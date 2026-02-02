Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Gyönyörű bőrű, középkorú nő, aki jó trükköket alkalmaz a ráncok ellen.

Így tüntesd el az apró ráncokat – A profi sminkes szerint ez a ragyogó, sima bőr titka

szépség
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 02. 16:15
sminktrükksminkfiatalításránc
Szeretnél évekkel fiatalabbnak tűnni anélkül, hogy bármilyen drága kezelésre költenél? Cikkünkben egy profi sminkes segítségével fedtük fel a tökéletesen sima bőr titkát. Most megtudhatod, mit tehetsz az apró ráncok ellen!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Az utóbbi években hatalmas népszerűségre tettek szert a méregdrága bőrszépítő kezelések, amelyekért még a fiatalabb generációk is rajonganak. Azonban, ha nem szeretnél vagyonokat költeni vagy tű alá feküdni, akkor olvass tovább, ugyanis egy profi sminkes árulta el nekünk a tűszúrásoktól mentes, egyszerű megoldást. Vedd fel a harcot a ráncok ellen!

Középkorú nő néz magát a tükörben, aki küzd a ráncok ellen.
Ezeket a trükköket vesd be a ráncok ellen!
Fotó: GettyImages
  • Ezek a praktikák olcsók és fájdalommentesek.
  • Segítségükkel pillanatok alatt sima bőrt varázsolhatsz magadnak.
  • Vannak olyan hibák, amiket jobb, ha elkerülsz.

Ezeket a sminktrükköket vesd be ráncok ellen, ha fiatalabb megjelenésre vágysz

Szeretnél éveket is letagadni a korodból, és minden vágyad a fiatalos, sima bőr? Az apróbb ráncok eltüntetésével kapcsolatban Medgyesi Alexandra sminkest és beauty influenszert kérdeztük, aki pénztárcakímélő és fájdalommentes trükkökről rántotta le a leplet.

Mi az, amit a legtöbb nő elront, ha sminkkel szeretné eltüntetni a ráncait?

Sok érett bőrű nő ott követi el a legnagyobb hibát a sminkrutinja során, hogy nem fordít elegendő figyelmet a megfelelő hidratálásra. Emellett gyakran túl nagy fedésű alapozót választ, vagy túl sok púdert visz fel az arcára, ami ahelyett, hogy szépítene, még inkább kiemeli a ráncokat és a bőr textúráját.

Milyen trükköket, termékeket javasolsz, ha sminkkel szeretnénk finoman elhalványítani az apróbb ráncokat?

A legjobb termékek a ráncok halványítására azok, amelyek hialuronsavat tartalmaznak.

A profi sminkes, aki ráncok elleni sminkben látható.
Medgyesi Alexandra erős fedésű alapozóban, amit javaslata szerint csak ritka alkalmakkor, rövid időre használj.
Fotó: Medgyesi Alexandra

Mekkora szerepe van a bőr előkészítésének a ráncok optikai csökkentésében?

Az arc megfelelő előkészítése a sminkelés egyik legfontosabb lépése, különösen akkor, ha célunk a ráncok optikai csökkentése. A bőr alapos hidratálása jelentősen befolyásolja a végeredményt, hiszen a jól ápolt bőrön a smink sokkal szebben mutat. Kiemelten fontos erre odafigyelni a szem alatti területen, ahol a bőr vékonyabb és hajlamosabb a ráncok hangsúlyosabb megjelenésére.

Az előző kérdéshez kapcsolódóan, milyen hibákat követnek el a nők a leggyakrabban ezen a téren?

Az egyik legnagyobb hiba, amit sokan elkövetnek, hogy lefekvés előtt nem távolítják el megfelelően a sminket. Még ha le is mossák, gyakran csak micellás vizet használnak, pedig azt is ajánlott egy gyengéd arclemosóval leöblíteni. Így a bőr valóban 100 százalékosan tiszta lesz, szabadon tud lélegezni, és az éjszakai regenerálódás is hatékonyabb lesz.

Mit tanácsolsz azoknak a nőknek, akik szeretnék, hogy a sminkjük friss és természetes maradjon nap végéig anélkül, hogy beleülne a ráncokba?

Ha szeretnéd, hogy a sminked nap végéig tartós maradjon, elengedhetetlen, hogy a bőrtípusodnak megfelelő termékeket válassz. Például zsíros bőr esetén érdemes kerülni a magas olajtartalmú alapozókat. Fontos továbbá, hogy minden terméket vékony rétegben vigyél fel, majd a sminkelés végén használj fixálót, hogy a végeredmény valóban tartós és „bombabiztos” legyen.

Az alábbi videóból egy olyan módszert leshetsz el, amit bevethetsz homlokráncok és megereszkedett szemöldök ellen:

