Téli bőrápolás kisokos: egy kozmetikus tuti tanácsai, hogy télen is ragyogj

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 07. 18:45
Lassan beköszönt a tél és vele együtt bőrproblémák is. Nem egyszerű ezekben a hideg hónapokban elérni, hogy mindig ragyogó, üde arccal ébredjünk, de Maczkó Fruzsina kozmetikus, akne specialista elárulta a téli bőrápolás legfontosabb lépéseit. Ezeket kell követned, hogy megkíméld a bőröd!
Ripszám Boglárka
A téli bőrápolási rutin kialakítása kulcsfontosságú, hiszen a szélsőséges időjárás könnyen arcbőrünk rovására mehet. Most Maczkó Fruzsina kozmetikust, akne specialistát kérdeztük arról, hogyan érdemes ápolni arcunkat ebben a szezonban.

Téli bőrápolási és hidratáló tippek
Teli bőrápolási kisokos: erre figyelj, hogy a hideg hónapokban is egészséges és hidratált maradjon az arcod
Fotó: New Africa /  Shutterstock 
  • Télen az arcbőr extra törődést igényel.
  • A hideg hónapokban több problémával kell megküzdenie a bőrnek.
  • Otthon is tehetünk arcbőrünk egészségéért.

Téli bőrápolás: így ápold az arcbőrödet, hogy egész télen ragyoghasson

Miért fontos külön arcápolási rutint kialakítani a téli hónapokra?

„Ősszel és télen nemcsak a ruhatárunkat kell finomhangolni, hanem a bőrápolási rutinunkat is. A hidegebb hónapokban a bőr szárazabbá, vízhiányosabbá válik, ezért bőrünk ilyenkor extra törődést és táplálást igényel” – mondja a kozmetikus.

Biztosan te is tapasztaltad már, hogy a csípős szél és a mínusz fokok kikezdik a bőrödet. Nem vagy vele egyedül!

Milyen fő problémákkal küzd ilyenkor a bőr? Szárazság, kipirosodás, érzékenység?

„Tulajdonképpen mind a hárommal, de a legtöbb vendégemnél a dehidratáltság és az érzékenység okozza a legtöbb gondot.”

A hideg levegő, a fűtés és a hirtelen hőmérséklet-változás kikezdheti a legegészségesebb arcbőrt is, ha nem táplálják helyesen. De van rá megfelelő megoldás. A kozmetikus szerint:

Hidratálás, hidratálás és hidratálás!

Fruzsina azt ajánlja, preferáljunk olyan hidratáló krémet, amiben megtalálhatóak vízmegkötő és hidratáló anyagok, mivel ezek megvédik a bőrt az esetleges kiszáradástól.

Ilyen hatóanyagok például:

  • hialuronsav
  • glicerin
  • urea
  • aminosavak
  • sodium PCA
  • szkvalán
  • zsírsavak
  • növényi olajok - jojobaolaj, búzacsíraolaj
Hidratálókrémek a téli bőrápolási rutinban
Ezek a krémek valódi pajzsként védenek télen. Elengedhetetlen beépíteni őket a téli bőrápolási rutinba
Fotó: 123RF

Rengetegen hajlamosak megfeledkezni a fényvédőről ebben a sötétebb időszakban, de a kozmetikus szerint ez óriási hiba.

Az év 365 napján szükség van a fényvédelemre! Hiszen az UV sugarak nem tűnnek el télen sem.”

Lehet, hogy nem érzékeled a téli nap sugarait olyan intenzíven, de az UV-sugárzás ugyanúgy károsítja a bőrödet.

„Nem feltétlen kell SPF50-es fényvédő, elég az SPF30-as is, de ha invazív vagy hámlasztó kezeléseket veszel igénybe, kötelező az 50 faktoros fényvédelem!” – teszi hozzá a szakember.

Tehát a fényvédő négyévszakos, állandó vendég kell, hogy legyen az arcápolási rutinodban.

Vannak otthon is könnyen alkalmazható praktikák, házi bőrápolási trükkök, amelyek segítenek a bőr hidratáltságát megőrizni?

„A vendégeimnek mindig ajánlom, hogy szerezzenek be egy párologtatót, és párologtassanak – ezzel segítik, hogy fűtési szezon alatt ne legyen száraz a levegő.”

Még egy fontos téli bőrápolási tippet megosztott a kozmetikus:

„A hidegebb évszakokban az arcolajok is előtérbe kerülhetnek, amivel akár gazdagíthatod hidratálókrémedet, testápolódat is.” 

Arcolajok használata a téli bőrápolásban
„Az arcolajak a hidratáló fölé kenve lezárják bőrödet, ezzel megakadályozva a vízvesztést.” 
Fotó: polinaloves /  Shutterstock 

Ezen kívül Fruzsina azt tanácsolja, hogy erre az időszakra a géles/habzó tisztítót is cseréljük tejes vagy krémes változatokra.

Mennyire befolyásolja az étrend és a folyadékbevitel a bőr állapotát ilyenkor?

„Inkább az ünnepi időszaknál jellemző az, hogy sokan kipattognak az ünnepi fogásoktól, sütiktől és a fokozott alkoholbeviteltől." Ettől pedig még dehidratáltabbá válhat a bőr felszíne.

„Az őszi-téli időszakban nagyon fontos, hogy tápanyag dúsan étkezzünk odafigyelve a megfelelő folyadékbevitelre is!”

Segíthetnek-e a vitaminok vagy étrend-kiegészítők a bőr védelmében?

„Igen nagyon fontos szerepet játszanak, a bőrünk megfelelő regenerációjában. Elengedhetetlen a megfelelő mennyiségű C-, B-, E-, D-vitamin, a cink és az omega3 zsírsavak beiktatása az étrendbe. Illetve, hogy tápanyagdús ételeket válasszunk.”

Hidratálás, védelem, fényvédelem és helyes táplálkozás – ez a titka a téli bőrápolásnak.

A vitaminok fontossága a bőrápolásban:

