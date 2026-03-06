„Áldott állapotban” – újabb baba érkezik a családba, szívet melengető fotóval jelentette be fantasztikus örömhírt Horgas Eszter

Tavaly nyáron született meg a 60 éves magyar fuvolaművész első unokája, akkor Lili lett édesanyja. Horgas Eszter beszámolója szerint idén nyáron pedig újabb baba érkezik a családba, ezúttal ugyanis kisebbik lánya, Anna hord gyermeket a szíve alatt. A fuvalaművész így kétszeres nagymama lesz.
Nyáron már két kisfiút imádhatok. Dávidkának unokaöccse születik. Anna lányom is áldott állapotban!
– írta Facebook-oldalán Horgas Eszter egy korábbi fotó kíséretében, amelyen az első kisunokájával látható.
Azt pedig már mondanunk sem kell, hogy a örömhír alatt pillanatok alatt felrobbant a kommentszekció, mindenki szertett volna gratulálni a fuvolaművésznek.
„Sok boldogságot! Szívből gratulálok!”
„Szeretettel gratulálok!”
„Gratulálok!”
– írták mások mellett.
Gratulálunk!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.