Extrém hidratálás mínusz fokban – 5 téli bőrápoló a fiatalos és ragyogó megjelenésért

A leghidegebb évszakban bőrünknek számtalan kihívással kell szembenéznie, akár a mínusz fokokról van szó, akár a beltéri, párás levegőről. Ezek ugyanis mind szárítják a bőrt és gyengítik a védőrétegét. Így annak érdekében, hogy ilyenkor is ragyogó és fiatalos legyél, vesd be ezt az 5 téli bőrápolót, ami biztosan nem hagy cserben!

Ezek a téli bőrápolók valódi védelmet nyújtanak / Fotó: GettyImages

Ezekkel a téli bőrápolókkal még a legnagyobb mínuszokban is ragyogni fogsz

Számtalan praktikát bevethetsz annak érdekében, hogy elkerüld a bőrszárazságot: vegyél rövidebb zuhanyokat, ne fürödj forró vízben, illetve használj illatmentes szappant. Emellett pedig nagyon fontos, hogy megfelelő bőrápolókkal is támogasd bőröd egészségét, ezért 5 olyan nélkülözhetetlen terméket mutatunk be, amikre nem kell vagyonokat kiadnod, mégis csodákat tesznek.

Hidratáló arcpakolás

Tedd az arcápolási rutinod részéve a hidratáló arcpakolást, amit használj heti 1-2 alkalommal. Az alábbi termék nedvességaktiváló molekulákat, ásványi anyagokat, aminosavakat, peptideket és cukrokat tartalmaz, amelyek tökéletes hidratálást biztosítanak a bőrödnek.

Yves Rocher Intenzív hidratáló arcpakolás – 5999 forint / Fotó: yves-rocher.hu

Hidratáló arckrém

A hidratáló nappali arckrémet bátran felviheted az alapozó alá, miközben egész napos védelmet nyújt a bőrödnek. Az alábbi készítmény 72 órán keresztül biztosítja a ragyogó bőrt, hozzájárul a bőr védőrétegének megerősítéséhez, valamint létfontosságú elemeket is tartalmaz.

Vichy Mineral 89 hidratáló arckrém – 7875 forint / Fotó: dermaonline.hu

Hidratáló szemkörnyékápoló

Mivel a szem alatti terület egy nagyon érzékeny rész, ahol a bőr könnyen megereszkedik és elkezdhet hámlani, nem árt, ha egy szemkörnyékápolót is bevetsz. Az alábbi termék pedig ragyogóan friss tekintetet biztosít és hosszantartóan hidratál, miközben csökkenti a ráncok láthatóságát is.

Balea Hűsítő és hidratáló szemkörnyékápoló roll-on Aqua – 1399 forint

Fotó: dm.hu

Hidratáló ajakbalzsam

A téli időjárás miatt szinte pillanatok alatt csúnyán kirepedezhet a szánk, ami nem túl kellemes érzés. Azonban télen sem kell lemondanod a gyönyörű és puha ajkakról, ha beszerzed az alábbi ajakbalzsamot. Jó hír, hogy több színben is kapható, így még a megjelenésedet is élettel telibbé varázsolja.

NYX Professional Makeup Smushy Matte Lip Balm – 2863 forint / Fotó: douglas.hu

Hidratáló kézkrém

Végül, de nem utolsó sorban ne feledkezz meg a kézkrémről sem, ami az egyik legfontosabb része a téli bőrápolási rutinnak. Válaszd az alábbi, bőrgyógyászokkal kifejlesztett készítményt, ami még az extrémen érzékeny bőrt sem irritálja.