Az öregedés lassítható, azt is eláruljuk hogyan: az 5 legjobb étel a ráncok ellen

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 19. 16:45
A fiatalos, feszes bőrért nemcsak drága kencékkel tehetsz. Sőt, a tányérodon még jobb megoldások várhatnak. Ezek az ételek igazi fegyverek a ráncok ellen.
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Ahogy telik az idő, a bőrünk egyre többet veszít a rugalmasságából. Megjelennek finom ráncok és fakóbb árnyalatok is az arcunkon. A genetika nagy úr, de az étkezésed legalább akkora hatással lehet a bőröd öregedésére, ezért nem árt odafigyelned arra, mit teszel a tányérodra! Mutatunk pár ételt, amik felveszik a harcot a ráncok ellen, és segítenek fiatalon tartani a bőrödet.

Étrend ami segíthet a ráncok elleni harcban.
5 étel, ami felveszi a harcot a ráncok ellen.
Fotó: Drazen Zigic /  Shutterstock 

Vannak olyan ételek, amiket kerülnöd érdemes, mert csak gyorsítják az öregedési folyamatokat. Ilyenek például a cukorban gazdag élelmiszerek, melyek könnyen gyulladást okoznak a szervezetedben. De ugyanígy segítségedre is lehet az, amit megeszel. Egy tápanyagban gazdag étrend, képes megfiatalítani az arcbőrödet.

5 étel a fiatal arcbőrért: ezekkel küzdj a ráncok ellen

1. Bogyós gyümölcsök

A kék áfonya, a málna vagy a szeder – és más hasonló apró bogyós gyümölcsök – tele vannak ránctalanító antioxidánsokkal (antocianinokkal és flavoniodokkal), amelyek hatásosan gátolják a ráncok kialakulását.

Tele vannak C-vitaminnal is, ami a tested kollagéntermelésében segít, amitől a bőröd feszesebb és ragyogóbb lesz.

De a bogyós gyümölcsök a bélflórádra is jó hatást gyakorolnak. A bélflóra egyensúlya pedig, szintén elengedhetetlen összetevője egy egészséges bőrnek.

2. Hüvelyesek

Nemcsak a vegetáriánusok kedvenc fehérjeforrásai. Bármilyen is az ízlésed, a babot, lencsét vagy a csicseriborsót érdemes beiktatnod az étrendedbe, hiszen tele vannak rostokkal, amelyek támogatják az emésztésedet és a hasznos baktériumokat is, amelyek a gyulladások és bőrhibák ellen küzdenek.

Bors-tipp: ha konzerves formában szerzed be a hüvelyeseket, jól öblítsd át őket, mielőtt elfogyasztod. A benne lévő nátrium puffasztja az arcod.

3. Lazac

A vadlazac valódi superfood, hiszen tele van omega-3 zsírsavakkal és asztaxantinnal, amik nemcsak a gyulladáscsökkentésben játszanak nagy szerepet, de a bőr rugalmasságát és szerkezetét is erősítik.

Lazac a ráncok ellen.
A rengeteg fehérje, amit a lazaccal beviszel a szervezetedbe igazi regenerálólöketként hat.
Fotó: foodstck /  Shutterstock 

4. Matcha

A ma már méltán népszerű matcha vagy macsa tea telis-tele van EGCG-vel; katechinnel, amely szintén gyulladáscsökkentő és fiatalító hatásokkal bír.

A benne található L-theanin az idegrendszeredre is nyugtató hatással van, így a matcha rendszeres fogyasztásával nemcsak a bőröd lesz tiszta és egészséges, de a stresszoldás is egyszerűbbé válik.

5. Görög joghurt

A görög joghurtot rengeteg formában fogyaszthatjuk. Isteni finom és laktató is. De ha lehet, ne a zsírszegény változatok mellett tedd le a voksod, ha a ráncok ellen vetnéd be.

Tele van jótékony baktériumokkal, amelyek a bélflórádat támogatják, és ahogy fentebb már említettük; ha az emésztésed és a bélflórád rendben van, az az arcbőrön is meglátszik.

A cukrozott változatokat inkább kerüld, mert ezek a gyulladáshoz és a vércukorszinted ingadozásához vezethetnek!

Ha nem szereted a joghurtot, más fermentált, élőflórás étellel is helyettesítheted. Mint például:

  • savanyú káposzta
  • kefir
  • kimchi 

Így készíthetsz tökéletes matcha lattét:

