát készítetted volna el. Mutatjuk, hogyan kerülheted el ezt a kellemetlenséget, és választhatod ki biztosan a bőrtónusodhoz tökéletesen passzoló alapozót.
A tökéletes alapozó kiválasztásának titka az, hogy ismered a bőrtónusodat. Ezenkívül tudod, hogyan ellenőrizd, passzol-e hozzád a termék, amelyet levettél a drogéria polcáról. Az alapozód adja meg az egész sminked alapját, így ha azt rosszul választod ki, mindegy milyen csodapirosítót vagy szempillaspirált használsz utána; a végeredmény úgy sem lesz az igazi. Mutatjuk, milyen szempontokra figyelj!

Alapozót az arcára folyató fiatal nő
Ezekkel a sminktippekkel megtalálhatod a tökéletes alapozót.
Fotó: Vladimir Gjorgiev / Shutterstock

Így választhatod ki a tökéletes alapozót

A bőrtónusod meghatározása 

Az alapozó kiválasztásának első és legfontosabb lépése, hogy meghatározd, milyen a bőrtónusod. Ez körülbelül azt takarja, hogy mennyire világos vagy éppen sötét az arcbőröd. Ezek alapján 3 fő kategóriába sorolhatod magad: 

  1. Világos bőrtónus: rózsás, pirosas, elefántcsont árnyalatok 
  2. Közepes bőrtónus: bézses, olívás árnyalatok (a legtöbb nő bőre ide tartozik) 
  3. Sötét bőrtónus: telt, mély, főleg sárgás vagy barnás árnyalatok 

Az altónusod meghatározása 

Az altónusod meghatározása is kulcsfontosságú, és sajnos egy fokkal nagyobb kihívás, mint a bőrtónus megállapítása.

Hideg altónus: rózsaszínes, kékes, néha lilás árnyalat a természetes fényben 

Innen tudhatod, ha hideg altónussal rendelkezel: 

  • az ezüst ékszerek csak úgy ragyognak rajtad; 
  • a csuklódat megnézve a vénáid színe főleg kékes, lilás 

Meleg altónus: aranyos, sárgás, barackos árnyalat a természetes fényben 

Innen tudhatod, ha meleg altónussal rendelkezel: 

  • Az arany ékszerek állnak a legjobban rajtad. 
  • A csuklódat megnézve a vénáid színe főleg zöldes

Semleges altónus: olívazöldes árnyalat a természetes fényben 

Innen tudhatod, ha semleges altónussal rendelkezel: 

  • Az arany és ezüst ékszerek is jól mutatnak rajtad. 
  • A csuklódat megnézve a vénáid színe főleg zöldes vagy kékes 

A korrektorok és alapozók színe alapján már ránézésre tudni fogod, hogy melyik altónushoz valók. A legtöbb márka a termékek nevével és számkódjával is jelzi, melyik altónushoz melyiket ajánlja.

Az alapozó tesztelése

A csuklóján sminkszivaccsal alapozót tesztelő nő
A bőrtónusodhoz legjobban illeszkedő alapozó megtalálásához jó ha tudod, hogyan teszteld magadon a termékeket.
Fotó: Irada Zaitova / Shutterstock

Bár még mindig rengeteg helyen hallani és olvasni, hogy az alapozókat szuperül tesztelhetjük a kézfejünkre kenve, mielőtt megvásárolnánk azokat, ez sajnos nem egy biztos praktika. A legjobb módszer – még ha a sminked bánja is – ha az állvonaladon teszteled az árnyalatot. Így rögtön láthatod, hogy passzol-e az arcod és a nyakad színéhez. 

Bors-tipp 

A drogériák vakító ledfényeiben a különböző sminktermékek máshogy mutathatnak rajtad, mint természetes fényben. Ha alapozót tesztelsz, fogj egy kis tükröt, és ha lehetőséged van rá, menj egy ablakhoz!

Textúra és fedés 

A megfelelő árnyalat kiválasztása kulcsfontosságú, de nem az egyetlen szempont. Az egyes alapozóknak eltérő a textúrája és a fedési képessége is, amelyek preferenciája szintén egyénenként változó.

  • A folyékony, vízbázisú alapozók természetesen fényes hatást keltenek. Könnyű viselni ezeket, és tökéletesek szárazabb bőrtípusra is. 
  • A krémesebb, sűrűbb állagú alapozókkal matt hatást lehet elérni. Zsírosabb bőrrel kompatibilisek, de óvatosan kell velük bánni, mert nagyon szárítanak.

