8 bőrápoló összetevő, amellyel éveket fiatalodhatsz

A bőröregedés természetes, de a környezeti tényezők jelentősen felgyorsíthatják a folyamatot. Ilyen károsító tényező például az UV-sugárzás, a szennyezett városi levegő, a stressz és az alváshiány. Létezik azonban néhány hatóanyag, amely csodát tesz a bőröddel.
A sejtszintű védelem és regeneráció támogatásához antioxidánsokra, peptidekre és ásványi anyagokra is szüksége van a bőrnek. A megfelelő bőröregedés elleni összetevők használatával lelassítható a korosodás folyamata, és hosszabb távon egészségesebb, rugalmasabb arcbőr érhető el. Íme nyolc olyan összetevő, amelyet a bőrgyógyászok a leggyakrabban ajánlanak a feszes, rugalmas és ragyogó bőr megőrzéséhez.
A retinol egy A-vitamin származék, amelyet a bőrgyógyászok évtizedek óta a leghatékonyabb öregedésgátlóként tartanak számon. A hatóanyag a bőrben retinsavvá alakul, amely serkenti a sejtek megújulását, fokozza a kollagéntermelést, halványítja a finom ráncokat, pigmentfoltokat és hegeket. Az átalakulás során a retinol először retinallá oxidálódik, majd abból alakul retinsavvá, így a legszebb eredmény úgy érhető el, ha nem retinol, hanem retinal tartalmú készítményt alkalmazol. Fontos, hogy használat előtt mindenképp konzultálj bőrgyógyásszal, mert a retinol és a retinal a savassága miatt kiszáríthatja a bőröd, valamint fényérzékennyé is teszi azt. Ebből kifolyólag a retinolos vagy retinalos készítmény alkalmazását követően legalább két hétig erősen ajánlott fényvédő és hidratáló használata – akár napi többször.
Erős antioxidáns, amely semlegesíti a szabad gyököket, világosítja a sötét foltokat, és serkenti a kollagéntermelést. Az egyik legjobb része a napi rutinnak, ugyanakkor ügyelj rá, hogy a C-vitamin instabil lehet, ha nem megfelelően csomagolt vagy tárolt terméket veszel.
Apró aminosav-láncok, amelyek a bőr természetes fehérjéinek előállításában játszanak kulcsszerepet. Ilyen például a kollagén és az elasztin. A peptideket tartalmazó készítmények hozzájárulhatnak a feszesebb, simább bőrhöz, csökkentve a finom ráncokat.
Természetes antioxidáns, amely támogatja a sejtek energiatermelését, így hozzájárul a bőr rugalmasságának és vitalitásának fenntartásához. Mivel a kor előrehaladtával csökken a szervezet Q10-szintje, annak külső forrásból való pótlása kifejezetten fontos a bőröregedés lassításához.
Lipidben oldódó antioxidáns, amely védi a bőrsejteket az oxidatív stressztől, segíti a regenerációt és erősíti a bőr természetes védőrétegét. C-vitaminnal együtt alkalmazva fokozottan hatékony.
A zöld tea polifenolokat tartalmaz, amelyek antioxidáns hatásukkal támogatják és nyugtatják a bőrt, segítenek csökkenteni a stressz és a környezeti károsodás jeleit, valamint a sötét karikákat is halványítják.
A réz nyomelemként eleve jelen van a bőrben, és fontos szerepet játszik a kollagén és az elasztin képződésében. A réz-peptideket tartalmazó szérumok segíthetnek mérsékelni a ráncok megjelenését, javíthatják a bőr textúráját és erősíthetik a kötőszövetet. Különösen hasznos érzékeny, regenerálódásra szoruló bőr esetén.
Hiába használod a legdrágább szérumot vagy krémet, ha nem védekezel a nap káros sugarai ellen. Az UV-sugárzás a korai bőröregedés egyik fő oka, ugyanis a kollagént lebontva finom ráncokat okoz, nem mellesleg pigmentfoltokat idéz elő. Egy széles spektrumú fényvédő napi használata nemcsak a bőrrák kialakulásának kockázatát csökkenti, hanem hosszú távon a fiatalosabb megjelenést is segít fenntartani.
