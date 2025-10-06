„Vér volt mindenütt” - Michelle Pfeiffer így került be a Sebhelyesarcúba

Alig van ember, aki ne szeretné a Sebhelyesarcút, és ennek a rajongásnak nagy részét a film a zseniális szereposztásának köszönheti. Al Pacino és Michelle Pfeiffer jól láthatóan nem voltak egy álompár a filmben, és ahogy a színésznőtől is kiderült, a casting sem volt problémák nélküli.
A Sebhelyesarcúban Al Pacino kőkemény gengszterkaraktere (Tony Montana) mellett Michelle Pfeiffer a drogfüggő trófeafeleséget (Elvira Hancock) játszotta — a film végére viszont kiderül, hogy sokkal több is van benne, ahogy Pfeiffer egy összetettebb karaktert jelenített meg a filmben. A színésznő legutóbb a Smartless podcastben adott interjújában részletesen kitért az akkori küzdelmeiről fiatal színészként a nagyok között.
Pfeiffer a film forgatásának idején 23 éves volt, egyetlen komolyabb szerepe a Grease 2 volt egészen addig. Emiatt számára se volt egyértelmű, hogy egyáltalán szerepeltetik-e. A színésznő szerint Pacino ellenérzéssel fogadta az együttműködés puszta gondolatát:
Al sem tagadná le, de nem nagyon akart engem a szerepre.
Michelle Pfeiffer a podcastben elmesélte, hogy a rendező Brian De Palma meg volt elégedve vele, de még így is félt a szereptől, hiszen Al Pacino továbbra sem akarta elfogadni őt.
Nem hibáztatom őt ezért. Egyszerűen úgy volt vele, hogy 'ez a csaj rossz'. Brian pedig odajön hozzám és elmondja, hogy mennyire sajnálja, de én meg megértem... Brian tényleg engem akart a szerepre. (...) Bár csalódott voltam, de örültem, hogy ezt letudtuk. Nagyjából egy hónap telt el, amikor kaptam egy hívást, hogy menjek el egy tesztforgatásra. Végül elmentem, de igazából le se sz*rtam, mert tudtam, hogy nem én kapom a szerepet.
A színésznő szerint viszont éppen ez adhatta meg a végső bizalmat neki. A film végén lévő éttermi jelenetet próbálták, amikor is Pfeiffer mindent beleadott, mondhatni szó szerint:
Lesepertem mindent az asztalról, a tányérok és a poharak eltörtek... és vér volt mindenütt. Odaszaladtak hozzám, hogy megnézzék, hol vágtam meg magam. Nos, nem magam vágtam meg... hanem Al Pacinót, az ujján vagy valahol.
Ezen a ponton Pfeiffer végleg eltemette magában a projektet, de Pacinónak pont, hogy tetszett ez a kifakadás. Végül az övé lett a szerep, ami Michelle Pfeiffer első igazi kitörése volt.
Később három Oscar-díj jelölése volt, a Veszedelmes viszonyokban, az Azok a csodálatos Baker fiúkban és A szeretet földje című filmben nyújtott szerepeiért. A nehezen indító páros a nagy sikerű gengszterfilm után sem vált szét teljesen, együtt szerepeltek még a Krumplirózsa című romantikus filmben is.
A Sebhelyesarcú egyébként maga is feldolgozás volt, és egy reboot is készül Danny Ramirez főszereplésével, amely projekt egyelőre még nagyon a tervezőasztalon van.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.