Folyt a vér a Séfek Séfe stúdiójában, ismét összeroppant egy játékos

Krausz Gábor csapatát mintha az ág is húzná a Séfek Séfe 2026-os évadában. Az egy dolog, hogy a séfnek rosszabbnál rosszabb ételeket kell társaival együtt kóstolnia, de a csapata sem teljesít úgy, ahogy szeretné.

Orosz Mirella ismét összeomlott a Séfek Séfe versenyében, miután belevágott a kezébe Fotó: TV2

Ráadásul egyéb helyzetekkel is kell számolnia. Nem elég, hogy a csapatában ketten, Norbi és Lukasz a minap kis híján összeverekedtek, de Orosz Mirella is folyamatosan összeroppan a rá nehezedő teher alatt. Így történt ez a legutóbbi adásban is, amikor Ördög Nóra – szokásához híven – "megzavarta" az egyéni főzést egy újabb részfeladattal. Mirella ezúttal sem bírta az idővel való harcot, és alighanem a plusz desszert jelentette feszültség is megtette a hatását. Egy óvatlan pillanatban a késsel bele is vágott a saját ujjába.

Teljesen kiborultam, kétségbe estem. Én nem bírom a fájdalmat!

– magyarázta a feketék egyetlen női játékosa, aki azalatt is a könnyeivel küzdött, hogy ellátták a sebét.

Videón Orosz Mirella sérülése a Séfek Séfe stúdiójában