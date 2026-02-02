Így tüntesd el az apró ráncokat – A profi sminkes szerint ez a ragyogó, sima bőr titka

Az utóbbi években hatalmas népszerűségre tettek szert a méregdrága bőrszépítő kezelések, amelyekért még a fiatalabb generációk is rajonganak. Azonban, ha nem szeretnél vagyonokat költeni vagy tű alá feküdni, akkor olvass tovább, ugyanis egy profi sminkes árulta el nekünk a tűszúrásoktól mentes, egyszerű megoldást. Vedd fel a harcot a ráncok ellen!

Ezeket a trükköket vesd be a ráncok ellen!

Fotó: GettyImages

Ezek a praktikák olcsók és fájdalommentesek.

Segítségükkel pillanatok alatt sima bőrt varázsolhatsz magadnak.

Vannak olyan hibák, amiket jobb, ha elkerülsz.

Ezeket a sminktrükköket vesd be ráncok ellen, ha fiatalabb megjelenésre vágysz

Szeretnél éveket is letagadni a korodból, és minden vágyad a fiatalos, sima bőr? Az apróbb ráncok eltüntetésével kapcsolatban Medgyesi Alexandra sminkest és beauty influenszert kérdeztük, aki pénztárcakímélő és fájdalommentes trükkökről rántotta le a leplet.

Mi az, amit a legtöbb nő elront, ha sminkkel szeretné eltüntetni a ráncait?

Sok érett bőrű nő ott követi el a legnagyobb hibát a sminkrutinja során, hogy nem fordít elegendő figyelmet a megfelelő hidratálásra. Emellett gyakran túl nagy fedésű alapozót választ, vagy túl sok púdert visz fel az arcára, ami ahelyett, hogy szépítene, még inkább kiemeli a ráncokat és a bőr textúráját.

Milyen trükköket, termékeket javasolsz, ha sminkkel szeretnénk finoman elhalványítani az apróbb ráncokat?

A legjobb termékek a ráncok halványítására azok, amelyek hialuronsavat tartalmaznak.

Medgyesi Alexandra erős fedésű alapozóban, amit javaslata szerint csak ritka alkalmakkor, rövid időre használj.

Fotó: Medgyesi Alexandra

Mekkora szerepe van a bőr előkészítésének a ráncok optikai csökkentésében?

Az arc megfelelő előkészítése a sminkelés egyik legfontosabb lépése, különösen akkor, ha célunk a ráncok optikai csökkentése. A bőr alapos hidratálása jelentősen befolyásolja a végeredményt, hiszen a jól ápolt bőrön a smink sokkal szebben mutat. Kiemelten fontos erre odafigyelni a szem alatti területen, ahol a bőr vékonyabb és hajlamosabb a ráncok hangsúlyosabb megjelenésére.

Az előző kérdéshez kapcsolódóan, milyen hibákat követnek el a nők a leggyakrabban ezen a téren?

Az egyik legnagyobb hiba, amit sokan elkövetnek, hogy lefekvés előtt nem távolítják el megfelelően a sminket. Még ha le is mossák, gyakran csak micellás vizet használnak, pedig azt is ajánlott egy gyengéd arclemosóval leöblíteni. Így a bőr valóban 100 százalékosan tiszta lesz, szabadon tud lélegezni, és az éjszakai regenerálódás is hatékonyabb lesz.