Tóth Andi váratlan bejelentést tett! Erről mindenkinek megvan a véleménye

Tóth Andi 15 évesen robbant a köztudatba egy tehetségkutató verseny megnyerésével. Ezután sorra érkeztek a sikerek, a slágerek gyártása mellett sorozat- és színházi szerepekben is tündökölhetett. Majd jöttek a magánéleti botrányokról szóló hírek, 2023-ban pedig besokallt…

Tóth Andi új dal érkezését jelentette be (Fotó: Szabolcs László)

Tóth Andi visszavonulása sokakat megdöbbentett

Tóth Andi 2023 márciusában sorsfordító döntést hozott: egy érzelmes videóüzenetben fejtette ki, hogy lezárja élete egy szakaszát, egész pontosan az énekesi karrierjét. Hosszú ideig valóban nem lépett azután színpadra mikrofonnal a kezében, és új dalokról sem volt szó. Tóth Andi ruhamárkája és egyéb megjelenése mellett a zenét azonban továbbra is a mindennapjai szerves részének érezhette, a hot! magazinnak nemrég pedig bevallotta: „van egy picike űr bennem és az életemben, hogy nincs ott az éneklés”. Ugyan zenés tehetségkutatókban zsűritagként részt vett, és egy koprodukciót is vállalt, saját új dalról még ekkor sem volt szó. Egészen idáig…

„Sz*r ez az év. Rájöttem, nemcsak nekem sz*r, hanem mindenkinek sz*r. Ez a világ sz*r” – fakadt ki TikTok-ján, alighanem az iráni háborúra és az azzal járó konfliktusos helyzetre is utalva. Majd pozitív életszemléletét megvillantva kijelentette:

De nem mindennel tudunk mit kezdeni. Úgy voltam vele, hogy amivel tudok mit kezdeni... az igazából egy dal. Szóval gondoltam, kihozok egy dalt. Kihozok egy dalt! Mikor hozok ki egy dalt? Júniusra. Június 1-jén!

– határozta el az autóban ülve, alighanem menedzserével, Tóth Istivel egyeztetve.

Tóth Andi hosszú kihagyás után jelentet meg új dalt (Fotó: Ripost)

Tóth Andi rajongói lelkesek

A kommentszekció persze rögtön megtelt a rajongók ujjongásával.

„Jól hallottam? Új Tóth Andi dal? Ez az!” – lelkesedett egy követője.

„Andi, a te hangod nem csak hang. Az erő. Az érzés. Az őszinteség. Lehet, hogy most elfáradtál. Lehet, hogy túl sok volt a zaj körülötted. De amit adtál az embereknek, az valós volt. És az nem tűnik el” – érzelgősködött egy másik.

„Végreee! Tudtam, hogy hoz ez a Tűz Ló éve valami jót is!” – értett egyet egy újabb.

Azt egyelőre nem tudni, hogy ez a visszatérés egyszeri, és csak egy dal kiadására koncentrálódik − vagy új számokkal és koncertekkel járó visszatérést is jelent...