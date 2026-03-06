Pofátlan árak, igazi rablás: kiakadtak a szurkolók a Forma-1 nyitányán

A Forma-1 történetének talán egyik legátfogóbb szabályváltoztatását követően a hétvégi Ausztrál Nagydíjjal rajtol el a 77. világbajnoki idény, amely a csapatok és a versenyzők számára a szezon előtt lebonyolított tesztek ellenére gyakorlatilag ugrás lesz az ismeretlenbe. Ráadásul nem csak pilóták, a szurkolók is újdonsággal találkoztak: Ausztráliában az átlagosnál is nagyobb drágaság fogadta őket.

Az Ausztrál Nagydíj hazai kedvencét, Oscar Piastrit övezi a legnagyobb figyelem / Fotó: Lars Baron

Melbourne-ben 460 dollárba kerül (153 ezer forint) egy sima McLaren-es kabát. Az ausztrálok hazai kedvencének, Oscar Piastrinak nevével és rajtszámával ellátott pólóért 240 dollárt, tehát 80 ezer forintot kell fizetni. Egy Kimi Antonelli szurkolói sapkáért pedig 90 dollárt (30.000 forint) kérnek. A hihetetlenül magas árakat egy TikTok videóban leplezték le. Egy szurkoló azt írta: „azért a 460 dollár ezért a kabátért pokoli ár. Én féláron vettem a hivatalos boltból” - írja az Origo.

Nem csak az Ausztrál Nagydíj lesz drága

Ráadásul nem csak Melbourne lesz drága. A paddockba, a legexkluzívabb területére szóló belépők jelenleg minimum 10 ezer dollárba (több mint 3 millió forint) kerülnek fejenként a 24 futamos versenynaptár legtöbb pályáján.