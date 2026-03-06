„Áldott állapotban” – újabb baba érkezik a családba, szívet melengető fotóval jelentette be fantasztikus örömhírt Horgas Eszter

Tavaly nyáron született meg a 60 éves magyar fuvolaművész első unokája, akkor Lili lett édesanyja. Horgas Eszter beszámolója szerint idén nyáron pedig újabb baba érkezik a családba, ezúttal ugyanis kisebbik lánya, Anna hord gyermeket a szíve alatt. A fuvalaművész így kétszeres nagymama lesz.

Horgas Eszter szívet melengetőfotóval jelentette be az örömhírt: újabb baba érkezik a családba

Nyáron már két kisfiút imádhatok. Dávidkának unokaöccse születik. Anna lányom is áldott állapotban!

– írta Facebook-oldalán Horgas Eszter egy korábbi fotó kíséretében, amelyen az első kisunokájával látható.

Azt pedig már mondanunk sem kell, hogy a örömhír alatt pillanatok alatt felrobbant a kommentszekció, mindenki szertett volna gratulálni a fuvolaművésznek.

