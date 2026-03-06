Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Leonóra, Inez névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Folyt a vér a Séfek Séfe stúdiójában, ismét összeroppant egy játékos

séfek séfe
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 06. 10:35
Krausz GáborTV2
Újabb drámai pillanatok a versenyben. Mirella ismét összeroppant.

Krausz Gábor csapatát mintha az ág is húzná a Séfek Séfe 2026-os évadában. Az egy dolog, hogy a séfnek rosszabbnál rosszabb ételeket kell társaival együtt kóstolnia, de a csapata sem teljesít úgy, ahogy szeretné. 

Orosz Mirella ismét összeomlott a Séfek Séfe versenyében, miután belevágott a kezébe
Orosz Mirella ismét összeomlott a Séfek Séfe versenyében, miután belevágott a kezébe   Fotó: TV2

Ráadásul egyéb helyzetekkel is kell számolnia. Nem elég, hogy a csapatában ketten, Norbi és Lukasz a minap kis híján összeverekedtek, de Orosz Mirella is folyamatosan összeroppan a rá nehezedő teher alatt. Így történt ez a legutóbbi adásban is, amikor Ördög Nóra – szokásához híven – "megzavarta" az egyéni főzést egy újabb részfeladattal. Mirella ezúttal sem bírta az idővel való harcot, és alighanem a plusz desszert jelentette feszültség is megtette a hatását. Egy óvatlan pillanatban a késsel bele is vágott a saját ujjába.

Teljesen kiborultam, kétségbe estem. Én nem bírom a fájdalmat! 

– magyarázta a feketék egyetlen női játékosa, aki azalatt is a könnyeivel küzdött, hogy ellátták a sebét.

Videón Orosz Mirella sérülése a Séfek Séfe stúdiójában

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu