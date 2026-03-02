25 százalékkal drágult a gáz a háború miatt, Magyar Péterék még így is az olcsó orosz energia ellen kampányolnak

A szombaton kezdődött újabb közel-keleti háborúra élesen reagált a piac. Az európai földgázárak megugrottak, miután a Közel-Keleten zajló harcok a globális energiaellátás súlyos zavaraival fenyegetnek.

A gáz és olaj ára is meredeken emelkedik a közel-keleti háború hatására Fotó: Kuklis István / Délmagyarország

Európa sokkal sebezhetőbb orosz energia nélkül

Az Euronews arról ír, hogy a határidős referenciaértékek árfolyama 25%-kal emelkedett, ez a legnagyobb kiugrás 2023 augusztusa óta. Az iráni konfliktus a gázpiacokat fenyegető legsúlyosabb sokkhatást okozhatja azóta az orosz-ukrán háború kitörése óta. Európa különösen ki van téve a kihívásnak, mert amióta az uniós országok többsége úgy döntött, hogy nem vásárol orosz energiát, azóta a gázkészleteik szokatlanul alacsonyak, és a régiónak nagy mennyiségű LNG-t kell importálnia idén nyáron, hogy feltöltse a tárolókat a következő tél előtt.

Ha a Hormuzi-szoroson keresztüli szállítás egy hónapra leállna, az európai gázárak több mint kétszeresére emelkedhetnének a Goldman Sachs Group Inc. szerint.

Az olaj ára is meredeken emelkedik

Brutális mértékben drágulni kezdett a világpiacon a nyugati típusúnak nevezett Brent nyersolaj ára. Míg pénteken 73 dolláron járt a hordónkénti ár jegyzése (januárban még 60 volt), addig hétfőn percek alatt 9 százalékkal drágult, egészen 80 dollár közeléig. Bekövetkezett hát a legrosszabb forgatókönyv, amire számítani lehetett a közel-keleti háború kapcsán.

Az AP jelzése szerint az olajár-robbanása világszerte felvásárlási hullámot indíthat. Rengetegen mehetnek előre tankolni a benzinkutakra és az élelmiszerboltokat is kifoszthatják, mielőtt a brutális drágulás beépülhetne az infláción keresztül az árakba. Az olajáremelkedés ugyanis minden területre hat, hiszen a szállításon keresztül drágítja a bolti árukat is.

Magyar Péter a magyar családok pénztárcája ellen kampányol

Magyar Péter, a Tisza Párt elnökének nyilatkozatai arra engednek következtetni, hogy egy másik dimenzióban él. Szerinte és pártja szerint ugyanis a háború csak álprobléma, a benzin- és rezsiárak pedig akkor sem emelkednének, ha lemondanánk az olcsó orosz energiáról. Orbán Viktor miniszterelnök azonban már többször is jelezte, hogy a Tisza Párt nem a magyar emberek érdekeit képviselik, hanem a külföldi multik által ide ejtőernyőztetett emberek gazdáinak érdekeit.

Kibújt a szög a zsákból. A Tisza új gazdaságpolitikusa az első munkanapján bejelentette, hogy levágná Magyarországot az olcsó orosz energiáról

- írta korábban a Facebookon a miniszterelnök. Orbán Viktor bejegyzésében emlékeztetett arra: a háború kirobbanása óta küzdünk azért, hogy Magyarországot ne vágják el az orosz energiahordozóktól. Ez nem ízlés vagy kedv kérdése. Azért tesszük, mert ez Magyarország legolcsóbb és legfontosabb energiaforrása.

Ha nincs orosz gáz, nincs rezsicsökkentés. Ha nincs orosz olaj, ugrik a benzin ára. Lehet hebegni-habogni rejtélyes technikai megoldásokról, de ezek tények

– rögzítette a miniszterelnök. Orbán Viktor hozzátette: tények, amikre a legújabb hajóskapitány ügyet sem vet.

Úgy látszik, fontosabb a brüsszeli itiner…

– zárta bejegyzését a kormányfő.