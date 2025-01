Tartósan hullik a hajad? Ez az 5 hétköznapi szokás okozhatja a problémát!

A téli hónapok alatt legyengül az immunrendszer, így teljesen normális, ha ilyenkor több hajszálunk hullik ki, mint nyáron. Amennyiben viszont a probléma tartósan fennáll, érdemes elgondolkodni azon, vajon mi okozhatja mindezt. A háttérben ugyanis megannyi ok állhat: a krónikus stressz, a hormonok, a nem megfelelő táplálkozás, az elégtelen alvás, a mozgásszegény életmód, az immunhiány, egyes gyógyszerek, kezelések, de akár a nem megfelelő hajápolási termékek és hajmosási szokások. Az idő múlásával is együtt járhat a haj ritkulása, valamint olyan hétköznapi szokásokkal, amikről elsőre talán nem is sejtenénk, hogy elvékonyítják a hajunkat. A Life.hu most az öt leggyakoribbat gyűjtötte össze.

Ez az öt hétköznapi szokás hajhulláshoz vezethet / Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

1. Nem táplálkozol egészségesen

A hajad tökéletes tükörképe az egészségi állapotodnak, így nem véletlen, hogy a hajkoronád szépségének megőrzéséhez nagyban hozzájárulhatsz az egészséges és kiegyensúlyozott táplálkozással. A helyes étkezés azonban nem kell, hogy bonyolult legyen: elég, ha felhagysz a dohányzással, vitaminokban gazdag zöldséget, gyümölcsöt fogyasztasz és előnyben részesíted az olyan fehérjedús élelmiszereket, mint amilyen a lencse, a kelbimbó, a brokkoli, a tojás, a tonhal, vagy a máj.

2. Túl gyakran mosol hajat

A hajmosás gyakorisága ugyan mindenkinél változó, a túlzott samponozás nem tesz jót sem a fejbőrödnek, sem a hajhagymáidnak. A túltisztítással nem csak a szennyeződéseket, de a hidrolipid réteget is eltávolítod, amitől a fejbőröd ellenálló képessége gyengül, a hajszálak pedig elvékonyodnak. Amennyiben a hajad nem kifejezetten zsíros vagy száraz, heti 2-3 mosás is elegendő. Egyszer-egyszer pedig érdemes száraz samponnal kitolni a hajmosást.

3. Nem ápolod megfelelően a hajad

A kor előrehaladtával a hajunk nem termel elég hajkondicionáló lipidet, ezért pótolnunk kell azokat. Gondozzuk úgy őszülő hajunkat, mint egy érzékeny virágot: heti rendszerességgel kényeztessük a tincseinket mély hidratáló hajpakolásokkal, hajmosáskor pedig ne feledkezzünk meg a fejbőr alapos átmasszírozásáról sem, amitől a a hajas fejbőr vérkeringése felélénkül, a hajhagymák pedig megerősödnek. Száraz haj esetén hetente többször is használjunk hidratáló, tápláló balzsamot!