Az öregedés lassítható, azt is eláruljuk hogyan: az 5 legjobb étel a ráncok ellen

Ahogy telik az idő, a bőrünk egyre többet veszít a rugalmasságából. Megjelennek finom ráncok és fakóbb árnyalatok is az arcunkon. A genetika nagy úr, de az étkezésed legalább akkora hatással lehet a bőröd öregedésére, ezért nem árt odafigyelned arra, mit teszel a tányérodra! Mutatunk pár ételt, amik felveszik a harcot a ráncok ellen, és segítenek fiatalon tartani a bőrödet.

5 étel, ami felveszi a harcot a ráncok ellen.

Fotó: Drazen Zigic / Shutterstock

Vannak olyan ételek, amiket kerülnöd érdemes, mert csak gyorsítják az öregedési folyamatokat. Ilyenek például a cukorban gazdag élelmiszerek, melyek könnyen gyulladást okoznak a szervezetedben. De ugyanígy segítségedre is lehet az, amit megeszel. Egy tápanyagban gazdag étrend, képes megfiatalítani az arcbőrödet.

5 étel a fiatal arcbőrért: ezekkel küzdj a ráncok ellen

1. Bogyós gyümölcsök

A kék áfonya, a málna vagy a szeder – és más hasonló apró bogyós gyümölcsök – tele vannak ránctalanító antioxidánsokkal (antocianinokkal és flavoniodokkal), amelyek hatásosan gátolják a ráncok kialakulását.

Tele vannak C-vitaminnal is, ami a tested kollagéntermelésében segít, amitől a bőröd feszesebb és ragyogóbb lesz.

De a bogyós gyümölcsök a bélflórádra is jó hatást gyakorolnak. A bélflóra egyensúlya pedig, szintén elengedhetetlen összetevője egy egészséges bőrnek.

2. Hüvelyesek

Nemcsak a vegetáriánusok kedvenc fehérjeforrásai. Bármilyen is az ízlésed, a babot, lencsét vagy a csicseriborsót érdemes beiktatnod az étrendedbe, hiszen tele vannak rostokkal, amelyek támogatják az emésztésedet és a hasznos baktériumokat is, amelyek a gyulladások és bőrhibák ellen küzdenek.

Bors-tipp: ha konzerves formában szerzed be a hüvelyeseket, jól öblítsd át őket, mielőtt elfogyasztod. A benne lévő nátrium puffasztja az arcod.

3. Lazac

A vadlazac valódi superfood, hiszen tele van omega-3 zsírsavakkal és asztaxantinnal, amik nemcsak a gyulladáscsökkentésben játszanak nagy szerepet, de a bőr rugalmasságát és szerkezetét is erősítik.

A rengeteg fehérje, amit a lazaccal beviszel a szervezetedbe igazi regenerálólöketként hat.

Fotó: foodstck / Shutterstock

4. Matcha

A ma már méltán népszerű matcha vagy macsa tea telis-tele van EGCG-vel; katechinnel, amely szintén gyulladáscsökkentő és fiatalító hatásokkal bír.