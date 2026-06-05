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Örömhír: A The Madison második évada hamarabb érkezhet, mint gondolnád!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Yellowstone
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 05. 21:15
michelle pfeifferSkyShowtime
Michelle Pfeiffer bejelentése igazi örömhír lehet a Taylor Sheridan-sorozatok rajongói számára! Viszonylag keveset kell aludni a The Madison második évadához.

Ez az év kifejezetten jól indul a Taylor Sheridan-sorozatok rajongói számára. Ebben az évben elindult a Yellowstone alkotójának három sorozata is: a Marshals, a Dutton Birtok, valamint nem utolsósorban a Kurt Russell és Michelle Pfeiffer főszereplésével készült The Madison. Utóbbi különleges fogadtatást kapott mind a Paramount+, mind a SkyShowtime műsorkínálatában, ezért már a történet második és harmadik évadát is berendelték. Viszont nem kell sokat várni rá, a rajongók örömére.

The Madison Michelle Pfeiffer skyshowtime
A Michelle Pfeiffer-filmek és sorozatok száma idén a The Madisonnal bővült a SkyShowtime-on (Fotó: SkyShowtime)

Michelle Pfeiffer 2026-ban is hatalmas népszerűségnek örvend: jön a The Madison második évada!

A Sebhelyesarcú sztárja, Michelle Pfeiffer jó eséllyel indulhat az idei Emmy-díjátadón a The Madison sorozatban nyújtott alakításáért. A történet szerint a karaktere, Stacy Clyburn egy súlyos családi tragédia után New Yorkból Montanába, a Madison-folyó völgyébe költözik a családjával, ahol gyásszal, családi konfliktusokkal és újrakezdéssel kell szembenéznie férje, Preston Clyburn (Kurt Russell) mellett. Bár a The Madison látványra és érzetre hordozza a Sheridan védjegyévé vált neo-western stílust, a személyes drámának sokkal nagyobb szerepe van, mint eddig bármely sorozatban.

A színésznő legutóbb az IndieWire-nek adott interjút, melyben izgalmas részletet osztott meg a sorozat jövőjéről. Ezek szerint a második évadot már tavaly nyáron leforgatták és akár ősszel láthatják az igazi, mélyen amerikai vibe-ért rajongók a Paramount+ műsorán.

Tegyük hozzá, hogy Pfeiffer nyilatkozata nem egyenrangú egy hivatalos évadbejelentéssel, valamint egyelőre nem tudni, hogy ha így is lesz, akkor Magyarországon mikor lesz elérhető. A sorozat népszerűségét jelzi továbbá, hogy a Paramount+ nem csak a második, hanem a harmadik évadot is berendelte. Utóbbit várhatóan jövő tavasszal kezdik el forgatni.

Amennyiben szeretnénk addig is cowboyokat és akciót látni, érdemes felvenni a fonalat a Dutton Birtok című sorozattal és a Yellowstone többi történetével, melyek mind elérhetőek a SkyShowtime kínálatában.

 

 

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