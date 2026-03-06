Lecsapott a NAV: 40 millió dollárral és arannyal buktak le az ukránok Budapesten

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást. A NAV közleménye szerint, március ötödikén hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot, és két páncélozott pénzszállító autót állított elő, amelyek Ausztriából tervezetten Ukrajnába, összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállított.

Csak az idei év folyamán több mint 900 millió amerikai dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába. A NAV a nyomozást a büntetőjogi eljárásról szóló törvényt betartva, a Terrorelhárítási Központ közreműködésével végzi.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal az eljárás megkezdésekor azonnal értesítette az ukrán konzuli szolgálatot, azonban a konzuli szolgálattól eddig a pillanatig semmilyen visszajelzést nem érkezett. A szállítmány irányításáért egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornok felelt.

Péntek hajnalban újabb diplomáciai feszültség alakult ki Magyarország és Ukrajna között. Az új botrány középpontjában hét ukrán állampolgár áll, akiket Kijev állítása szerint Budapesten vettek őrizetbe a magyar hatóságok. Miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt, az ukrán külügyminiszter az X közösségi oldalán jelentette be, hogy a magyar hatóságok Budapesten őrizetbe vettek hét ukrán állampolgárt. Állítása szerint az érintett ukránok egy állami bank alkalmazottaiként Ausztria és Ukrajna között szállítottak készpénzt - írja az Origo.