Téli bőrápolás kisokos: egy kozmetikus tuti tanácsai, hogy télen is ragyogj

A téli bőrápolási rutin kialakítása kulcsfontosságú, hiszen a szélsőséges időjárás könnyen arcbőrünk rovására mehet. Most Maczkó Fruzsina kozmetikust, akne specialistát kérdeztük arról, hogyan érdemes ápolni arcunkat ebben a szezonban.

Teli bőrápolási kisokos: erre figyelj, hogy a hideg hónapokban is egészséges és hidratált maradjon az arcod

Fotó: New Africa / Shutterstock

Télen az arcbőr extra törődést igényel.

A hideg hónapokban több problémával kell megküzdenie a bőrnek.

Otthon is tehetünk arcbőrünk egészségéért.

Téli bőrápolás: így ápold az arcbőrödet, hogy egész télen ragyoghasson

Miért fontos külön arcápolási rutint kialakítani a téli hónapokra?

„Ősszel és télen nemcsak a ruhatárunkat kell finomhangolni, hanem a bőrápolási rutinunkat is. A hidegebb hónapokban a bőr szárazabbá, vízhiányosabbá válik, ezért bőrünk ilyenkor extra törődést és táplálást igényel” – mondja a kozmetikus.

Biztosan te is tapasztaltad már, hogy a csípős szél és a mínusz fokok kikezdik a bőrödet. Nem vagy vele egyedül!

Milyen fő problémákkal küzd ilyenkor a bőr? Szárazság, kipirosodás, érzékenység?

„Tulajdonképpen mind a hárommal, de a legtöbb vendégemnél a dehidratáltság és az érzékenység okozza a legtöbb gondot.”

A hideg levegő, a fűtés és a hirtelen hőmérséklet-változás kikezdheti a legegészségesebb arcbőrt is, ha nem táplálják helyesen. De van rá megfelelő megoldás. A kozmetikus szerint:

Hidratálás, hidratálás és hidratálás!

Fruzsina azt ajánlja, preferáljunk olyan hidratáló krémet, amiben megtalálhatóak vízmegkötő és hidratáló anyagok, mivel ezek megvédik a bőrt az esetleges kiszáradástól.

Ilyen hatóanyagok például:

hialuronsav

glicerin

urea

aminosavak

sodium PCA

szkvalán

zsírsavak

növényi olajok - jojobaolaj, búzacsíraolaj

Ezek a krémek valódi pajzsként védenek télen. Elengedhetetlen beépíteni őket a téli bőrápolási rutinba

Fotó: 123RF

Rengetegen hajlamosak megfeledkezni a fényvédőről ebben a sötétebb időszakban, de a kozmetikus szerint ez óriási hiba.

Az év 365 napján szükség van a fényvédelemre! Hiszen az UV sugarak nem tűnnek el télen sem.”

Lehet, hogy nem érzékeled a téli nap sugarait olyan intenzíven, de az UV-sugárzás ugyanúgy károsítja a bőrödet.

„Nem feltétlen kell SPF50-es fényvédő, elég az SPF30-as is, de ha invazív vagy hámlasztó kezeléseket veszel igénybe, kötelező az 50 faktoros fényvédelem!” – teszi hozzá a szakember.