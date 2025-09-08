Itt a legnagyobb sminkbaki megoldása: így válaszd ki a bőrtónusodhoz tökéletesen passzoló alapozót

A tökéletes alapozó kiválasztásának titka az, hogy ismered a bőrtónusodat. Ezenkívül tudod, hogyan ellenőrizd, passzol-e hozzád a termék, amelyet levettél a drogéria polcáról. Az alapozód adja meg az egész sminked alapját, így ha azt rosszul választod ki, mindegy milyen csodapirosítót vagy szempillaspirált használsz utána; a végeredmény úgy sem lesz az igazi. Mutatjuk, milyen szempontokra figyelj!
Az alapozó kiválasztásának első és legfontosabb lépése, hogy meghatározd, milyen a bőrtónusod. Ez körülbelül azt takarja, hogy mennyire világos vagy éppen sötét az arcbőröd. Ezek alapján 3 fő kategóriába sorolhatod magad:
Az altónusod meghatározása is kulcsfontosságú, és sajnos egy fokkal nagyobb kihívás, mint a bőrtónus megállapítása.
Innen tudhatod, ha hideg altónussal rendelkezel:
Innen tudhatod, ha meleg altónussal rendelkezel:
Innen tudhatod, ha semleges altónussal rendelkezel:
A korrektorok és alapozók színe alapján már ránézésre tudni fogod, hogy melyik altónushoz valók. A legtöbb márka a termékek nevével és számkódjával is jelzi, melyik altónushoz melyiket ajánlja.
Bár még mindig rengeteg helyen hallani és olvasni, hogy az alapozókat szuperül tesztelhetjük a kézfejünkre kenve, mielőtt megvásárolnánk azokat, ez sajnos nem egy biztos praktika. A legjobb módszer – még ha a sminked bánja is – ha az állvonaladon teszteled az árnyalatot. Így rögtön láthatod, hogy passzol-e az arcod és a nyakad színéhez.
Bors-tipp
A drogériák vakító ledfényeiben a különböző sminktermékek máshogy mutathatnak rajtad, mint természetes fényben. Ha alapozót tesztelsz, fogj egy kis tükröt, és ha lehetőséged van rá, menj egy ablakhoz!
A megfelelő árnyalat kiválasztása kulcsfontosságú, de nem az egyetlen szempont. Az egyes alapozóknak eltérő a textúrája és a fedési képessége is, amelyek preferenciája szintén egyénenként változó.
Így állapíthatod meg a bőröd altónusát:
További sminktippjeink:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.