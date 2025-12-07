Téli bőrápolás kisokos: egy kozmetikus tuti tanácsai, hogy télen is ragyogj

A téli bőrápolási rutin kialakítása kulcsfontosságú, hiszen a szélsőséges időjárás könnyen arcbőrünk rovására mehet. Most Maczkó Fruzsina kozmetikust, akne specialistát kérdeztük arról, hogyan érdemes ápolni arcunkat ebben a szezonban.
„Ősszel és télen nemcsak a ruhatárunkat kell finomhangolni, hanem a bőrápolási rutinunkat is. A hidegebb hónapokban a bőr szárazabbá, vízhiányosabbá válik, ezért bőrünk ilyenkor extra törődést és táplálást igényel” – mondja a kozmetikus.
Biztosan te is tapasztaltad már, hogy a csípős szél és a mínusz fokok kikezdik a bőrödet. Nem vagy vele egyedül!
„Tulajdonképpen mind a hárommal, de a legtöbb vendégemnél a dehidratáltság és az érzékenység okozza a legtöbb gondot.”
A hideg levegő, a fűtés és a hirtelen hőmérséklet-változás kikezdheti a legegészségesebb arcbőrt is, ha nem táplálják helyesen. De van rá megfelelő megoldás. A kozmetikus szerint:
Hidratálás, hidratálás és hidratálás!
Fruzsina azt ajánlja, preferáljunk olyan hidratáló krémet, amiben megtalálhatóak vízmegkötő és hidratáló anyagok, mivel ezek megvédik a bőrt az esetleges kiszáradástól.
Ilyen hatóanyagok például:
Rengetegen hajlamosak megfeledkezni a fényvédőről ebben a sötétebb időszakban, de a kozmetikus szerint ez óriási hiba.
Az év 365 napján szükség van a fényvédelemre! Hiszen az UV sugarak nem tűnnek el télen sem.”
Lehet, hogy nem érzékeled a téli nap sugarait olyan intenzíven, de az UV-sugárzás ugyanúgy károsítja a bőrödet.
„Nem feltétlen kell SPF50-es fényvédő, elég az SPF30-as is, de ha invazív vagy hámlasztó kezeléseket veszel igénybe, kötelező az 50 faktoros fényvédelem!” – teszi hozzá a szakember.
Tehát a fényvédő négyévszakos, állandó vendég kell, hogy legyen az arcápolási rutinodban.
„A vendégeimnek mindig ajánlom, hogy szerezzenek be egy párologtatót, és párologtassanak – ezzel segítik, hogy fűtési szezon alatt ne legyen száraz a levegő.”
Még egy fontos téli bőrápolási tippet megosztott a kozmetikus:
„A hidegebb évszakokban az arcolajok is előtérbe kerülhetnek, amivel akár gazdagíthatod hidratálókrémedet, testápolódat is.”
Ezen kívül Fruzsina azt tanácsolja, hogy erre az időszakra a géles/habzó tisztítót is cseréljük tejes vagy krémes változatokra.
„Inkább az ünnepi időszaknál jellemző az, hogy sokan kipattognak az ünnepi fogásoktól, sütiktől és a fokozott alkoholbeviteltől." Ettől pedig még dehidratáltabbá válhat a bőr felszíne.
„Az őszi-téli időszakban nagyon fontos, hogy tápanyag dúsan étkezzünk odafigyelve a megfelelő folyadékbevitelre is!”
„Igen nagyon fontos szerepet játszanak, a bőrünk megfelelő regenerációjában. Elengedhetetlen a megfelelő mennyiségű C-, B-, E-, D-vitamin, a cink és az omega3 zsírsavak beiktatása az étrendbe. Illetve, hogy tápanyagdús ételeket válasszunk.”
Hidratálás, védelem, fényvédelem és helyes táplálkozás – ez a titka a téli bőrápolásnak.
A vitaminok fontossága a bőrápolásban:
