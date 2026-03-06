"Az életem vége felé közeledem" – Ternovszky Béla őszinte vallomása

Humoros gasztronómiai műsorral jelentkezik hetente Gianni Annoni, amelynek szombati, második epizódjában Ternovszky Béla mesélte el a tapasztalatait. A Magyarországon élő olasz gasztronómiai szakember Lizsicsár Miklóssal járja az országot, hogy felfedezze a legjobb hazai ízeket, manufaktúrákat, az adások a Mindmegette és a Magyar Nemzet videós felületein, valamint a Hír TV-n láthatók.
A Kossuth- és Balázs Béla díjas rajzfilmrendező gyermekkorában talált rá szenvedélyére, amely később megélhetését is biztosította. A 82 éves művész élete során olyan ikonikus alkotásokkal ajándékozott meg több generációt, mint a Macskafogó, Mézga Család vagy éppen a Dióbél királyfi.
A legendás rajzfilmrendező noha már nem aktív pályáján, életét mindennap valamilyen különlegességgel színesíti.
Hozzászoktam az utóbbi időben ahhoz, hogy akkor kelek, amikor akarok, azzal foglalkozom, amivel akarok, akkor megyek teniszezni vagy lovagolni, amikor hívnak. Az a mindennapos nyomasztó érzést, hogy tennem kell valamit, dolgoznom kell, határidőre kész kell lenni, ezt úgy elengedném
– vallotta a rendező.
Ternovszky Béla élete azonban cseppet sem unalmas: lovagol, teniszezik, főz és családjának szenteli napjait.
„A napi rutinom része, hogy eljövök ide a lovagló pályára és heti kétszer lovagolok. Ez azt a szabadságérzést adja meg, amit én a munkámban a magam és a munkatársaim számára is megpróbáltam biztosítani.”
A szabadságot büszkén hirdető művész életét végigkísérte a vágy, hogy saját ura legyen, ez pedig nem csak magánéletében, hanem pályafutásában is meglátszódott.
A rajzfilmrendező a jövő generációjának is üzent:
Az életem és az utam vége fele közeledem. Rájöttem, hogy nagyon véges ez a földi lét, és meg kell próbálnunk ezt kihasználni, pozitív dolgokkal kitölteni. A negatív gondolatok meg tudják mérgezni az életet, forduljunk egymás felé és lássuk meg a jót az emberekben, hiszen egy közösség vagyunk
– mondta a megható sorokat.
A Mindmegette két, a gasztronómiában elismert szakemberrel, Gianni Annonival és Lizsicsár Miklóssal segít abban, hogy megismerhessük a legjobb hazai termelőket. Gianni és Miki több héten át járják az országot, és a határon túli magyar lakta részeket. Gasztroműsorukat a Mindmegette.hu-n, a magyarnemzet.hu-n és a Hír TV-n láthatják a nézők.
Ellátogatnak a legjobb manufaktúrákba, kulisszatitkokat lepleznek le arról, hogyan készülnek a termékek. Beszélgetnek az adott tájegységről, városból származó hírességgel és bemutatják a környék turisztikai látványosságait is. Gianni Annoni és Lizsicsár Miklós évek óta ismeri egymást, de ez az első alkalom, hogy közösen vesznek részt egy gasztro sorozatban. Mottójuk a "Két szív, egy dobbanás", amelynek jelentőségével sokat találkoznak majd a nézők is.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.