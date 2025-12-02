Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Praktikus, de rossz vége is lehet – Ezt a hajviseletet felejtsd el, ha szeretnéd megóvni a hajkoronád

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 02. 09:45
Valamilyen aktivitás, házimunka és otthoni tevékenységek közben is kényelmes, illetve praktikus lehet a felfogott haj, azon belül is a konty. Az ilyen hajviselet nem melegít, szabadon hagyja az arcot, ám számtalan káros hatással is járhat a fejbőrre és hajszálakra nézve.
Kifejezetten praktikus hajviselet a konty, de nőként jól tudjuk, ez a frizura csak akkor adja meg az igazi felfrissülést, ha szorosan készítjük el, és nem kell azon aggódnunk, hogy kioldódik a legrosszabb helyzetekben. Annak ellenére, hogy jó érzés, ha egy terjedelmesebb vagy hosszabb hajkorona nem akadályoz a mindennapi tevékenységek során, nem éri meg erős kontyba fogni a szálakat. Eláruljuk, mi a gond vele!

Habár látványos és kifejezetten előnyös hajviselet a konty, túl szoros és túl gyakori viselése tönkre is teheti a hajunkat
Fotó: PeopleImages.com - Yuri A /  Shutterstock 
  • A konty által keltett tartós húzófeszültség hajhullást idézhet elő.
  • A hajgumi töredezetté teheti a hajat. 
  • A fejbőrnek is rosszat tesz a konty, fejfájást és a fejbőr érzékenységét idézheti elő. 
  • Altenatív frizuramegoldások a konty helyett.

Húzófeszültség keletkezik a kontyos hajviselettől

A túlságosan szorosan felfogott haj folyamatos húzást jelent a hajhagymákra nézve, főként a homlok fölötti és halántékrésznél. Hosszú távon mindez trakciós alopeciát, azaz a tartós mechanikai húzóerő okozta hajhullást idézhet elő.

A hajszálak sem viselik jól ezt a frizurát

A hajgumival erősen és körkörösen összecsavart, összekötött szálak könnyebben megtörnek, a rendszeres és hosszú órákig tartó feszültségtől pedig töredezettebbé, törékenyebbé válhatnak, főleg a vékony szálak.

A kontyos hajviselet, ha túlságosan szoros, hajhullást is előidézhet
Fotó: Studio Romantic /  Shutterstock 

Megbomlik a természetes hajirány

Ha mindig ugyanabba az irányba fésüljük, húzzuk hátra és kötjük fel a hajunkat, akkor az meglepő módon, de „megtanulja” az adott állást, és nehezebben áll vissza az eredetire. Ez főleg akkor tapasztalható, ha kivesszük a hajgumit, és a hajunk egyszerűen „úgy marad”. Ha pedig megpróbáljuk természetesre visszarendezni, fájdalmat érzünk.

A fejbőrre is negatívan hat a szorosan felfogott haj

Egy túlságosan szoros konty erősen húzza a fejbőrt, ami nem csak kellemetlen és feszítő érzés, de akár fejfájást és más érzékenységet is kiválthat. A folyamatos, több órán, vagy akár egész napon át tartó feszültség a fejbőr vérellátását is befolyásolhatja, mindez idővel a hajminőség romlásához is vezethet. 

Ha lazán és kímélő hajgumival kötjük fel a hajunkat, kevésbé lesz káros a kontyos hajviselet
Fotó: TatianaKim /  Shutterstock 

Alternatív megoldások a haj védelme érdekében

Mindezek ellenére megőrülsz, ha útban van a hajad? Akkor ezeket a hajviselettel kapcsolatos tanácsokat érdemes megfogadnod: 
   • csinálj könnyed kontyokat, nem kell, hogy minden hajszálad feszüljön, elég, ha nem csúszik szét az első lépésre a frizura
   • váltogasd a különféle hajviseleteket, hogy nem mindig ugyanott húzzon a hajgumi vagy csat
   • készíts laza fonatot, ami kellemes és könnyű viselet lehet a mindennapokban
   • használj puha és rugalmas hajgumikat, például spirálos változatot, és kerüld a fém alkatrészeket tartalmazó verziókat
   • bizonyos időközönként, lehetőleg hetente 2-3 alkalommal hagyd teljesen kiengedve, szabadon a hajad, hogy „pihenni” tudjanak a szálak, a hajhagymák és a fejbőr
   • nedvesen sose fogd össze a hajad, mert ilyenkor extrán sérülékenyek a hajszálak, és könnyebben megtörhetnek

Elkészítenél egy könnyű és látványos hajfonatot? Kövesd az alábbi lépéseket, amiket gyakorolva te is profi lehetsz a témában:

