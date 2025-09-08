Itt a legnagyobb sminkbaki megoldása: így válaszd ki a bőrtónusodhoz tökéletesen passzoló alapozót

A tökéletes alapozó kiválasztásának titka az, hogy ismered a bőrtónusodat. Ezenkívül tudod, hogyan ellenőrizd, passzol-e hozzád a termék, amelyet levettél a drogéria polcáról. Az alapozód adja meg az egész sminked alapját, így ha azt rosszul választod ki, mindegy milyen csodapirosítót vagy szempillaspirált használsz utána; a végeredmény úgy sem lesz az igazi. Mutatjuk, milyen szempontokra figyelj!

Ezekkel a sminktippekkel megtalálhatod a tökéletes alapozót.

Fotó: Vladimir Gjorgiev / Shutterstock

Így választhatod ki a tökéletes alapozót

A bőrtónusod meghatározása

Az alapozó kiválasztásának első és legfontosabb lépése, hogy meghatározd, milyen a bőrtónusod. Ez körülbelül azt takarja, hogy mennyire világos vagy éppen sötét az arcbőröd. Ezek alapján 3 fő kategóriába sorolhatod magad:

Világos bőrtónus: rózsás, pirosas, elefántcsont árnyalatok Közepes bőrtónus: bézses, olívás árnyalatok (a legtöbb nő bőre ide tartozik) Sötét bőrtónus: telt, mély, főleg sárgás vagy barnás árnyalatok

Az altónusod meghatározása

Az altónusod meghatározása is kulcsfontosságú, és sajnos egy fokkal nagyobb kihívás, mint a bőrtónus megállapítása.

Hideg altónus: rózsaszínes, kékes, néha lilás árnyalat a természetes fényben

Innen tudhatod, ha hideg altónussal rendelkezel:

az ezüst ékszerek csak úgy ragyognak rajtad;

a csuklódat megnézve a vénáid színe főleg kékes, lilás

Meleg altónus: aranyos, sárgás, barackos árnyalat a természetes fényben

Innen tudhatod, ha meleg altónussal rendelkezel:

Az arany ékszerek állnak a legjobban rajtad.

A csuklódat megnézve a vénáid színe főleg zöldes

Semleges altónus: olívazöldes árnyalat a természetes fényben

Innen tudhatod, ha semleges altónussal rendelkezel:

Az arany és ezüst ékszerek is jól mutatnak rajtad.

A csuklódat megnézve a vénáid színe főleg zöldes vagy kékes

A korrektorok és alapozók színe alapján már ránézésre tudni fogod, hogy melyik altónushoz valók. A legtöbb márka a termékek nevével és számkódjával is jelzi, melyik altónushoz melyiket ajánlja.

Az alapozó tesztelése

A bőrtónusodhoz legjobban illeszkedő alapozó megtalálásához jó ha tudod, hogyan teszteld magadon a termékeket.

Fotó: Irada Zaitova / Shutterstock

Bár még mindig rengeteg helyen hallani és olvasni, hogy az alapozókat szuperül tesztelhetjük a kézfejünkre kenve, mielőtt megvásárolnánk azokat, ez sajnos nem egy biztos praktika. A legjobb módszer – még ha a sminked bánja is – ha az állvonaladon teszteled az árnyalatot. Így rögtön láthatod, hogy passzol-e az arcod és a nyakad színéhez.

Bors-tipp A drogériák vakító ledfényeiben a különböző sminktermékek máshogy mutathatnak rajtad, mint természetes fényben. Ha alapozót tesztelsz, fogj egy kis tükröt, és ha lehetőséged van rá, menj egy ablakhoz!

Textúra és fedés

A megfelelő árnyalat kiválasztása kulcsfontosságú, de nem az egyetlen szempont. Az egyes alapozóknak eltérő a textúrája és a fedési képessége is, amelyek preferenciája szintén egyénenként változó.

A folyékony, vízbázisú alapozók természetesen fényes hatást keltenek. Könnyű viselni ezeket, és tökéletesek szárazabb bőrtípusra is.

A krémesebb, sűrűbb állagú alapozókkal matt hatást lehet elérni. Zsírosabb bőrrel kompatibilisek, de óvatosan kell velük bánni, mert nagyon szárítanak.

