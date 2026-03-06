"Az életem vége felé közeledem" – Ternovszky Béla őszinte vallomása

Humoros gasztronómiai műsorral jelentkezik hetente Gianni Annoni, amelynek szombati, második epizódjában Ternovszky Béla mesélte el a tapasztalatait. A Magyarországon élő olasz gasztronómiai szakember Lizsicsár Miklóssal járja az országot, hogy felfedezze a legjobb hazai ízeket, manufaktúrákat, az adások a Mindmegette és a Magyar Nemzet videós felületein, valamint a Hír TV-n láthatók.

Ternovszky Béla Gianni műsorában mesélt mindennapjairól (Fotó: Mindmegette.hu)

Ternovszky Béla fiatalokat megszégyenítő lendülettel éli mindennapjait

A Kossuth- és Balázs Béla díjas rajzfilmrendező gyermekkorában talált rá szenvedélyére, amely később megélhetését is biztosította. A 82 éves művész élete során olyan ikonikus alkotásokkal ajándékozott meg több generációt, mint a Macskafogó, Mézga Család vagy éppen a Dióbél királyfi.

A legendás rajzfilmrendező noha már nem aktív pályáján, életét mindennap valamilyen különlegességgel színesíti.



Hozzászoktam az utóbbi időben ahhoz, hogy akkor kelek, amikor akarok, azzal foglalkozom, amivel akarok, akkor megyek teniszezni vagy lovagolni, amikor hívnak. Az a mindennapos nyomasztó érzést, hogy tennem kell valamit, dolgoznom kell, határidőre kész kell lenni, ezt úgy elengedném

– vallotta a rendező.

Ternovszky Béla élete azonban cseppet sem unalmas: lovagol, teniszezik, főz és családjának szenteli napjait.

„A napi rutinom része, hogy eljövök ide a lovagló pályára és heti kétszer lovagolok. Ez azt a szabadságérzést adja meg, amit én a munkámban a magam és a munkatársaim számára is megpróbáltam biztosítani.”

Ternovszky Béla karrierje során is a szabadság érzését követte (Fotó: Mindmegette.hu)

Ternovszky Béla az elmúlásról: „Véges a földi lét”

A szabadságot büszkén hirdető művész életét végigkísérte a vágy, hogy saját ura legyen, ez pedig nem csak magánéletében, hanem pályafutásában is meglátszódott.

A rajzfilmrendező a jövő generációjának is üzent:



Az életem és az utam vége fele közeledem. Rájöttem, hogy nagyon véges ez a földi lét, és meg kell próbálnunk ezt kihasználni, pozitív dolgokkal kitölteni. A negatív gondolatok meg tudják mérgezni az életet, forduljunk egymás felé és lássuk meg a jót az emberekben, hiszen egy közösség vagyunk

– mondta a megható sorokat.