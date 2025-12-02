Praktikus, de rossz vége is lehet – Ezt a hajviseletet felejtsd el, ha szeretnéd megóvni a hajkoronád

Kifejezetten praktikus hajviselet a konty, de nőként jól tudjuk, ez a frizura csak akkor adja meg az igazi felfrissülést, ha szorosan készítjük el, és nem kell azon aggódnunk, hogy kioldódik a legrosszabb helyzetekben. Annak ellenére, hogy jó érzés, ha egy terjedelmesebb vagy hosszabb hajkorona nem akadályoz a mindennapi tevékenységek során, nem éri meg erős kontyba fogni a szálakat. Eláruljuk, mi a gond vele!
A túlságosan szorosan felfogott haj folyamatos húzást jelent a hajhagymákra nézve, főként a homlok fölötti és halántékrésznél. Hosszú távon mindez trakciós alopeciát, azaz a tartós mechanikai húzóerő okozta hajhullást idézhet elő.
A hajgumival erősen és körkörösen összecsavart, összekötött szálak könnyebben megtörnek, a rendszeres és hosszú órákig tartó feszültségtől pedig töredezettebbé, törékenyebbé válhatnak, főleg a vékony szálak.
Ha mindig ugyanabba az irányba fésüljük, húzzuk hátra és kötjük fel a hajunkat, akkor az meglepő módon, de „megtanulja” az adott állást, és nehezebben áll vissza az eredetire. Ez főleg akkor tapasztalható, ha kivesszük a hajgumit, és a hajunk egyszerűen „úgy marad”. Ha pedig megpróbáljuk természetesre visszarendezni, fájdalmat érzünk.
Egy túlságosan szoros konty erősen húzza a fejbőrt, ami nem csak kellemetlen és feszítő érzés, de akár fejfájást és más érzékenységet is kiválthat. A folyamatos, több órán, vagy akár egész napon át tartó feszültség a fejbőr vérellátását is befolyásolhatja, mindez idővel a hajminőség romlásához is vezethet.
Mindezek ellenére megőrülsz, ha útban van a hajad? Akkor ezeket a hajviselettel kapcsolatos tanácsokat érdemes megfogadnod:
• csinálj könnyed kontyokat, nem kell, hogy minden hajszálad feszüljön, elég, ha nem csúszik szét az első lépésre a frizura
• váltogasd a különféle hajviseleteket, hogy nem mindig ugyanott húzzon a hajgumi vagy csat
• készíts laza fonatot, ami kellemes és könnyű viselet lehet a mindennapokban
• használj puha és rugalmas hajgumikat, például spirálos változatot, és kerüld a fém alkatrészeket tartalmazó verziókat
• bizonyos időközönként, lehetőleg hetente 2-3 alkalommal hagyd teljesen kiengedve, szabadon a hajad, hogy „pihenni” tudjanak a szálak, a hajhagymák és a fejbőr
• nedvesen sose fogd össze a hajad, mert ilyenkor extrán sérülékenyek a hajszálak, és könnyebben megtörhetnek
Elkészítenél egy könnyű és látványos hajfonatot? Kövesd az alábbi lépéseket, amiket gyakorolva te is profi lehetsz a témában:
